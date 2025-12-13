Στο Βερολίνο για συναντήσεις με Ζελένσκι και Ευρωπαίους ο Γουϊτκοφ

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ θα ταξιδέψει στο Βερολίνο για συνομιλίες με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ευρωπαίους ηγέτες, όπως μεταδίδει η αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal επικαλούμενη πληροφορίες από αξιωματούχους.

Μετά τη συνάντησή του την Πέμπτη με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς απηύθυνε πρόσκληση στις ΗΠΑ να συμμετάσχουν στις συνομιλίες που θα διεξαχθούν τη Δευτέρα στο Βερολίνο, στο πλαίσιο των διπλωματικών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ο οποίος ξέσπασε πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια με την εισβολή ρωσικών στρατευμάτων στη χώρα.

