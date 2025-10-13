Αίγυπτος «Ξεπαγώνουν» οι σχέσεις Ερντογάν - Μακρόν λίγο πριν από τη Σύνοδο Ειρήνης του Τραμπ

Έντονη διπλωματική κινητικότητα έχει αναπτύξει ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν, στο περιθώριο της Συνόδου Ειρήνης που διεξάγεται στο Σαρλ Ελ Σέιχ, εν αναμονή της άφιξης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μετά την επίσκεψη στο Ισραήλ.

Ο πρόεδρος Ερντογάν έφτασε στο αιγυπτιακό θέρετρο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου με το αεροσκάφος "TUR" για να συμμετάσχει στη "Σύνοδο Κορυφής για την Ειρήνη" στην Αίγυπτο.

Το αεροπλάνο του προέδρου Ερντογάν προσπέρασε αρχικά τον διάδρομο προσγείωσης και περίμενε για λίγο πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα και μόλις έγινε γνωστο πως δεν θα συμμετάσχει στη σύνοδο ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, έδωσε τελικά εντολή να προσγειωθεί.

Σε μια κίνηση που φανερώνει πως αποτελεί παρελθόν η συγκρουσιακή τους σχέση, ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν είχε κατ' ιδίαν συνάντηση με τον Γάλλο ομόλογό του, Εμανουέλ Μακρόν, λίγο πριν ξεκινήσει η σύνοδος ειρήνης για τη Γάζα.

Η συνάντηση δείχνει σημάδια εξομάλυνσης της προσωπικής ταραχώδους σχέσης τους, όχι όμως κάτι που να φανερώνει αναθέρμανση.

Σημειώνεται πως με τους δύο ηγέτες παρόντες, πραγματοποιήθηκε και διευρυμένη συνάντηση, με τη συμμετοχή του καγκελάριου της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, της πρωθυπουργού της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, του πρωθυπουργού της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ και του εμίρη του Κατάρ σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι και τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ), του βασιλιά Αμπντουλάχ Β' της Ιορδανίας, του οικοδεσπότη Αμπντελ Φατάχ αλ-Σίσι και του σεΐχη Μανσούρ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχγιάν.

Ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία καταβάλλει σοβαρές προσπάθειες για να σταματήσει τις επιθέσεις στη Γάζα και να επιτύχει κατάπαυση του πυρόςμ τονίζοντας ότι η διαρκής ειρήνη είναι δυνατή μόνο μέσω μιας λύσης δύο κρατών και υπογράμμισε τη σημασία των διεθνών προσπαθειών προς αυτή την κατεύθυνση.

Εν τω μεταξύ, ο Ερντογάν πραγματοποίησε επίσης ξεχωριστές κλειστές συναντήσεις με την Τζιόρτζια Μελόνι και το Αλ Θάνι.

Ο Πρόεδρος Ερντογάν συναντήθηκε με τον Γάλλο Πρόεδρο Μακρόν

Φαίνεται πως έχουν ξεπεαγώσει οι σχέσεις του

Ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συναντήθηκε με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στην Αίγυπτο, όπου παρευρέθηκε στη Σύνοδο Κορυφής για την Ειρήνη στο Σαρμ ελ Σεΐχ.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο, όπου θα πραγματοποιηθεί η σύνοδος κορυφής.

Διαβάστε επίσης