Τη Βόρεια Ιρλανδία ως «μοντέλο» για το μέλλον της Γάζας προωθεί η Βρετανία

Ηγετικό ρόλο στην αφοπλισμό της Χαμάς θα μπορούσε να αναλάβει η Βρετανία, με βάση την εμπειρία της στην ενθάρρυνση των ένοπλων ομάδων στη Βόρεια Ιρλανδία να καταθέσουν τα όπλα τους, υποστήριξε την Τρίτη (14/10) ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ.

Ο Στάρμερ δήλωσε στο κοινοβούλιο ότι η αποστρατιωτικοποίηση της περιοχής θα είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς που πέτυχε ο Ντόναλντ Τραμπ, η οποία αποτελεί το πρώτο στάδιο του σχεδίου είκοσι σημείων του Αμερικανού προέδρου για την επίτευξη ειρήνης στην περιοχή.

Ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Στάρμερ, Τζόναθαν Πάουελ, ήταν ο κύριος αρχιτέκτονας της Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής του 1998, η οποία έθεσε σε μεγάλο βαθμό τέλος σε τρεις δεκαετίες βίας στη Βόρεια Ιρλανδία, συνεργαζόμενος με τον πρώην πρωθυπουργό Τόνι Μπλερ, ο οποίος έχει προταθεί για ρόλο στη Γάζα.

Μητέρα με τα παιδιά της αφήνουν λουλούδια στο σημείο όπου εξερράγη βόμβα του IRA στο Μπέλφαστ, στις 24 Οκτωβρίου 1993, σκοτώνοντας δέκα άτομα και τραυματίζοντας άλλα 58. AP/Dave Caulkin

Τρεις Ευρωπαίοι διπλωμάτες δήλωσαν επίσης ότι η περίπτωση της Βόρειας Ιρλανδίας αναφέρεται ως πιθανό μελλοντικό μοντέλο για τη Γάζα, αν και σημείωσαν ότι δεν υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο.

«Φυσικά, αυτό θα είναι δύσκολο, αλλά είναι ζωτικής σημασίας. Ήταν δύσκολο στη Βόρεια Ιρλανδία σε σχέση με τον IRA (Ιρλανδικό Δημοκρατικό Στρατό), αλλά ήταν ζωτικής σημασίας», σημείωσε ο Στάρμερ.

Ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Μπέρτι Άχερν, ο γερουσιαστής των ΗΠΑ Τζορτ Μίτσελ και ο Βρετανός πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ στην υπογραφή της Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής στο Μπέλφαστ, την Παρασκευή 10 Απριλίου 1998. POOL/Dan Chung μέσω AP

«Γι' αυτό έχουμε δηλώσει ότι είμαστε έτοιμοι, με βάση την εμπειρία μας στη Βόρεια Ιρλανδία, να βοηθήσουμε στη διαδικασία αφοπλισμού. Δεν θα προσποιηθώ ότι είναι εύκολο, αλλά είναι εξαιρετικά σημαντικό».

Ο IRA δήλωσε το 2005 ότι θα τερμάτιζε επίσημα τον ένοπλο αγώνα του. Αρνήθηκε να καταστρέψει τα όπλα του δημοσίως, αλλά συμφώνησε στην παρουσία ανεξάρτητων παρατηρητών, οι οποίοι έπειτα από τρεις μήνες δήλωσαν ότι τα όπλα της ομάδας είχαν καταστεί άχρηστα.

Η ειρηνευτική συμφωνία της Βόρειας Ιρλανδίας κάλυψε όλα τα θέματα, από τη μεταρρύθμιση της αστυνομίας έως την πρόωρη αποφυλάκιση κρατουμένων μαχητών, τον αφοπλισμό παραστρατιωτικών ομάδων και την «ομαλοποίηση» των ρυθμίσεων ασφαλείας.

Ωστόσο, ο IRA δεν κυβέρνησε ποτέ τη Βόρεια Ιρλανδία, σε αντίθεση με τη Χαμάς, η οποία ελέγχει τη Γάζα από το 2007 και επιβλέπει όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής.

Ο Πάουελ βρισκόταν στην Αίγυπτο τη Δευτέρα (13/10) για μια διεθνή σύνοδο κορυφής για τη Γάζα, μαζί με τον Στάρμερ. Σύμφωνα με το BBC, βρισκόταν εκεί την περασμένη εβδομάδα, καθώς οι διαπραγματεύσεις έφταναν στο τέλος τους.

Ο απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, ευχαρίστησε τον Πάουελ τη Δευτέρα για την «απίστευτη συμβολή και τις ακούραστες προσπάθειές του».

Στη Γάζα, ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οποιαδήποτε τελική συμφωνία πρέπει να αποστρατιωτικοποιήσει μόνιμα τη Χαμάς.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι θα ιδρύσει ένα «Συμβούλιο Ειρήνης» για να εποπτεύει τη διακυβέρνηση της Γάζας. Αρχικά είχε προτείνει τον Μπλερ για αυτή τη θέση, αλλά την Κυριακή δήλωσε ότι πρέπει να διαπιστώσει αν αυτή είναι «αποδεκτή επιλογή για όλους».

*Με πληροφορίες από πρακτορείο Reuters

