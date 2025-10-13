Η Χαμάς ανακοίνωσε τα ονόματα τεσσάρων ομήρων των οποίων τα πτώματα θα παραδοθούν σήμερα

Οι ένοπλες δυνάμεις της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες αλ-Κασάμ, ανακοίνωσαν ότι θα παραδώσουν σήμερα τα πτώματα τεσσάρων Ισραηλινών ομήρων.

Αναφέρουν ότι οι Guy Iluz, Yossi Sharabi, Bevin Joshi και Daniel Peres θα παραδοθούν σήμερα, χωρίς να προσδιορίζουν την ώρα, στο πλαίσιο της ανταλλαγής κρατουμένων με το Ισραήλ.

Το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων ωστόσο εξέφρασε την έντονη αντίδρασή του. «Οι οικογένειες των απαχθέντων δέχτηκαν την είδηση ​​με σοκ και συντριβή ότι η Χαμάς σκοπεύει να επιστρέψει μόνο τέσσερις από τις 28 σορούς που κρατούνται σήμερα από τη Χαμάς», αναφέρει η ανακοίνωση. Η οργάνωση δήλωσε ότι αυτό αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της συμφωνίας από τη Χαμάς. «Αναμένουμε άμεση δράση από την ισραηλινή κυβέρνηση και τους μεσολαβητές για να διορθωθεί αυτή η τρομερή και άδικη κατάσταση», αναφέρει το δημοσίευμα.

Οι όμηροι που επέστρεψαν μεταφέρθηκαν από το αρχικό κέντρο υποδοχής στα νοσοκομεία

Σύμφωνα με ισραηλινές πηγές, τα τελευταία λεπτά, οι όμηροι που επέστρεψαν — Mattan Zengaoker, Maxim Herkin, Shagev Kalpon, Avinatan Or, Avitar David, Eitan Horn, David Konyo, Ariel Konyo, Elkanah Bohbout και Rom Brslavsky — μεταφέρθηκαν με ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας στο νοσοκομείο, συνοδευόμενοι από τα μέλη των οικογενειών τους.

Οι όμηροι που επέστρεψαν υποβλήθηκαν σε αρχική ιατρική εξέταση και μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία, όπου αναμένεται να συναντήσουν τα υπόλοιπα μέλη των οικογενειών τους και να λάβουν περαιτέρω ιατρική περίθαλψη.

Διαβάστε επίσης