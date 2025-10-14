Η χειραψία επέστρεψε: Καρέ καρε η αμήχανη στιγμή Μακρόν - Τραμπ και μία σκοτεινή προειδοποίηση

Σε viral εξελίσσονται πλέον οι συναντήσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του Εμάνουελ Μακρόν, καθώς οι χειραψίες τους θυμίζουν περισσότερο αγώνα πάλης

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σφίγγουν τα χέρια κατά τη διάρκεια της τελετής χαιρετισμού πριν από την «οικογενειακή» φωτογραφία στη Διεθνή Σύνοδο Κορυφής για την Ειρήνη στη Γάζα, στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου, Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2025

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Γάλλος ομόλογός του, Εμάνουελ Μακρόν έχουν μία μακρά παράδοση στις περίεργες χειραψίες, κάτι που επιβεβαίωσαν στην παγκόσμια σύνοδο κορυφής στην Αίγυπτο για το μέλλον της Γάζας.

Η διάρκεια της χειραψίας των δύο ηγετών ήταν 26 δευτερολέπτων, κάτι λιγότερο από τη μεγαλύτερη που είχαν, η οποία διήρκησε 29 δευτερόλεπτα

Η συνάντησή τους περιελάμβανε πόζες για φωτογραφίες, τράβηγμα των χεριών ο ένας του άλλου και αλλαγή λαβών, γεγονός που δεν πέρασε απαρατήρητο από τους χρήστες του X (πρώην twitter), παρομοιάζοντάς το με πάλη...

Καρέ καρέ η χειραψία WWF

Η διάρκεια της χειραψίας της Δευτέρας μπορεί να ξεπεραστεί μόνο από τον χαιρετισμό τους το 2017, όταν ο Μακρόν έσφιξε το χέρι του Τραμπ, και παρά την προσπάθεια του Αμερικανού προέδρου να απελευθερωθεί από τη λαβή του Μακρόν, ο Γάλλος ηγέτης κράτησε το χέρι για 29 δευτερόλεπτα.

Τον Ιούνιο του 2018, οι πρόεδροι συναντήθηκαν ξανά στη σύνοδο κορυφής της G7 και ανταλλάξαν χειραψία πολλές φορές, συμπεριλαμβανομένης μιας ιδιαίτερα σταθερής χειραψίας που άφησε το σχήμα του αντίχειρα του Μακρόν αποτυπωμένο στο χέρι του Τραμπ.

Τον Δεκέμβριο του 2024, όταν οι δύο παγκόσμιοι ηγέτες συναντήθηκαν στα εγκαίνια της Παναγίας των Παρισίων στο Παρίσι, έκαναν μια σφιχτή χειραψία διάρκειας 10 δευτερολέπτων που μετατράπηκε σε αγκαλιά.

Τον περασμένο Φεβρουάριο στον Λευκό Οίκο τον Φεβρουάριο, οπότε και κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά φωτογραφίες του μελανιασμένου χεριού του Τραμπ, εγείροντας ερωτήματα, ο Λευκός Οίκος τα απέδωσε στις συχνές χειραψίες.

Ωστόσο, η συνάντηση πέρα από τη «λαβή θανάτου» πάλης που θύμιζε παρά φιλικό χαιρετισμό, περιείχε και μία έντονη συνομιλία των δύο ηγετών.

Η Νίκολα Χίκλινγκ, η οποία διαβάζει τα χείλη, αποτυπώνει τι ειπώθηκε μεταξύ των δύο ηγετών στην Daily Mail.

«Χάρηκα που σε είδα, άρα συμφώνησες;» φέρεται να είπε ο Τραμπ στον Μακρόν, ο οποίος στη συνέχεια γύρισε για μια φωτογραφία μουρμουρίζοντας κάτι που δεν ακουγόταν.

«Είσαι ειλικρινής;», συνέχισε ο Τραμπ, στον οποίο ο Μακρόν απάντησε: «Φυσικά».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έσφιξε στη συνέχεια το χέρι του καθώς είπε δυνατά: «Εντάξει, τώρα θέλω να μάθω γιατί, με πλήγωσες. Το ξέρω ήδη» και του έσφιξε ξανά το χέρι.

Ενώ παραμένει ασαφές ποιο ήταν το αντικείμενο της συζήτησης, αυτή έρχεται λίγες εβδομάδες αφότου ο Μακρόν χλεύασε τον Τραμπ κατά τη συνάντηση με άλλους ηγέτες στη διάρκεια συνόδου κορυφής στην Κοπεγχάγη για το μπέρδεμα της Αρμενίας με την με την Αλβανία.

Η Χίκλινγκ υπονόησε στη συνέχεια ότι η συνάντηση στην Αίγυπτο πήρε μια πιο σκοτεινή τροπή, καθώς ο Τραμπ φάνηκε να δίνει μια σκοτεινή προειδοποίηση προς τον Γάλλο πρόεδρο.

Μιλώντας αργά και καθαρά, ο Τραμπ λέει «Κάνω ειρήνη».

Στη συνέχεια, ο Μακρόν χτυπάει ελαφρά το χέρι του Τραμπ και απαντάει «Α, έλα τώρα», ενώ ο Τραμπ αγνοεί και τον σφίγγει πιο σφιχτά.

«Πληγώνω μόνο αυτούς που πληγώνουν άλλους», λέει ο Τραμπ στον Μακρόν δείχνοντάς τον προς τις κάμερες.

«Καταλαβαίνω. Θα πρέπει να το δούμε αυτό», λέει ο Μακρόν προτού λάβει μια αυστηρή προειδοποίηση από τον Τραμπ: «Θα δείτε τι πρόκειται να συμβεί».

Ο Τραμπ καταλήγει: «Θα ήθελα να σε δω να το κάνεις, κάν' το. Τα λέμε σε λίγο».

