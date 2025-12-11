«Η τελευταία φορά που είδα τη μαμά μου» – Η ομιλία 11χρονου από την Ουκρανία που συγκλόνισε

Μέσα στη δίνη του πολέμου, εκατομμύρια οικογένειες βρέθηκαν να παλεύουν με τον φόβο, την απώλεια και τον ξεριζωμό, κρατώντας στις αποσκευές τους μόνο ό,τι πολύτιμο μπορούσε να χωρέσει. Συχνά, ένα παιδί σφίγγει το ακορντεόν του, σαν υπόσχεση ότι η ζωή συνεχίζεται.

Ανάμεσα σε σειρήνες, κατεστραμμένες γειτονιές και την αβεβαιότητα του «αύριο», οι γονείς προσπαθούν να σταθούν όρθιοι, να δημιουργήσουν μία αίσθηση κανονικότητας για τα παιδιά τους.

Όμως, δεν τα καταφέρνουν όλοι. Η ιστορία του 11χρονου Ρόμαν Ολέκσιφ, την οποία διηγήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κι έκανε όλο τον κόσμο να δακρύσει, λειτουργεί ως υπενθύμιση για το απόλυτο σκοτάδι της σύγκρουσης ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία.

«Ηταν η τελευταία φορά που είδα τη μητέρα μου και μπόρεσα να της πω αντίο», ανέφερε ο Ρομάν, κατά τη διάρκεια παρουσίασης ντοκιμαντέρ για τα παιδιά της Ουκρανίας, στο Ευρωκοινοβούλιο, στο Στρασβούργο.

Η διερμηνέας, φορτισμένη συναισθηματικά, αδυνατούσε να συνεχίσει, με αποτέλεσμα να παρέμβει συνάδελφος, συνεχίζοντας τη διερμηνεία.

«Ηταν κάτω από τα συντρίμμια, μπορούσα να δω τα μαλλιά της και κατάφερα να τα αγγίξω και να την αποχαιρετήσω», συνεχίζει ο Ρομάν.

«Θέλω να πω ότι όταν είμαστε μαζί, είμαστε δυνατοί και ποτέ δεν πρέπει να εγκαταλείπουμε. Πρέπει να συνεχίσουμε να βοηθάμε τα παιδιά της Ουκρανίας», κατέληξε το νεαρό αγόρι, με το κοινό να «ξεσπά» σε χειροκροτήματα.

Η ιστορία του Ρομάν

Ηταν 14 Ιουλίου 2022, όταν μία ρωσική πυραυλική επίθεση στο κέντρο της Βινίτσια προκάλεσε τον θάνατο 27 ανθρώπων, μεταξύ τους και τριών παιδιών, και τον τραυματισμό άνω των 200.

Ο Ρομάν που είχε πάει στον γιατρό με τη μαμά του, ήταν ο μόνος επιζών. Υπέστη σοβαρά εγκαύματα και παρέμεινε στην μονάδα εντατικής θεραπείας γερμανικής κλινικής για 99 ημέρες. Μέχρι σήμερα έχει υποβληθεί σε 36 επεμβάσεις, ενώ ο δρόμος προς την πλήρη αποκατάσταση παραμένει μακρύς.

Το 2023, ο Ρομάν συνάντησε για πρώτη φορά τον πάπα Φραγκίσκο, κατά τη διάρκεια γενικής ακρόασης, παραδίδοντάς του μία επιστολή προτού τον αγκαλιάσει. Η δεύτερη συνάντησή τους έλαβε χώρα στις 25 Μαΐου 2024, κατά την Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού.

Τον Φεβρουάριο του του 2025, δύο μήνες πριν από τον θάνατο του Φραγκίσκου, επέστρεψε στο Βατικανό, αυτή τη φορά χωρίς τα γάντια και τη μάσκα που κάποτε έκρυβαν τα τραύματά του.

Σήμερα, ο 11χρονος ζει με τον μπαμπά του, Γιάροσλαβ, στο Λβιβ. Συνεχίζει να παίζει ακορντεόν και να συμμετέχει σε διαγωνισμούς χορού. Η περιπέτειά του ενέπνευσε το (πολυβραβευμένο) ντοκιμαντέρ Romchyk.