Ουκρανία: Η «Συμμαχία των Προθύμων» συμφώνησε για το προτεινόμενο ειρηνευτικό σχέδιο

Την στιγμή που ο Λευκός Οίκος διαμηνύει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «σιχάθηκε» τις «συναντήσεις για χάρη των συναντήσεων» οι ηγέτες της αποκαλούμενης «Συμμαχίας των Προθύμων» συζήτησαν για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στο ζήτημα της αξιοποίησης δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων με στόχο τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, κατά την τηλεδιάσκεψη που είχαν σήμερα, σύμφωνα με ενημέρωση από το γραφείο του βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

Η τηλεδιάσκεψη έγινε μια ημέρα αφότου οι ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας συζήτησαν με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την πρωτοβουλία της Ουάσινγκτον με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Τον προηγούμενο μήνα, το Κίεβο απέρριψε το ειρηνευτικό σχέδιο που παρουσίασε η Ουάσινγκτον και προέβλεπε σημαντικές παραχωρήσεις στη Μόσχα. Εν τω μεταξύ, οι ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας έχουν εστιάσει τις προσπάθειές τους στην παροχή ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας στο πλαίσιο ενδεχόμενης συμφωνίας για τη διευθέτηση της σύγκρουσης.

Οι ηγέτες της «Συμμαχίας των Προθύμων» συμφώνησαν σήμερα ότι το προτεινόμενο ειρηνευτικό σχέδιο αποτελεί «σημείο καμπής» στον πόλεμο που μαίνεται εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Δημοψήφισμα προτείνει ο Ζελένσκι

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έθεσε το ενδεχόμενο να υποβληθεί σε δημοψήφισμα το ζήτημα του εδαφικού ελέγχου στην ανατολική πλευρά της χώρας, καθώς το Κίεβο δέχεται αυξανόμενη πίεση να συμφωνήσει στους όρους ενός υπό κατάρτιση ειρηνευτικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

Σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, είπε ότι οι ΗΠΑ είχαν συζητήσει την ιδέα της δημιουργίας μιας «ελεύθερης οικονομικής ζώνης» σε τμήματα της ανατολικής Ουκρανίας από όπου θα αποσυρθούν οι δυνάμεις του Κιέβου, αλλά ότι οποιεσδήποτε εδαφικές παραχωρήσεις θα πρέπει να τεθούν σε δημοψήφισμα.

«Οι Ρώσοι θέλουν ολόκληρο το Ντονμπάς — δεν το δεχόμαστε αυτό», δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους στο Κίεβο την Πέμπτη. «Πιστεύω ότι ο ουκρανικός λαός θα απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Είτε με τη μορφή εκλογών είτε με τη μορφή δημοψηφίσματος, ο ουκρανικός λαός πρέπει να έχει λόγο».

Το ουκρανικό έδαφος βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων μεταξύ Ουάσιγκτον, Κιέβου και Μόσχας, καθώς οι διαπραγματευτές πλησιάζουν σε μια πιθανή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν συζητήσει το ενδεχόμενο να ονομάσουν την περιοχή «ελεύθερη οικονομική ζώνη», ενώ η Ρωσία έχει επιλέξει μια «αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη».

«Οι Αμερικανοί αναζητούν την κατάλληλη μορφή», δήλωσε ο πρόεδρος. «Ας δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Προς το παρόν, πιστεύω ότι πολλά εξαρτώνται από τον στρατό μας».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε επίσης ότι το Κίεβο παρουσίασε στις ΗΠΑ μια επικαιροποιημένη έκδοση του σχεδίου ειρήνης.

Εκτός από το 20-σημείο σχέδιο, το πλαίσιο ειρήνης θα περιλαμβάνει εγγυήσεις ασφάλειας και μια συμφωνία για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, πρόσθεσε.

Η Μόσχα επιμένει ότι η Ουκρανία πρέπει να αποσύρει τις δυνάμεις της από την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς, η οποία περιλαμβάνει περιοχές των περιφερειών Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ που ο ρωσικός στρατός δεν κατάφερε να καταλάβει κατά τη διάρκεια της σχεδόν τετραετούς εισβολής του.

