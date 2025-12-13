Στο Βερολίνο για συναντήσεις με Ζελένσκι και Ευρωπαίους ο Γουϊτκοφ

Την είδηση μεταδίδει η αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal επικαλούμενη πληροφορίες από αξιωματούχους του Λευκού Οίκου

Newsbomb

Στο Βερολίνο για συναντήσεις με Ζελένσκι και Ευρωπαίους ο Γουϊτκοφ

Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Ουίτκοφ

AP
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ θα ταξιδέψει στο Βερολίνο για συνομιλίες με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ευρωπαίους ηγέτες, όπως μεταδίδει η αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal επικαλούμενη πληροφορίες από αξιωματούχους.

Μετά τη συνάντησή του την Πέμπτη με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς απηύθυνε πρόσκληση στις ΗΠΑ να συμμετάσχουν στις συνομιλίες που θα διεξαχθούν τη Δευτέρα στο Βερολίνο, στο πλαίσιο των διπλωματικών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ο οποίος ξέσπασε πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια με την εισβολή ρωσικών στρατευμάτων στη χώρα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:09ΚΟΣΜΟΣ

Στο Βερολίνο για συναντήσεις με Ζελένσκι και Ευρωπαίους ο Γουϊτκοφ

02:43ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν «αποθέωσε» στρατιώτες που γύρισαν από την Ρωσία

02:20ΚΟΣΜΟΣ

Ματσάδο: Ο Νικολάς Μαδούρο «να καταλάβει ότι πρέπει να φύγει» λέει η νικήτρια του νόμπελ ειρήνης

01:53ΚΟΣΜΟΣ

Βολιβία: Προφυλακιστέος για πέντε μήνες κρίθηκε ο πρώην πρόεδρος Λουίς Άρσε

01:30ΕΛΛΑΔΑ

Φώς στο Τούνελ: «Δεν ήθελα να πιστέψω ότι μπορούσε να σκοτώσει τον άνθρωπο που τον μεγάλωσε»

01:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφές φόρου ακινήτων από την ΑΑΔΕ - Τι αναφέρει η εγκύκλιος και ποιοι θα πάρουν χρήματα

00:45ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ρεσάλτο σε πλοίο που μετέφερε στρατιωτικό υλικό από την Κίνα προς το Ιράν - Το κατέστρεψαν

00:23ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: 16 νεκροί από την κακοκαιρία Byron - Τρία παιδιά αναμεσά τους - Κατέρρευσαν 13 κτίρια

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Μικρής έκτασης θαλάσσια ρύπανση μετά από ημιβύθιση επαγγελματικού σκάφους αναψυχής

23:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Βαθμολογία: Έμεινε στις 8 νίκες ο Ολυμπιακός, μία λιγότερη από τον Παναθηναϊκό AKTOR

23:48LIFESTYLE

Ελένη Τσολάκη: «Με τον ερχομό της κόρης μου άλλαξε η κοσμοθεωρία μου, βλέπεις τη ζωή αλλιώς»

23:39ΕΛΛΑΔΑ

Μάγεψε στο Ρέθυμνο η Νεφέλη που τραγουδάει αλλά δεν μιλάει

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 13 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: «Ναυάγιο» στην Βαρκελώνη για τον Ολυμπιακό

23:15ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Διάστημα: Έκρηξη σε μαύρη τρύπα προκαλεί ισχυρούς αστρικούς ανέμους

23:07ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσική επίθεση με drones και πυραύλους στο λιμάνι της Οδησσού - Βίντεο από το χτύπημα σε τουρκικό πλοίο

23:03ΕΛΛΑΔΑ

Οι αγρότες Ρεθύμνου διαφωνούν με τη συνάντηση Χατζηδάκη και συνεχίζουν στα μπλόκα

22:54LIFESTYLE

Σαρλίζ Θερόν: Πόζαρε με διάφανο δαντελένιο catsuit και «έβαλε» τα γυαλιά στους followers της με τις αναλογίες της

