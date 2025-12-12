Ρωσία: Ουκρανικό drone έπεσε σε πολυκατοικία στην Τβερ - Επτά τραυματίες - Βίντεο

Επτά άνθρωποι, ανάμεσά τους τουλάχιστον ένα παιδί, τραυματίστηκαν τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή σε ουκρανική επιδρομή με drones στη ρωσική πόλη Τβερ, περίπου 180 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Μόσχας, ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

«Στην Τβερ, αντιμετωπίζονται οι συνέπειες της πτώσης συντριμμιών drone σε πολυκατοικία», ανέφερε μέσω Telegram ο προσωρινός κυβερνήτης της ομώνυμης περιφέρειας, ο Βιτάλι Καρόλεφ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «έξι ενήλικοι και παιδί» τραυματίστηκαν κατά την επιδρομή και περίπου είκοσι κάτοικοι χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα λόγω ζημιών που υπέστη το ακίνητο.

Το επίσημο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε ότι η πτώση συντριμμιών προκάλεσε σφοδρή πυρκαγιά σε διαμέρισμα και έσπασαν παράθυρα.

CCTV camera registered the moment when a Ukrainian long-range OWA-UAV impacted a residential neighborhood in the Russian city of Tver tonight.



The drone likely fell off its course due to a malfunction or work of Russian electronic warfare systems. pic.twitter.com/7cK2zoFnUY — Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) December 12, 2025

Επίθεση της Ρωσίας στην Οδησσό

Επίθεση με drones κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων στην Οδησσό της Ουκρανίας εξαπέλυσε η Μόσχα κατά τη διάρκεια της νύχτας, προκαλώντας πυρκαγιές και μπλακ άουτ στην περιοχή, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών την Παρασκευή (12/12).

Ο κυβερνήτης Όλεγκ Κίπερ δήλωσε με ανάρτησή του στο Telegram ότι η επίθεση με drones άφησε αρκετούς οικισμούς της περιοχής, στην οποία βρίσκονται οι κυριοτέρες λιμενικές εγκαταστάσεις της χώρας, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Russian terrorist night attack: homes and infrastructure destroyed in Odessa, casualties in Pavlohrad



As a result of a night attack by Russian terrorists, a residential building and civilian infrastructure in Odessa were damaged. Part of the city is still without electricity,… pic.twitter.com/fQJLYjAtco — NEXTA (@nexta_tv) December 12, 2025

