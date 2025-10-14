Ο πρόεδρος της Ινδονησίας ρώτησε τον Τραμπ αν μπορεί να συναντήσει τον γιο του, Έρικ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Ινδονησίας Πραμπόβο Σουμπιάντο, στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, στις 13 Οκτωβρίου 2025.

Ένα ανοιχτό μικρόφωνο κατέγραψε τον πρόεδρο της Ινδονησίας, Πραμπόβο Σουμπιάντο, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής στην Αίγυπτο για τη Γάζα, να ρωτάει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αν θα μπορούσε να συναντηθεί με τον γιο του, Έρικ.

Ο Πραμπόβο φαινόταν να μην γνωρίζει ότι ένα ανοιχτό μικρόφωνο ηχογραφούσε τη συνομιλία του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, καθώς αναφερόταν σε μια περιοχή που «δεν είναι ασφαλής».

Στη συνέχεια ρωτά τον Τραμπ: «Μπορώ να συναντήσω τον Έρικ;».

Ο Τραμπ του απαντά: «Θα πω στον Έρικ να σε πάρει τηλέφωνο. Να το κάνω; Είναι τόσο καλό παιδί. Θα πω στον Έρικ να σε πάρει τηλέφωνο».

Δείτε το βίντεο:

Ο Έρικ Τραμπ και ο αδελφός του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ είναι και οι δύο εκτελεστικοί αντιπρόεδροι της Trump Organisation.

Ο πρόεδρος της Ινδονησίας συνεχίζει λέγοντας στον Τραμπ «θα ψάξουμε για ένα καλύτερο μέρος», και ο Τραμπ απαντά ξανά «θα πω στον Έρικ να σου τηλεφωνήσει».

Δεν είναι σαφές τι ακριβώς συζητούσαν οι δύο ηγέτες και αν αναφέρονταν στην Trump Organization ή σε οποιαδήποτε επιχειρηματική συμφωνία που αφορούσε τον πρόεδρο ή την οικογένειά του, όπως αναφέρει ο Guardian.

Να σημειωθεί ότι η εταιρεία του Τραμπ άνοιξε το πρώτο της γκολφ κλαμπ στην Ινδονησία με το όνομα του Αμερικανικού προέδρου τον Μάρτιο, σε συνεργασία με μια τοπική εταιρεία. Στα επιχειρηματικά σχέδια της εταιρείας βρίσκεται ακόμη ένα ακίνητο στην Ινδονησία καθώς και ένα θέρετρο στο Μπαλί, σύμφωνα με τον ιστότοπο του Trump Organization.