22:42ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο λιμάνι Θεσσαλονίκης: Εντοπίστηκε οξειδωμένη οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στον 6ο προβλήτα

22:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προκόπης Παυλόπουλος: Σαφή και απαραβίαστα όρια στη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στον χώρο της Δικαιοσύνης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:34ΚΟΣΜΟΣ

Το «μάτι» της Τουρκίας μέσα στην ΕΑΒ όπου εκσυγχρονίζονται τα ελληνικά F-16 στην έκδοση Viper: Η φωτογραφία που μοιάζει κατασκοπευτική

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Γιος πασίγνωστου επιχειρηματία ο τρίτος κατηγορούμενος για το διπλό φονικό – «Ξεπούλησε την περιουσία του πατέρα του, στο τέλος θα πάει και φυλακή»

15:19ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: «Έχω λάβει 30 email για να το υιοθετήσουν - Δεν έχω δει πιο απαθές ζώο», λέει ο άνθρωπος που έχει αναλάβει προσωρινά την εποπτεία του πιτμπουλ

14:34LIFESTYLE

Grand Hotel: Πότε θα δούμε τα τελευταία επεισόδια της χρονιάς

21:51ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα – Η ανιψιά του 68χρονου «καίει» τον ξάδελφo και τον επιχειρηματία: «Ήταν πολύ ταραγμένος στο τηλεφώνημα και με απείλησε»

01:30ΕΛΛΑΔΑ

Φώς στο Τούνελ: «Δεν ήθελα να πιστέψω ότι μπορούσε να σκοτώσει τον άνθρωπο που τον μεγάλωσε»

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Οι συλλήψεις στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ: Από τον κουμπάρο Ανδρουλάκη στον γαλάζιο αγροτοσυνδικαλιστή που το 2016 είχε βρει €200 εκατ. στον λογαριασμό του!

22:33ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Άγριος ξυλοδαρμός γιατρού από ασθενή – πυγμάχο στο νοσοκομείο

19:01ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πακιστανός πρωθυπουργός «μπούκαρε» στη συνάντηση Ερντογάν με Πούτιν - Βίντεο με το επεισόδιο

22:54LIFESTYLE

Σαρλίζ Θερόν: Πόζαρε με διάφανο δαντελένιο catsuit και «έβαλε» τα γυαλιά στους followers της με τις αναλογίες της

06:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ο 22χρονος συνεργός «κάρφωσε» τον ανιψιό και τον φίλο του για τη διπλή δολοφονία

08:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο σενάριο για χιόνι τα Χριστούγεννα από το GFS - Πότε αλλάζει το σκηνικό

07:37ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία πριν το γάμο: Νεκρός ο γαμπρός σε δυστύχημα - Κατέρρευσε η νύφη

14:55ΚΟΣΜΟΣ

Διδυμίδες: Τα μάτια στον ουρανό - Πλησιάζει η πιο εντυπωσιακή βροχή διαττόντων αστέρων

12:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην επιτροπή Δεοντολογίας στέλνει την Κωνσταντοπούλου ο Νικολακόπουλος για «αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά»

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 13 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

08:22ΚΟΣΜΟΣ

Φοιτήτρια κατάφερε να εξοικονομήσει χρήματα μένοντας σε ξενοδοχεία - Πώς το έκανε

19:52ΕΛΛΑΔΑ

Όταν ένα UFO κατέβηκε σε χωριό του Κιλκίς - Η πατούσα που αναστάτωσε την τοπική κοινωνία!

20:39ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ -Βαρύ κατηγορητήριο: Πάνω από 1,7 εκατ. ευρώ οι παράνομες επιδοτήσεις του κυκλώματος - Ο ρόλος Χιλετζάκη και Λαμπράκη – «Ανέστησαν» και νεκρούς

06:44ΚΟΣΜΟΣ

«Μαρμάρινη Θεά» ηλικίας 2300 ετών ανακαλύφθηκε στη Σμύρνη - Γιατί εντυπωσίασε τους αρχαιολόγους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