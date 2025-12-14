Νέα δήλωση Ζελένσκι προμηνύει εξελίξεις: Δίκαιη επιλογή μια εκεχειρία στις γραμμές του μετώπου

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι θα υπάρξουν συμβιβασμοί σε ειρηνευτικές προτάσεις σχετικά με τον τρόπο τερματισμού του πολέμου με τη Ρωσία, πριν από τις συνομιλίες στο Βερολίνο με Αμερικανούς και Ευρωπαίους εταίρους.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων μέσω της εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων WhatsApp δήλωσε ότι οι εγγυήσεις ασφάλειας των Αμερικανών, Ευρωπαίων κι άλλων συμμάχων αντί της ένταξης στο ΝΑΤΟ για το Κίεβο, ήταν ένας συμβιβασμός από την πλευρά της Ουκρανίας.

Επίσης ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι μια εκεχειρία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας κατά μήκος των τρεχουσών γραμμών του μετώπου θα ήταν μια δίκαιη επιλογή.

Οι εκπρόσωποι του Τραμπ έφτασαν στο Βερολίνο

Οι απεσταλμένοι του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, έφτασαν στο Βερολίνο για συνομιλίες με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχετικά με ένα ειρηνευτικό σχέδιο, όπως ανέφερε το Associated Press.

«Ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ έφτασαν στο Βερολίνο για συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία», ανέφερε η ανακοίνωση.

Ο ίδιος ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε επίσης ότι θα συναντηθεί με τους εκπροσώπους του Τραμπ στο Βερολίνο σήμερα.

Πρόσθεσε ότι δεν έχει λάβει ακόμη απάντηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες στις ουκρανικές τροποποιήσεις του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου που συμφωνήθηκε με τους Ευρωπαίους.

«Άκουσα αρκετά μηνύματα μέσω της διαπραγματευτικής μου ομάδας. Αλλά έλαβα όλα τα μηνύματα και θα είμαι έτοιμος για τον διάλογο, ο οποίος ξεκινά σήμερα. Σήμερα είναι η Ημέρα Ουκρανών-Αμερικανών στο Βερολίνο. Φυσικά, θα συναντηθώ ξεχωριστά με τον Καγκελάριο Μερτς και το βράδυ με ορισμένους Ευρωπαίους ηγέτες», δήλωσε ο Ζελένσκι κατά τη διάρκεια συνάντησης με δημοσιογράφους.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, μια σύνοδος κορυφής με τη συμμετοχή του Ζελένσκι, Ευρωπαίων ηγετών και εκπροσώπων των ΗΠΑ έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο τη Δευτέρα.

Διαβάστε επίσης