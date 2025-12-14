Ουκρανία: Συναντήσεις Ζελένσκι με Ευρωπαίους και Αμερικάνους στο Βερολίνο

Συναντήσεις με Αμερικανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους, εκπροσώπους των κυβερνησεών τους, ανακοίνωσε σήμερα ότι θα έχει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σκοπός των συναντήσεων το να συζητηθούν «βασικές αρχές της ειρήνης». Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι η Ουκρανία έχει ανάγκη μια «αξιοπρεπή» ειρήνη και μια εγγύηση ότι η Ρωσία, η οποία εισέβαλε στη χώρα του το 2022, δεν θα επιτεθεί ξανά.

Η Γερμανία ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι θα φιλοξενήσει αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και της Ουκρανίας μέσα στο Σαββατοκύριακο για συνομιλίες σχετικά με μια εκεχειρία στην Ουκρανία, πριν από μια σύνοδο κορυφής με τη συμμετοχή Ευρωπαίων ηγετών και του Ζελένσκι που θα γίνει στο Βερολίνο τη Δευτέρα.

