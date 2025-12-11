Axios: Ο Τραμπ θέλει να διορίσει Αμερικανό στρατηγό ως επικεφαλής των δυνάμεων ασφαλείας στη Γάζα

Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να διορίσει έναν Αμερικανό στρατηγό για να διοικήσει τη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης (ISF) στη Γάζα, σύμφωνα με Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους. Ο διορισμός του θα αυξήσει περαιτέρω την ευθύνη των ΗΠΑ για την ασφάλεια και την ανοικοδόμηση της Γάζας , η οποία μετατρέπεται στο μεγαλύτερο πολιτικο-στρατιωτικό εγχείρημα των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Οι ΗΠΑ έχουν ήδη ιδρύσει ένα κέντρο συντονσιμού της πολιτικής και στρατιωτικής δράσης στο Ισραήλ, ένα αρχηγείο για την παρακολούθηση της κατάπαυσης του πυρός και τον συντονισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας. Ο Τραμπ αναμένεται να ηγηθεί του Συμβουλίου Ειρήνης της Γάζας και οι κορυφαίοι σύμβουλοί του θα είναι μέλη ενός διεθνούς εκτελεστικού συμβουλίου. Τώρα, οι ΗΠΑ αναμένεται να έχουν και τη διοίκηση της δύναμης ασφαλείας του θύλακα.

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου τονίζουν παρ'όλα αυτά ότι δεν θα υπάρχουν αμερικανικές δυνάμεις επί του εδάφους στη Γάζα. Η εκεχειρία στη Γάζα είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα εξωτερικής πολιτικής του Τραμπ στη δεύτερη θητεία του μέχρι στιγμής, αλλά η εκεχειρία είναι εύθραυστη και η κυβέρνησή του θέλει να προχωρήσει σύντομα στη δεύτερη φάση για να αποφύγει την επιστροφή στον πόλεμο.

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τετάρτη ότι σχεδιάζει να ανακοινώσει το Συμβούλιο Ειρήνης της Γάζας στις αρχές του 2026. Σύμφωνα με ισραηλινούς αξιωματούχους, ο Αμερικανός πρέσβης στον ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτς, ενημέρωσε την ισραηλινή κυβέρνηση ότι ο Τραμπ σχεδιάζει να διορίσει έναν στρατηγό για τη διοίκηση της ISF. «Ο Γουόλτς είπε ακόμη ότι γνωρίζει προσωπικά τον στρατηγό και τόνισε ότι είναι πολύ σοβαρός άνθρωπος» δήλωσε ένας Ισραηλινός αξιωματούχος

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι έχουν γίνει συζητήσεις σχετικά με τη σύνθεση της ISF, του Συμβουλίου Ειρήνης και μιας τεχνοκρατικής παλαιστινιακής κυβέρνησης, «αλλά δεν έχουν ληφθεί ή ανακοινωθεί οριστικές αποφάσεις».

Οι ΗΠΑ πρότειναν τον πρώην απεσταλμένο του ΟΗΕ για τη Μέση Ανατολή, Νικολάι Μλαντένοφ, να υπηρετήσει ως εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ειρήνης επί τόπου στη Γάζα, συνεργαζόμενος με μια μελλοντική παλαιστινιακή τεχνοκρατική κυβέρνηση, ανέφεραν πηγές με γνώση.

