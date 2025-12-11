Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ «σιχάθηκε» τις «συναντήσεις για χάρη των συναντήσεων»

ο Λευκός Οίκος ξεκαθάρισε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα παραστεί στις συνομιλίες για την Ουκρανία στην Ευρώπη αυτό το σαββατοκύριακο, μόνο εφόσον υπάρχει ουσιαστική προοπτική υπογραφής συμφωνίας ειρήνης.

«Ο πρόεδρος είναι εξαιρετικά απογοητευμένος και από τις δύο πλευρές αυτού του πολέμου και έχει βαρεθεί τις συναντήσεις για χάρη απλά των συναντήσεων», δήλωσε η εκπρόσωπος του λευκού οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων. Η αναφορά της υπενθύμισε για μια ακόμη φορά τη βασική θέση της Ουάσιγκτον ότι οι διαβουλεύσεις πρέπει να έχουν χειροπιαστό αποτέλεσμα.

Τι ζητά ο Τραμπ πριν μπει στο αεροπλάνο

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ έχει ήδη διαμηνύσει ότι θα ταξιδέψει μόνο αν διασφαλιστεί πως η ομάδα του δεν θα «χαραμίσει τον χρόνο της». Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και οι σύμμαχοί του ήλπιζαν να τον φέρουν στην Ευρώπη για μια έκτακτη σύνοδο κορυφής, ωστόσο η απόφαση της Ουάσιγκτον δείχνει ότι η παρουσία του Αμερικανού προέδρου θα εξαρτηθεί από την πραγματική πιθανότητα επίτευξης ειρήνης.

Ζελένσκι: οι εκλογές στην Ουκρανία απαιτούν κατάπαυση του πυρός

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως η διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία μπορεί να γίνει μόνο εάν υπάρξει κατάπαυση του πυρός. Ο Ουκρανός πρόεδρος τοποθετήθηκε μετά τη σημερινή συνεδρίαση της «συμμαχίας των πρόθυμων», απαντώντας στις επανειλημμένες εκκλήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για άμεση προκήρυξη εκλογών.

Όπως είπε, «πρέπει να υπάρξει κατάπαυση του πυρός, τουλάχιστον για τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας και της ψηφοφορίας. Αυτό πρέπει να συζητηθεί». Την ίδια ώρα επισήμανε ότι το Κίεβο θεωρεί αναγκαίο οι Ηνωμένες Πολιτείες να συνομιλήσουν με τη Ρωσία γι’ αυτό το ζήτημα.

Οι εκλογές εν καιρώ πολέμου απαγορεύονται από την ουκρανική νομοθεσία. Κι όμως, ο Ζελένσκι, του οποίου η θητεία έληξε πέρυσι, βρίσκεται εκ νέου υπό πίεση από την Ουάσιγκτον για να προχωρήσει σε εκλογική διαδικασία, σε μια συγκυρία όπου ο δημόσιος διάλογος για την πορεία του πολέμου και τη μελλοντική πολιτική σταθερότητα της χώρας εντείνεται.

