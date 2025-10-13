Ισραήλ: Οι πρώτες εικόνες ομήρων που απελευθερώθηκαν από τη Χαμάς

Μεταξύ αυτών και τα δίδυμα αδέλφια Γκάλι και Ζιβ Μπέρμαν

Ισραήλ: Οι πρώτες εικόνες ομήρων που απελευθερώθηκαν από τη Χαμάς

Οι δίδυμοι αδελφοί Γκάλι και Ζιβ Μπέρμαν αγκαλιάζονται στη Λωρίδα της Γάζας μετά την απελευθέρωσή τους από τη Χαμάς

Τα δίδυμα αδέλφια Γκάλι και Ζιβ Μπέρμαν είναι μεταξύ των επτά Ισραηλινών ομήρων που απελευθερώθηκαν νωρίς το πρωί σήμερα Δευτέρα, στη Γάζα.

Σύμφωνα με εβραϊκά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται οι Times of Israel, στους επτά περιλαμβάνονται επίσης ο Ματάν Άνγκρεστ, ο Άλον Όχελ, ο Όμρι Μιράν, ο Εϊτάν Μορ και ο Γκάι Γκιλμπόα-Νταλάλ.

Ο Γκάλι και ο Ζιβ Μπέρμαν, 28 ετών σήμερα, είχαν απαχθεί απο τους τρομοκράτες της Χαμάς από τη συνοικία των νέων του κιμπούτς Κφαρ Αζά, που πυρπολήθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2023. Τα δύο αδέλφια, που σύμφωνα με τους συγγενείς και φίλους τους ήταν αχώριστα, εργάζονταν μαζί στον κλάδο της μουσικής παραγωγής. Είναι οπαδοί της ποδοσφαιρικής ομάδας Μακάμπι Τελ Αβίβ και της Λίβερπουλ. Οι γονείς και ο μεγαλύτερος αδελφός τους επέζησαν από την επίθεση.

Οι πρώτες εικόνες τους από την απελευθέρωση των ομήρων προκαλούν συγκίνηση.

Ο Γκάλι Μπέρμαν συναντά Ισραηλινούς στρατιώτες

Ο Γκάι Γκιλμπόα Νταλάι συμμετείχε με τρεις φίλους στο πρώτο του ρέιβ πάρτυ όταν απήχθη από τους τρομοκράτες στο φεστιβάλ Nova, στις 7 Οκτωβρίου 2023. Η οικογένειά του έμαθε γρήγορα την απαγωγή του βλέποντας ένα βίντεο με εκείνον και τον καλύτερο φίλο του Εβιατάρ Νταβίντ, με τα χέρια δεμένα σε μια σήραγγα στη Γάζα. Σύμφωνα με τη μαρτυρία ενός ομήρου που απελευθερώθηκε τον Ιούνιο στη διάρκεια επιχείρησης του ισραηλινού στρατού, οι δεσμοφύλακές τους τούς κακομεταχειρίστηκαν. Ο Γκάι Γκιλμπόα Νταλάι και ο Εβιατάρ Νταβίντ εμφανίστηκαν τον Φεβρουάριο σε βίντεο της Χαμάς να παρακολουθούν ένα από τα σκηνικά απελευθέρωσης ομήρων στη Γάζα προτού κλειστούν στο αυτοκίνητο, εκλιπαρώντας να αφεθούν ελεύθεροι.Ο Γκάι Γκιλμπόα Νταλάι, που λάτρευε την Ιαπωνία, έμαθε ιαπωνικά για να ταξιδέψει εκεί μια μέρα. Εργαζόταν στον κλάδο της πληροφορικής.

Ο απελευθερωμένος όμηρος Guy Gilboa-Dala συναντάται με αξιωματικό του IDF.

Ο Αλόν Οχέλ, επρόκειτο να ξεκινήσει σπουδές μουσικής στην περίβλεπτη σχολή Rimon de Ramat Hasharon (κεντρικά) και είχε επιστρέψει από ένα ταξίδι στην Ασία μερικές εβδομάδες προτού απαχθεί στο φεστιβάλ Nova. Συνελήφθη όμηρος σε ένα καταφύγιο στον δρόμο 232 που συνδέει τα κιμπούτς κοντά στη Γάζα, μαζί με άλλους τρεις νεαρούς άνδρες. Ζει στη Λαβόν, ένα χωριό στο βόρειο Ισραήλ, και έχει επίσης σερβική και γερμανική υπηκοότητα.

Η οικογένεια του Αλόν Οχέλ δήλωσε τον Φεβρουάριο του 2025 ότι είχε λάβει μια πρώτη απόδειξη ότι είναι ζωντανός, χάρη σε μαρτυρίες άλλων κρατουμένων που είχαν απελευθερωθεί πρόσφατα. «Είναι προφανές ότι ο Αλόν έχει χάσει την όραση από το δεξί μάτι, και εμφανίζεται σκελετωμένος και θλιμμένος», δήλωσαν οι γονείς του μετά τη δημοσιοποίηση από τη Χαμάς βίντεο του γιου τους τον Σεπτέμβριο.

Ο απελευθερωμένος όμηρος Alon Ohel συναντάται με τις ισραηλινές δυνάμεις

Hostages-prisoners swap deal between Hamas and Israel

Ο απελευθερωμένος Ισραηλινός όμηρος, Ζιβ Μπέρμαν, που κρατούνταν στη Γάζα από την θανατηφόρα επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, μιλάει με εκπρόσωπο του ισραηλινού στρατού μετά την απελευθέρωσή του

Hostages-prisoners swap deal between Hamas and Israel

Ο Ματάν Ανγκρέστ αμέσως μετά την απελευθέρωσή του

Hostages-prisoners swap deal between Hamas and Israel

Ο Εϊτάν Αβράαμ Μορ, αμέσως μετά την απελευθέρωσή του

