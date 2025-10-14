Daily Mail: Αυτοί είναι οι δύο ηγέτες που δεν συμπαθεί ο Τραμπ

Χειραψία των προέδρων των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν στη Σύνοδο Ειρήνης για τη Γάζα, στο Σαρμ Ελ Σέιχ, στην Αίγυπτο

Ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων από ολόκληρο τον κόσμο στάθηκαν πίσω από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τη διάρκεια της ημίωρης ομιλίας του στη Σύνοδο Ειρήνης για τη Γάζα, που πραγματοποιήθηκε στο Σαρμ Ελ Σέιχ, μετά την υπογραφή της ιστορικής συμφωνίας η οποία έθεσε τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας, ο Ντόναλντ Τραμπ διάβασε τον κατάλογο των χωρών που συμμετείχαν στη σύνοδο κορυφής και επαίνεσε πολλές από αυτές για τη συμβολή τους, είτε στην ειρήνη στη Μέση Ανατολή είτε σε άλλες διεθνείς προσπάθειες επίλυσης συγκρούσεων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν παρέλειψε να εκφράσει θερμά σχόλια και προσωπικούς επαίνους προς αρκετούς ηγέτες, αποκαλώντας μάλιστα τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ «φίλο του».

Ωστόσο, δεν έκρυψε ότι υπήρχαν και «μερικοί» αρχηγοί κρατών που «δεν συμπαθεί καθόλου».

Αρχικά δήλωσε ότι δεν προτίθεται να αποκαλύψει τα ονόματά τους, προσθέτοντας ωστόσο με χιουμοριστικό ύφος: «Ίσως το κάνετε εσείς».

«Γνωρίζω πολλούς από εσάς εδώ και πολύ καιρό. Είστε φίλοι μου, υπέροχοι άνθρωποι. Υπάρχουν, βέβαια, και κάποιοι που δεν συμπαθώ ιδιαίτερα – και μερικοί που δεν μου αρέσουν καθόλου. Δεν θα σας πω ποιοι είναι... ή ίσως τελικά να το μάθετε», είπε, χαμογελώντας.

Η αιχμή για τη Νορβηγία και το Νόμπελ Ειρήνης

Ένας από τους ηγέτες που δεν έτυχε επαίνου από τον Τραμπ ήταν ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας, Jonas Gahr Støre, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail.

Όταν ο Τραμπ έφτασε στο όνομα της Νορβηγίας στη λίστα των χωρών που συμμετείχαν, είπε με εμφανή απογοήτευση: «Έχουμε τη Νορβηγία… Ω, Νορβηγία, αχ, αχ, αχ! Τι συνέβη, Νορβηγία; Τι συνέβη;»

Η παρατήρηση αυτή ερμηνεύθηκε ως έμμεση αναφορά στο φετινό Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο απονεμήθηκε στην ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάντο. Το όνομα του Τραμπ, παρά την έντονη προβολή του στα διεθνή μέσα τις τελευταίες εβδομάδες, δεν συμπεριλήφθηκε στη φετινή τελική επιλογή.

Στη σύνοδο, μάλιστα, αστειεύτηκε ότι ο Νορβηγός πρωθυπουργός «κρυβόταν» από αυτόν μετά την ανακοίνωση του βραβείου. «Πού είναι η Νορβηγία; Πού είναι αυτός; Δεν νομίζω ότι θέλει να σταθεί όρθιος», είπε ο Τραμπ, δείχνοντας προς το σημείο όπου στεκόταν ο Στόρε, μακριά από το βήμα.

Η ψυχρή χειραψία με τον Μακρόν

Ένας ακόμη ηγέτης που δέχθηκε ψυχρή υποδοχή από τον Τραμπ ήταν ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος –σύμφωνα με τη Daily Mail– έλαβε και μια «προειδοποιητική» φράση από τον Αμερικανό ηγέτη. Καθώς οι δύο πρόεδροι συναντήθηκαν, αντάλλαξαν μια θερμή, αλλά έντονη χειραψία μπροστά σε πλήθος φωτογράφων.

Η σύντομη αυτή στιγμή εξελίχθηκε σχεδόν σε «πάλη», καθώς οι δύο άνδρες έσφιγγαν τα χέρια τους με εμφανή ένταση, συνοδεύοντας τη σκηνή με μια ζωηρή –αν και αινιγματική– συνομιλία.

Η αναγνώστρια χειλιών Νίκολα Χίκλινγκ ανέφερε στην εφημερίδα ότι ο Τραμπ είπε στον Μακρόν: «Χαίρομαι που σε βλέπω. Άρα συμφώνησες;» Ο Μακρόν αποκρίθηκε: «Φυσικά». Τότε ο Τραμπ, σφίγγοντας περισσότερο το χέρι του, απάντησε: «Εντάξει. Τώρα θέλω να μάθω γιατί με πλήγωσες. Το ξέρω ήδη».

Το «ριάλιτι σόου» του Τραμπ στη Μέση Ανατολή

Η σύνοδος στο Σαρμ Ελ Σέιχ εξελίχθηκε –όπως σχολίασαν διεθνή μέσα– σε ένα είδος «πολιτικού ριάλιτι» με πρωταγωνιστή τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συνδύασε τις διπλωματικές του κινήσεις με θεατρικότητα και δηλώσεις που έγιναν αμέσως viral στα κοινωνικά δίκτυα.

Διαβάστε επίσης