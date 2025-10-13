Στη Γάζα οι Παλαιστίνιοι που απελευθερώθηκαν από το Ισραήλ

Τα πρώτα λεωφορεία που μεταφέρουν παλαιστίνιους κρατούμενους, οι οποίοι απελευθερώθηκαν από το Ισραήλ στο πλαίσιο συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός με τη Χαμάς, εισήλθαν το μεσημέρι της Δευτέρας στη Λωρίδα της Γάζας.

Πρόκειται για μέρος μίας ευρύτερης επιχείρησης απελευθέρωσης που περιλαμβάνει συνολικά 38 λεωφορεία με Παλαιστίνιους κρατούμενους, σύμφωνα με αξιωματούχο που συμμετέχει στην επιχείρηση.

Παλαιστίνιος αγκαλιάζει τον πατέρα του στη Γάζα REUTERS

Η αποχώρηση των κρατουμένων ξεκίνησε από τη φυλακή του Όφερ στη Δυτική Όχθη, όπου συγκεντρώθηκαν οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι που θα αφεθούν ελεύθεροι. Η φυλακή αυτή αποτελεί μία από τις δύο εγκαταστάσεις από τις οποίες προέρχονται οι απελευθερωθέντες, όπως επιβεβαίωσε και δημοσιογράφος του AFP. Η διαδικασία αποτελεί μέρος της συμφωνίας ανταλλαγής, για την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων που κρατούνταν στη Γάζα από τη Χαμάς.

Οι γονείς του αγκαλιάζουν νεαρό Παλαιστίνιο στη Γάζα REUTERS

Οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι έφτασαν στη Ραμάλα μέσα σε κραυγές και φωνές χαράς από τις οικογένειές τους που είχαν συγκεντρωθεί. Οι γονείς τους έκλαιγαν καθώς αγκάλιαζαν τους αγαπημένους τους, ενώ άλλοι τους σήκωναν στους ώμους τους για να γιορτάσουν την απελευθέρωσή τους.

Πολλοί από αυτούς που απελευθερώθηκαν σήμερα εξέτιαν ποινές ισόβιας κάθειρξης, αφού είχαν καταδικαστεί από ισραηλινά δικαστήρια για εγκλήματα, μεταξύ των οποίων και φόνων. Πολλοί από αυτούς φαίνονται εξαντλημένοι και μερικοί έχουν ορατά τραύματα. Μερικοί δυσκολεύονται να περπατήσουν, όπως μεταδίδουν τα διεθνή ΜΜΕ.

Παλαιστίνοι κρατούμενοι που απελευθερώθηκαν από το Ισραήλ φτάνουν στη Γάζα REUTERS

Πηγές που συμμετέχουν στην επιχείρηση ανέφεραν στο Reuters ότι το Ισραήλ σχεδιάζει να απελάσει 154 από τους απελευθερωθέντες Παλαιστίνιους κρατούμενους εκτός των παλαιστινιακών εδαφών και του Ισραήλ.

Οι ισραηλινές αρχές σωφρονισμού ανακοίνωσαν το Σάββατο ότι συγκέντρωσαν τους κρατούμενους που προορίζονται για απελευθέρωση σε δύο φυλακές, συμπεριλαμβανομένης της φυλακής Όφερ, προετοιμάζοντας την παράδοση τους ως μέρος της συμφωνίας με τη Χαμάς.

