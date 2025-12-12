Στο υπό πολιορκία Κουπιάνσκ ο Ζελένσκι: «Οι στρατιωτικές επιτυχίες βοηθούν τη διπλωματία» - Βίντεο
Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Παρασκευή (12/12) ότι επισκέφθηκε την πόλη Κουπιάνσκ που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του μετώπου στην ανατολική Ουκρανία, προσθέτοντας ότι οι στρατιωτικές επιτυχίες θα βοηθήσουν τις διπλωματικές προσπάθειες του Κιέβου.
«Σήμερα, είναι εξαιρετικά σημαντικό να πετύχουμε αποτελέσματα στις πρώτες γραμμές του μετώπου με τα οποία η Ουκρανία μπορεί να πετύχει αποτελέσματα στην διπλωματία» δήλωσε ο Ζελένσκι, ο οποίος φαίνεται σε βίντεο να στέκεται μπροστά από την ονομασία της πόλης στην είσοδο της, φορώντας αλεξίσφαιρο.
Το Κρεμλίνο είχε υποστηρίξει τις τελευταίες εβδομάδες ότι η πόλη, που βρίσκεται στην επαρχία του Χαρκόβου, είχε πέσει στα χέρια των ρωσικών δυνάμεων.
Σύμφωνα με ανάρτηση της ουκρανικής ομάδας στρατιωτικών αναλυτών Deepstate στο Telegram, οι ρωσικές δυνάμεις αποκλείστηκαν στο κέντρο της πόλης, καθώς ο στρατός του Κιέβου «καθάρισε» την βορειοδυτική πλευρά του Κουπιάνσκ.