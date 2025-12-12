Ζελένσκι: «Οι ΗΠΑ θέλουν να δημιουργησουν ελεύθερη οικονομική ζώνη στην Ουκρανία»

Οι ΗΠΑ θέλουν να αποσύρει η Ουκρανία τα στρατεύματά της από την περιοχή του Ντονμπάς και να δημιουργήσουν μια «ελεύθερη οικονομική ζώνη» δήλωσε ο Ζελένσκι

O Bολοντίμιρ Ζελένσκι

Οι ΗΠΑ θέλουν να αποσύρει η Ουκρανία τα στρατεύματά της από την περιοχή του Ντονμπάς και η Ουάσινγκτον θα δημιουργήσει στη συνέχεια μια «ελεύθερη οικονομική ζώνη» στα μέρη που ελέγχει επί του παρόντος το Κίεβο, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Προηγουμένως, οι ΗΠΑ είχαν προτείνει στο Κίεβο να παραδώσει στη Ρωσία τα τμήματα του Ντονμπάς που εξακολουθούσε να ελέγχει, αλλά ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε την Πέμπτη ότι η Ουάσινγκτον είχε πλέον προτείνει μια νέα συμβιβαστική εκδοχή, σύμφωνα με την οποία τα ουκρανικά στρατεύματα θα αποσυρθούν, αλλά τα ρωσικά στρατεύματα δεν θα προελάσουν στην περιοχή.

«Ποιος θα κυβερνά αυτήν την περιοχή, την οποία αποκαλούν "ελεύθερη οικονομική ζώνη" ή "αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη" - δεν γνωρίζουν», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Κίεβο την Πέμπτη. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία δεν πιστεύει ότι το σχέδιο ήταν δίκαιο χωρίς εγγυήσεις ότι τα ρωσικά στρατεύματα δεν θα καταλάμβαναν απλώς τη ζώνη μετά την ουκρανική αποχώρηση.

Ο Ζελένσκι δήλωσε: «Εάν τα στρατεύματα της μίας πλευράς πρέπει να υποχωρήσουν και η άλλη πλευρά παραμείνει εκεί που είναι, τότε τι θα εμποδίσει αυτά τα άλλα στρατεύματα, τους Ρώσους; Ή τι θα τους εμποδίσει να μεταμφιεστούν σε πολίτες και να καταλάβουν αυτήν την ελεύθερη οικονομική ζώνη; Όλα αυτά είναι πολύ σοβαρά. Δεν είναι γεγονός ότι η Ουκρανία θα συμφωνούσε με αυτό, αλλά αν μιλάμε για συμβιβασμό, τότε πρέπει να είναι ένας δίκαιος συμβιβασμός».

Είπε ότι εάν η Ουκρανία συμφωνούσε σε ένα τέτοιο σχέδιο, θα χρειάζονταν εκλογές ή δημοψήφισμα για την επικύρωσή του, λέγοντας ότι μόνο «ο ουκρανικός λαός» θα μπορούσε να λάβει αποφάσεις για εδαφικές παραχωρήσεις. Σύμφωνα με τα σχέδια των ΗΠΑ, είπε ο Ζελένσκι, η Ουκρανία θα αποσυρθεί από το Ντονμπάς, όπου η Ρωσία προελαύνει, ενώ οι γραμμές του μετώπου θα παγώσουν στις περιοχές Χερσώνα και Ζαπορίζια. Η Ρωσία θα παραχωρήσει μερικές μικρές εκτάσεις γης που ελέγχει σε άλλες περιοχές.

Ο Ζελένσκι δέχεται τεράστιες πιέσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ να υπογράψει το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ. Τις τελευταίες ημέρες, ο Τραμπ επιτέθηκε στον Ζελένσκι, ισχυριζόμενος ότι «δεν έχει καν διαβάσει» το προσχέδιο του ειρηνευτικού σχεδίου και υπονοώντας ότι στερείται νομιμοποίησης και ότι η Ουκρανία θα πρέπει να διεξάγει εκλογές.

