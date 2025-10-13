Στο Ισραήλ ο Ντόναλντ Τραμπ - Με υψωμένη γροθιά βγήκε από το Air Force One

Έφτασε στο Ισραήλ ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Air Force One προσγειώθηκε λίγα λεπτά πριν από τις 10 το πρωί στο αεροδρόμιο Ben Gurion στο Τελ Αβίβ.

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στο Ισραήλ. Αναμένεται να πραγματοποιήσει ομιλία στην Κνεσέτ, ενώ ακολούθως θα μεταβεί στην Αίγυπτο, συμμετέχοντας στην πολυμερή σύνοδο στο Σαρμ ελ-Σέιχ για τη σταθεροποίηση της κατάστασης και τον σχεδιασμό της «επόμενης ημέρας» στη Γάζα.

Στο αεροδρόμιο τον υποδέχθηκαν θερμά ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, με τον οποίο είχε μια συνομιλία αρκετών λεπτών, μόλις κατέβηκε τη σκάλα του αεροσκάφους και ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ.

Λίγο μετά την άφιξή του ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε ότι «όλοι θέλουν να αποτελέσουν μέρος της ειρήνης», ενώ αναφορικά με τη μετατροπή της Λωρίδας της Γάζας σε «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής», κάτι που είχε δηλώσει ο ίδιος στο παρελθόν, σχολίασε ότι «πρώτα πρέπει να φροντίσουμε τους ανθρώπους».

ABD Başkanı Trump Tel Aviv’de!



Trump’ı İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ve Başbakan Netanyahu, Ben Gurion Havalimanı’nda karşıladı.



Trump’ı karşılayanlar arasında kızı Ivanka ve damadı Jared Kushner de yer alıyor. pic.twitter.com/R8jZyxYAzB — ?????????? (@HamdiCelikbas) October 13, 2025

Στο αεροδρόμιο τον υποδέχθηκαν επίσης ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, ο γαμπρός του Τζάρετ Κούσνερ και η κόρη του, Ιβάνκα Τραμπ.

Νωρίτερα, σήμερα το πρωί απελευθερώθηκαν οι πρώτοι επτά Ισραηλινοί όμηροι, ενώ αναμένεται να ακολουθήσει η απελευθέρωση και των υπόλοιπων 13 ζωντανών ομήρων.

Όταν ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους, κατά την άφιξη στο Τελ Αβίβ, αν θα ήθελε να επισκεφθεί τη Γάζα, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα ήταν «περήφανος» να το κάνει. «Την ξέρω πολύ καλά χωρίς να την έχω επισκεφτεί», είπε. «Θα ήθελα να το κάνω, θα ήθελα τουλάχιστον να πατήσω το πόδι μου εκεί». «Αλλά νομίζω ότι θα είναι ένα μεγάλο θαύμα τις επόμενες δεκαετίες. Αν προχωρήσεις πολύ γρήγορα, δεν θα είναι καλό. Πρέπει να προχωρήσεις με τη σωστή ταχύτητα, δεν μπορείς να προχωρήσεις πολύ γρήγορα».

«Πιστεύω ότι θα συντελεστεί ένα θαύμα τις ερχόμενες δεκαετίες», σημείωσε ο ίδιος αναφερόμενος στην ανοικοδόμηση του παλαιστινιακού θύλακα.

Μετά την ομιλία στο κοινοβούλιο του Ισραήλ, ο Τραμπ θα μεταβεί στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου προκειμένου να παραστεί στη σύνοδο κορυφής για την ειρήνη στη Λωρίδα της Γάζας.