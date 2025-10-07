Χαμάς: Ναι στον αφοπλισμό, αλλά όχι στη διακυβέρνηση από τον σερ Μπλερ

Η Χαμάς συμφώνησε να παραδώσει όπλα σε μια αιγυπτιοπαλαιστινιακή αρχή κατά τη διάρκεια έμμεσων διαπραγματεύσεων που διεξάγει το κίνημα με το Ισραήλ στην αιγυπτιακή πόλη Σαρμ ελ-Σέιχ.

Το Sky News Arabia αναφέρει αυτό, επικαλούμενο μια παλαιστινιακή πηγή, η οποία δήλωσε ότι η οργάνωση συμφώνησε επίσης να επιτρέψει σε όλους τους ηγέτες της να εγκαταλείψουν τη Γάζα και ζήτησε από τις ΗΠΑ εγγυήσεις ότι δεν θα διωχθούν.

Επιπλέον, η πηγή αναφέρει ότι η Χαμάς «απορρίπτει την παρουσία του πρώην Βρετανού πρωθυπουργού Τόνι Μπλερ ως κυβερνήτη της Γάζας», αλλά «δέχεται την εξ αποστάσεως εποπτεία του».

Η οργάνωση απέρριψε επίσης «κατηγορηματικά» την παράδοση της Λωρίδας της Γάζας σε μια διεθνή επιτροπή μετάβασης, σύμφωνα με το σχέδιο Τραμπ. Η πηγή πρόσθεσε ότι η Χαμάς ζήτησε κατάπαυση του πυρός στον ισραηλινό εναέριο χώρο πάνω από τη Γάζα, επιτρέποντας τη διάσωση των ομήρων εντός μιας εβδομάδας, και την πλήρη αποχώρηση του ισραηλινού στρατού.

Η Χαμάς κατηγόρησε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι θέλει να «παρακωλύσει και να εμποδίσει» τον τρέχοντα γύρο διαπραγματεύσεων, όπως ακριβώς είχε «παρακωλύσει σκόπιμα όλους τους προηγούμενους γύρους», σύμφωνα με το Al Jazeera.

«Παρά την ωμή στρατιωτική δύναμη, την απεριόριστη υποστήριξη και την πλήρη αμερικανική συνεργασία στον πόλεμο εξόντωσης στη Γάζα, δεν έχουν καταφέρει και δεν θα καταφέρουν να δημιουργήσουν μια ψευδή εικόνα νίκης», δήλωσε ο Φαουζί Μπαρχούμ, εκπρόσωπος της οργάνωσης.

Το σχέδιο του Τόνι Μπλερ θέτει τον παλαιστινιακό θύλακα υπό ξένο έλεγχο

Μια επέκταση του σχεδίου Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, η οποία διαπραγματεύεται έμμεσα αυτή τη στιγμή μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, η Διεθνής Μεταβατική Αρχή για τη Γάζα (GITA), η οποία θα επιβλέπεται από τον πρώην Βρετανό πρωθυπουργό Τόνι Μπλερ, φαίνεται εξίσου δύσκολο να δημιουργηθεί προκειμένου να διασφαλιστεί η διαρκής ειρήνη μεταξύ των Παλαιστινίων στον κατεστραμμένο θύλακα και του Ισραήλ.

Αυτό το σχέδιο για τη διαχείριση της Λωρίδας της Γάζας, το λεπτομερές περιεχόμενο του οποίου έχει αποκαλυφθεί από την Le Figaro, στην πραγματικότητα υιοθετεί την ένατη πρόταση του σχεδίου Τραμπ, η οποία ανέφερε τη δημιουργία μιας «τεχνοκρατικής και απολιτικής παλαιστινιακής επιτροπής, υπεύθυνης για τη διαχείριση των δημόσιων υπηρεσιών και των δήμων» και μιας «επιτροπής ειρήνης».

Αυτή θα διαχειρίζεται τη χρηματοδότηση της ανοικοδόμησης, υπό την επίβλεψη του Τόνι Μπλερ κατά τη διάρκεια μιας μεταβατικής περιόδου 3 έως 5 ετών, έως ότου η Παλαιστινιακή Αρχή, όπως διευκρινίζει το σχέδιο Τραμπ, «ολοκληρώσει το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεών της (...) και μπορέσει να ανακτήσει τον έλεγχο της Γάζας».

