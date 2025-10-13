Στην Αίγυπτο ο Ντόναλντ Τραμπ - Ξεκινά η σύνοδος κορυφής, Live εικόνα

Έφτασε στην Αίγυπτο ο Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να συμμετάσχει στην σύνοδο κορυφής για την ειρήνη στη Γάζα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνοδευόταν από τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι στην σύντομη διαδρομή προς την αίθουσα συνεδριάσεων στο Σαρμ Ελ Σέιχ.

Κινήθηκαν με την προεδρική λιμουζίνα των ΗΠΑ, γνωστή με το παρατσούκλι «Το Τέρας». «Σήμερα το πρωί ήταν ο Νετανιάχου μέσα στο Τέρας», λέει ο Αμερικανός ανταποκριτής του Skynews Μαρκ Στόουν. «Πριν από ένα ή δύο μήνες, ήταν ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Και τώρα είναι ο Πρόεδρος Σίσι... να ήθελα να ήμουν μύγα σε εκείνο το παράθυρο».

Η συνεχιζόμενη επιτυχία της συμφωνίας του Τραμπ – και το κατά πόσο τα επόμενα στάδια θα αντιστοιχούν στο ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ – αναμένεται να συζητηθούν στη συνάντηση.

Μεταξύ των συμμετεχόντων είναι ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Σταρμερ, η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζιόρτζια Μελόνι, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Τόνι Μπλερ συμμετέχει επίσης στη Σύνοδο Κορυφής της Γάζας, αλλά παρμένει ασαφής η συμμετοχή του στη διακυβέρνηση της Γάζας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει προτείνει ότι ο Μπλερ θα μπορούσε να ηγηθεί μιας μεταβατικής αρχής που θα εποπτεύει τη διακυβέρνηση της Γάζας.

Ωστόσο, ο Τραμπ δήλωσε νωρίτερα τη Δευτέρα στους δημοσιογράφους ότι θέλει να «διαπιστώσει ότι είναι μια αποδεκτή επιλογή για όλους». Η Χαμάς προειδοποίησε ότι ο Μπλερ δεν θα είναι ευπρόσδεκτος σε κανένα ρόλο διακυβέρνησης της Γάζας.

Στην κατ' ιδίαν επαφή με τον Αιγύπτιο πρόεδρο, ο Ντόναλντ Τραμπ εξήρε τον Σίσι: «Με συμπαθούσε από την αρχή, είχαμε πολύ καλή χημεία, ακολούθησε εμένα και δεν είδε την Χίλαρι Κλίντον»

«Κάποιοι έλεγαν δεν είναι πιθανή η ειρήνη αλλά συμβαίνει», σχολίασε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ εξήρε και στη συνέχεια τον Αιγύπτιο ομόλογό του, λέγοντας ότι ο Ελ Σίσι διαδραμάτισε «πολύ σημαντικό ρόλο» στις διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες τον υποστηρίζουν απόλυτα», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Δημοσιογράφοι στο Σαρμ Ελ Σέιχ ρώτησαν τον Τραμπ πότε θα ξεκινήσει η δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων. «Όσον αφορά εμάς, έχει ήδη ξεκινήσει», δήλωσε κατά τη συνάντησή του με τον Ελ Σίσι.

«Η δεύτερη φάση έχει ξεκινήσει και, όπως γνωρίζετε, οι φάσεις είναι όλες λίγο αναμεμειγμένες μεταξύ τους», είπε ο Τραμπ.

President Trump said "phase two has started" in response to a question about when the next stage of negotiations between Israel and Hamas would begin, but also acknowledged that the phases are "a little bit mixed in with each other." https://t.co/FmgrRB9v3Z pic.twitter.com/91H6p8W5hd — ABC News (@ABC) October 13, 2025

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι χωρίς τον βομβαρδισμό των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων, η συμφωνία για τη Γάζα δεν θα ήταν δυνατή.

Trump said that without the bombing of Iranian nuclear facilities, the Gaza agreement would not have been possible. pic.twitter.com/YXSHWK6dMm — Visegrád 24 (@visegrad24) October 13, 2025

Από την πλευρά του ο ηγέτης της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι, επαίνεσε τον πρόεδρο Τραμπ για την επίτευξη της εκεχειρίας στη Γάζα.

Καθώς καθόταν δίπλα στον Αμερικανό ομόλογό του στην παραθεριστική πόλη Σαρμ Ελ Σέιχ, ο αλ-Σίσι εξέφρασε την πεποίθησή του ότι μόνο ο Τραμπ ήταν «ικανός να φέρει την ειρήνη». Ο Αιγύπτιος πρόεδρος τον επαίνεσε επίσης εκ μέρους των συμπατριωτών του και όλων των «ειρηνιστών» για αυτό που χαρακτήρισε ως «μεγάλη επιτυχία». Τώρα το καθήκον είναι να διασφαλιστεί η τήρηση της εκεχειρίας στη Γάζα, πρόσθεσε.

Αφού τελείωσε την ομιλία του, ο Τραμπ έσφιξε το χέρι του Ελ Σίσι, λέγοντας: «Είναι καλός άνθρωπος. Είμαστε μαζί του σε όλη τη διαδρομή».

Παρακολουθήστε :

Live now: Trump arrives in Egypthttps://t.co/UDvUFyGYiR — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) October 13, 2025

⭕ LIVE: World leaders gather in Egypt for an international summit on the Gaza ceasefire deal. https://t.co/XtvADK2qZW — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 13, 2025

