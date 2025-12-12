Ρωσία: Ουκρανικό drone έπεσε σε πολυκατοικία στην Τβερ - Επτά τραυματίες - Βίντεο
Την ίδια ώρα, drones της Μόσχας έπληξαν ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Οδησσό
Επτά άνθρωποι, ανάμεσά τους τουλάχιστον ένα παιδί, τραυματίστηκαν τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή σε ουκρανική επιδρομή με drones στη ρωσική πόλη Τβερ, περίπου 180 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Μόσχας, ανέφεραν οι τοπικές αρχές.
«Στην Τβερ, αντιμετωπίζονται οι συνέπειες της πτώσης συντριμμιών drone σε πολυκατοικία», ανέφερε μέσω Telegram ο προσωρινός κυβερνήτης της ομώνυμης περιφέρειας, ο Βιτάλι Καρόλεφ.
Σύμφωνα με τον ίδιο, «έξι ενήλικοι και παιδί» τραυματίστηκαν κατά την επιδρομή και περίπου είκοσι κάτοικοι χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα λόγω ζημιών που υπέστη το ακίνητο.
Το επίσημο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε ότι η πτώση συντριμμιών προκάλεσε σφοδρή πυρκαγιά σε διαμέρισμα και έσπασαν παράθυρα.
Επίθεση της Ρωσίας στην Οδησσό
Επίθεση με drones κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων στην Οδησσό της Ουκρανίας εξαπέλυσε η Μόσχα κατά τη διάρκεια της νύχτας, προκαλώντας πυρκαγιές και μπλακ άουτ στην περιοχή, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών την Παρασκευή (12/12).
Ο κυβερνήτης Όλεγκ Κίπερ δήλωσε με ανάρτησή του στο Telegram ότι η επίθεση με drones άφησε αρκετούς οικισμούς της περιοχής, στην οποία βρίσκονται οι κυριοτέρες λιμενικές εγκαταστάσεις της χώρας, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.