Στο πλαίσιο του σχεδίου του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου, ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός, ο οποίος γνωρίζει καλά τη Μέση Ανατολή, θα μπορούσε να ηγηθεί μιας μεταβατικής αρχής στη Γάζα.

Είναι σαν ένα φάντασμα που αναδύεται από τους θολούς αμμόλοφους, αναφέρει σε δημοσίευμά της η γαλλική Le Figaro. Σχεδόν είκοσι χρόνια έχουν περάσει από τότε που ο Τόνι Μπλερ διετέλεσε ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ για τη Μέση Ανατολή, έχοντας παραδώσει τα κλειδιά της Ντάουνινγκ Στριτ. Η πρώην προσωπικότητα των Εργατικών επέστρεψε στη σκηνή της Λεβαντίνης, χαράζοντας παραδόξως τον δρόμο της με το καραβάνι του Τραμπ. Ο Σερ Μπλερ φαίνεται να ονειρεύεται να γίνει ο μελλοντικός αντιβασιλέας της Γάζας.

Αίγυπτος: «Αντιπροσωπεία των ΗΠΑ θα συμμετάσχει στις συνομιλίες αύριο»

Η αμερικανική αντιπροσωπεία θα συμμετάσχει στις συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στην Αίγυπτο αύριο, Τετάρτη. Ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντελάτι ανακοίνωσε αυτό, διευκρινίζοντας ότι ο πρωταρχικός στόχος των συνομιλιών είναι η επίτευξη κατάπαυσης του πυρός και η απελευθέρωση των ομήρων και ορισμένων Παλαιστινίων κρατουμένων.

Ο Αμπντελάτι πρόσθεσε ότι τα μέρη συζητούν επίσης χάρτες που υποδεικνύουν τις περιοχές από τις οποίες θα αποσυρθούν οι ισραηλινές δυνάμεις στην πρώτη φάση, η οποία περιλαμβάνει επίσης την «πλήρη και άνευ όρων» παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα μέσω των Ηνωμένων Εθνών.

Δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις στοχεύουν στην επίτευξη ενός «μηχανισμού ασφαλείας» που τελικά θα οδηγήσει στην πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα.

Σουίκα: «Η ΕΕ θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ανοικοδόμηση της Γάζας»

Η ΕΕ είναι σταθερά προσηλωμένη στην υποστήριξη της ειρήνης στη Μέση Ανατολή μέσω του χωρίς αποκλεισμούς διαλόγου και του σεβασμού του διεθνούς δικαίου. Η αποστρατιωτικοποίηση είναι ζωτικής σημασίας και η αποτελεσματική διακυβέρνηση είναι απαραίτητη για την προσπάθεια ανοικοδόμησης της Γάζας.

«Μαζί με διεθνείς συμμάχους, θα εργαστούμε για τη μεταρρύθμιση της Παλαιστινιακής Αρχής. Η ΕΕ θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στις προσπάθειες ανοικοδόμησης μέσω της Ομάδας Δωρητών της Παλαιστίνης, διασφαλίζοντας την παλαιστινιακή ιδία ευθύνη και τη διεθνή αξιοπιστία», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Επίτροπος για τη Μεσόγειο Ντουμπράβκα Σούιτσα.

Σύμμαχος του Ερντογάν: «Αν η γενοκτονία συνεχιστεί, θα χρησιμοποιήσουμε βία»

«Εάν το Ισραήλ δεν σταματήσει τη γενοκτονία στη Γάζα, θα επέμβουμε με βία», δήλωσε ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ηγέτης του τουρκικού υπερεθνικιστικού κόμματος MHP, συμμάχου στην κυβέρνηση του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Το Ισραήλ είναι εχθρός της ανθρωπότητας και καταστρέφει κάθε ελπίδα για ειρήνη. Εάν οι διαπραγματεύσεις δεν είναι αρκετές για να το σταματήσουν, τότε θα πρέπει να επέμβουμε με βία, χτυπώντας τους στο πεδίο της μάχης. Θα ήταν ένα ιστορικό σημείο καμπής», δήλωσε ο Μπαχτσελί. Το κόμμα MHP είναι σύμμαχος του Ερντογάν από το 2015, ένας κρίσιμος παράγοντας για τον Τούρκο ηγέτη, ο οποίος διαφορετικά δεν θα είχε πλειοψηφία στο κοινοβούλιο.