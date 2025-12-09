Τόνι Μπλερ: Γιατί οι Άραβες ηγέτες τον «πέταξαν εκτός» της επόμενης ημέρας για τη Γάζα

Η υποψηφιότητα Μπλερ συνάντησε ισχυρές αντιστάσεις, λόγω της υποστήριξής του στην εισβολή του 2003 στο Ιράκ

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Τόνι Μπλερ: Γιατί οι Άραβες ηγέτες τον «πέταξαν εκτός» της επόμενης ημέρας για τη Γάζα

Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τόνι Μπλερ παρευρίσκεται σε σύνοδο κορυφής παγκόσμιων ηγετών για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025. 

Ο Τόνι Μπλερ τέθηκε εκτός συζήτησης για το «συμβούλιο ειρήνης» που προωθεί ο Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, μετά τις αντιδράσεις αρκετών αραβικών και μουσουλμανικών κρατών, σύμφωνα με τους Financial Times.

Ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν το μοναδικό όνομα που είχε παρουσιαστεί δημόσια όταν ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε το 20ήμερο σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Οι «αμαρτίες» της εισβολής στο Ιράκ

Όπως όμως αναφέρουν διπλωματικές πηγές, η υποψηφιότητα Μπλερ συνάντησε ισχυρές αντιστάσεις, λόγω της υποστήριξής του στην εισβολή του 2003 στο Ιράκ και των προβλημάτων που αυτή κληροδότησε στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Επιπρόσθετα πάντως, σημαντικό ρόλο έπαιξαν και οι ανησυχίες των Αράβων ηγετών ότι οι Παλαιστίνιοι θα έμεναν στο περιθώριο των μηχανισμών διακυβέρνησης.

Το γραφείο του Μπλερ απέφυγε να σχολιάσει την εξέλιξη, όμως στενός συνεργάτης του απέρριψε τον ισχυρισμό ότι η αντίδραση των χωρών της περιοχής ήταν ο λόγος αποκλεισμού του. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το όργανο θα αποτελείται από εν ενεργεία ηγέτες κρατών, κάτι το οποίο δεν είναι ο Μπλέρ. Ο ίδιος, πάντως, αναμένεται να συμμετάσχει στην εκτελεστική επιτροπή μαζί με τον Τζάρεντ Κούσνερ, τον σύμβουλο του Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ και ανώτερους αξιωματούχους από αραβικές και δυτικές χώρες.

Ο Τραμπ είχε αναγνωρίσει από τον Οκτώβριο ότι μπορεί να υπάρξουν αντιρρήσεις για τον διορισμό Μπλερ, υπογραμμίζοντας πως θέλει να διασφαλίσει ότι το όνομά του είναι «αποδεκτό από όλους». Ο Μπλερ, που υπηρέτησε ως ειδικός απεσταλμένος στη Μέση Ανατολή μετά το 2007, εργάζεται σε σχέδια για τη Γάζα εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο μέσω του Tony Blair Institute.

Ο βούλγαρος «αντικαταστάτης» του Μπλερ

Το σχέδιο Τραμπ για την παύση των συγκρούσεων έχει στην πράξη παγώσει, δύο μήνες μετά την εξαγγελία του, ενώ η Λωρίδα παραμένει διαιρεμένη σε περιοχές υπό τον έλεγχο της Χαμάς και άλλες που ελέγχει το Ισραήλ. Όταν ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε το σχέδιο, είχε πει ότι τα υπόλοιπα μέλη του συμβουλίου ειρήνης -ηγέτες κρατών- θα ορίζονταν «τις επόμενες ημέρες». Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει υπάρξει καμία τοποθέτηση, ενδεικτικό των δυσκολιών της κατάστασης.

Στο μεταπολεμικό μοντέλο διακυβέρνησης που βρίσκεται υπό διαμόρφωση, προβλέπεται η σύσταση εκτελεστικής επιτροπής με επικεφαλής τον πρώην ειδικό απεσταλμένο του ΟΗΕ και πρώην υπουργό Άμυνας της Βουλγαρίας Νικολάι Μλάντενοφ. Η επιτροπή αυτή θα συντονίζει το συμβούλιο ειρήνης με μια παλαιστινιακή τεχνοκρατική ομάδα που θα αναλάβει την καθημερινή διοίκηση της Γάζας.

Ο ρόλος του Μλάντενοφ μοιάζει με τις αρχικές αρμοδιότητες που είχαν αποδοθεί στον Μπλερ, οι οποίες προέβλεπαν έναν «ανώτατο εκτελεστικό» με ευθύνη για τη μετάβαση στη μεταπολεμική φάση. Ο Βούλγαρος διπλωμάτης, επικεφαλής σήμερα της Anwar Gargash Diplomatic Academy στο Άμπου Ντάμπι, έχει μακρά εμπειρία στη διαμεσολάβηση ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς από τη θητεία του ως ειδικού απεσταλμένου του ΟΗΕ (2015–2020).

Το αγκάθι του αφοπλισμού της Χαμάς

Παραμένει επίσης άγνωστο πώς θα επιτευχθεί ο αφοπλισμός της Χαμάς. Η οργάνωση, που εξαπέλυσε την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, απορρίπτει μέχρι τώρα οποιοδήποτε ενδεχόμενο, παρά τις απαιτήσεις του σχεδίου κατάπαυσης πυρός του Τραμπ και ζητά την αποχώρηση των ισραηλινών για να παραδώσει τα όπλα της. Την ίδια στιγμή που οι Ισραηλινοί ζητούν την παράδοση των όπλων της Χαμάς για να αποχωρήσουν, οδηγώντας σε ένα διπλωματικό catch22.