Η γραμματέας Τύπου του Τραμπ, Καρολάιν Λίβιτ, δήλωσε την Πέμπτη: «Ο πρόεδρος είναι εξαιρετικά απογοητευμένος και με τις δύο πλευρές αυτού του πολέμου και έχει βαρεθεί τις συναντήσεις μόνο και μόνο για τις συναντήσεις».

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η ουκρανική διαπραγματευτική ομάδα έστειλε το αναθεωρημένο σχέδιό της πίσω στην Ουάσινγκτον την Τετάρτη και ότι τα ζητήματα σχετικά με το έδαφος και τον έλεγχο του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια ήταν δύο από τα εναπομείναντα σημεία τριβής. «Δεν είναι το τελικό σχέδιο. είναι μια αντίδραση σε αυτό που λάβαμε... το σχέδιο δέχεται συνεχή επεξεργασία και αυτή είναι μια διαδικασία που συνεχίζεται», είπε.

Εάν η Ουάσινγκτον και το Κίεβο συμφωνήσουν, το πολύ μεγαλύτερο ερώτημα παραμένει: εάν ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι πραγματικά έτοιμος να υπογράψει μια συμφωνία ή απλώς αγοράζει χρόνο με ψεύτικες διαπραγματεύσεις και ελπίζει να συνεχίσει τη στρατιωτική του προέλαση κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Στο Βερολίνο, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε την Πέμπτη ότι εάν επιτρεπόταν στον Πούτιν να πετύχει τα όριά του στην Ουκρανία, τότε η προοπτική πολέμου στην Ευρώπη θα γινόταν πιο πραγματική, προειδοποιώντας ότι η ήπειρος ήταν «σιωπηλά εφησυχασμένη» απέναντι στην απειλή που συνιστά η Ρωσία.

Ένας νέος πόλεμος που θα κηρύξει η Ρωσία θα μπορούσε να ξεσπάσει μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια και θα μπορούσε να είναι «της κλίμακας του πολέμου που υπέμειναν οι παππούδες και οι προπαππούδες μας», πρότεινε ο Ρούτε. Απηύθυνε μια πλέον γνωστή έκκληση προς όλες τις ευρωπαϊκές χώρες να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες. «Πάρα πολλοί πιστεύουν ότι ο χρόνος είναι με το μέρος μας. Δεν είναι. Η ώρα για δράση είναι τώρα», πρόσθεσε.

Ο Ρούτε είναι μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτικών που εργάζονται σκληρά για να κρατήσουν την κυβέρνηση Τραμπ στο πλευρό τους όσον αφορά στην πολιτική για την Ουκρανία, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ φαίνεται να γίνεται όλο και πιο ανυπόμονος με την έλλειψη ειρηνευτικής συμφωνίας. Το απόγευμα της Πέμπτης, ο Ζελένσκι είχε βιντεοκλήση με περίπου 30 ηγέτες από τον «συνασπισμό των πρόθυμων» εθνών, οι οποίοι υποστηρίζουν την Ουκρανία, αλλά χωρίς τον Τραμπ.

Σε ορισμένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες υπάρχει αυξανόμενο αίσθημα ότι η Ουκρανία θα πρέπει να κάνει επώδυνους συμβιβασμούς, καθώς η χώρα εισέρχεται στον τέταρτο χειμώνα πλήρους κλίμακας πολέμου, με μια δύσκολη κατάσταση στην πρώτη γραμμή και τεράστια ζητήματα ενέργειας που προκαλούνται από τις επανειλημμένες ρωσικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές.

Ωστόσο, οι ηγέτες της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Γερμανίας, οι οποίοι συναντήθηκαν με τον Ζελένσκι στην Ντάουνινγκ Στριτ τη Δευτέρα , είναι πρόθυμοι να τονίσουν ότι μόνο η Ουκρανία μπορεί να αποφασίσει για εδαφικά ζητήματα. «Θα ήταν λάθος να εξαναγκάσουμε τον Ουκρανό πρόεδρο σε μια ειρήνη που ο λαός του δεν θα αποδεχτεί μετά από τέσσερα χρόνια ταλαιπωρίας και θανάτου», δήλωσε την Πέμπτη ο Φρίντριχ Μερτς, ο Γερμανός καγκελάριος.

