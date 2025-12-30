Κρυφή ηφαιστειακή δραστηριότητα στη Σελήνη - Οι επιστήμονες έχασαν κάτι σημαντικό

Οι επιστήμονες πίστευαν, βάσει αναλύσεων δειγμάτων από τις αποστολές Απόλλων, ότι η ηφαιστειακή δραστηριότητα στη Σελήνη είχε σταματήσει πριν από περίπου 2,8 δισεκατομμύρια χρόνια.

Ωστόσο, Κινέζοι ειδικοί ανακάλυψαν γυάλινα ηφαιστειακά σφαιρίδια σε δείγματα από την αποστολή Chang'e-5, που η Κινεζική Διαστημική Υπηρεσία έστειλε στον φυσικό μας δορυφόρο τον Δεκέμβριο του 2020, υποδηλώνοντας ότι η ηφαιστειακή δραστηριότητα στη Σελήνη συνεχίστηκε έως και πριν από 123 εκατομμύρια χρόνια. Η νέα μελέτη αμφισβητεί καθιερωμένες θεωρίες για τις γεωλογικές διαδικασίες εκεί.

Τα γυάλινα αυτά σφαιρίδια σχηματίστηκαν κατά τις εκρήξεις μάγματος πλούσιου σε αέρια και μελετήθηκαν με προηγμένες τεχνικές για να επιβεβαιωθεί η ηφαιστειακή τους προέλευση.

«Υπάρχει ένα χάσμα 1,9 δισεκατομμυρίου ετών μεταξύ των εκρήξεων που καταγράφονται στον χώρο πρόσκρουσης. Η παρουσία τόσο πρόσφατης ηφαιστειακής δραστηριότητας υποδηλώνει ότι μικρά ουράνια σώματα, όπως η Σελήνη, θα μπορούσαν να διατηρήσουν αρκετή θερμότητα ώστε να παραμείνουν εσωτερικά ζωντανά μέχρι πολύ αργά», εξήγησε ο Γιουάν Χε, γεωφυσικός στην Κινεζική Ακαδημία Επιστημών.

Η Σελήνη παρέμεινε ενεργή

Τα σφαιρίδια αυτά σχηματίζονται κατά τις εκρηκτικές εκρήξεις μάγματος. Το μάγμα ψύχεται γρήγορα, σχηματίζοντας «γυάλινα σωματίδια», που συνήθως είναι μικροσκοπικά, μερικές φορές μόνο ένα κλάσμα του χιλιοστού, και μπορούν να διασκορπιστούν σε μεγάλες περιοχές.

Ωστόσο, μπορούν να σχηματιστούν και από πρόσκρουση μετεωριτών. Η σύσταση και τα ισότοπα θείου αυτών των σφαιριδίων όμως επιβεβαιώνουν την ηφαιστειακή και όχι την πρόσκρουση προέλευση.

Η νέα έρευνα αμφισβητεί την ιδέα ότι η Σελήνη είχε ψυχθεί πριν από δισεκατομμύρια χρόνια και είχε γίνει ένας νεκρός, γεωλογικά αδρανής βράχος. Το εσωτερικό της παρέμεινε ενεργό για πολύ περισσότερο από ό,τι πιστευόταν προηγουμένως.