Ο υφυπουργός Άμυνας της Βρετανίας προειδοποιεί: «Ευρώπη προετοιμάσου για πόλεμο»

Η βρετανική κυβέρνηση εκπέμπει ένα από τα πιο ανησυχητικά σήματα των τελευταίων ετών, με τον υφυπουργό Άμυνας Αλ Κάρνς να προειδοποιεί ότι η χώρα βρίσκεται σε «πολεμικό συναγερμό» και πως «η σκιά του πολέμου χτυπά την πόρτα της Ευρώπης».

Οι δηλώσεις του έρχονται ενώ ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ζητά από τα κράτη-μέλη να προετοιμαστούν για συγκρούσεις ανάλογες με εκείνες που έζησαν οι προηγούμενες γενιές.

Από το Βερολίνο, ο Ρούτε υπογράμμισε ότι η Ευρώπη αποτελεί τον «επόμενο στόχο» του Βλαντίμιρ Πούτιν, σημειώνοντας πως οι ρωσικές απειλές αυξάνονται επικίνδυνα. Ο Κάρνς αποκάλυψε ότι μέσα σε έναν χρόνο οι ρωσικές επιθετικές ενέργειες κατά της Βρετανίας αυξήθηκαν κατά 50%, φτάνοντας σε «εκατοντάδες» περιστατικά, σύμφωνα με τις απόρρητες μετρήσεις.

Εργατικοί υπό πίεση για τις αμυντικές δαπάνες

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση των Εργατικών δέχεται σκληρή κριτική για την καθυστέρηση στο να φτάσει τον στόχο αμυντικών δαπανών 2,5% του ΑΕΠ και για τις περικοπές ύψους 2,6 δισ. λιρών στον προϋπολογισμό του υπουργείου Άμυνας. Οι Συντηρητικοί κατηγορούν την κυβέρνηση ότι δεν γίνεται να μιλά για αυξημένο κίνδυνο και ταυτόχρονα να μειώνει ασκήσεις και επιχειρησιακές δυνατότητες.

Η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς αντιμετωπίζει νέες πιέσεις, καθώς ο αρχηγός του Βασιλικού Ναυτικού παραδέχθηκε ότι η Βρετανία δυσκολεύεται να αποτρέψει τις ρωσικές κινήσεις στον Βόρειο Ατλαντικό, με τη Μόσχα να επενδύει δισεκατομμύρια στον Βόρειο Στόλο της ενώ το Λονδίνο αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη υποβρυχίων.

Η Ρωσία ανέβασε τους τόνους μετά τον θάνατο του 28χρονου λοχία Τζορτζ Χούλι σε ατύχημα μακριά από τη γραμμή του μετώπου στην Ουκρανία. Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών προειδοποίησε ότι κάθε ξένος στρατιωτικός στο ουκρανικό έδαφος θα θεωρείται «νόμιμος στόχος», προκαλώντας νέα ανησυχία στο Λονδίνο.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπαινίχθηκε για πρώτη φορά πιθανή αναθεώρηση της «κόκκινης γραμμής» του για τις εδαφικές παραχωρήσεις, ανακοινώνοντας ότι σχεδιάζει τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος για το ζήτημα, μετά από μια εβδομάδα διαβουλεύσεων με Λονδίνο, Ουάσινγκτον και άλλους συμμάχους.

Ο πρωθυπουργός του Βελγίου Μπρατ Ντε Βέβερ φτάνει σήμερα στη Ντάουνινγκ Στριτ, με την κυβέρνηση Στάρμερ να αισιοδοξεί ότι θα υπάρξει πρόοδος για την αξιοποίηση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων και την απόδοσή τους στην Ουκρανία για στρατιωτικούς σκοπούς ή για την ανοικοδόμηση της χώρας.