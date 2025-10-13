Live

Liveblog: Η απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς

Οι οικογένειές τους έχουν ειδοποιηθεί να βρίσκονται σε αναμονή - Πώς θα γίνει η επιστροφή των ομήρων

Liveblog: Η απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς
Θέμα ωρών είναι πλέον η απελευθέρωση των ομήρων από τη Γάζα, καθώς, η διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει νωρίς το πρωί της Δευτέρας. Επισήμως, δεν έχει ανακοινωθεί ακριβής ώρα, ωστόσο κυβερνητικές πηγές στο Ισραήλ επιβεβαιώνουν ότι «όλα είναι έτοιμα» για την παράδοση των 20 επιζώντων ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς. Σύμφωνα με ισραηλινές πηγές, και οι 20 εν ζωή όμηροι αναμένεται να απελευθερωθούν ταυτόχρονα.

Δείτε ζωντανή εικόνα από την Πλατεία Ομήρων στο Τελ Αβίβ

Η απελευθέρωση θα πραγματοποιηθεί υπό τον συντονισμό της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού (ICRC), η οποία θα παραλάβει τους ομήρους και θα τους μεταφέρει στις ισραηλινές αρχές. Τα νοσοκομεία στο νότιο Ισραήλ βρίσκονται σε κατάσταση επιφυλακής. Ιατρικές και ψυχολογικές ομάδες είναι έτοιμες να υποδεχθούν τους απελευθερωμένους ομήρους που θα μεταβούν στη στρατιωτική βάση Ρεΐμ, όπου έχουν στηθεί ειδικές ιατρικές και ψυχολογικές μονάδες για την υποδοχή τους, πριν επανενωθούν με τις οικογένειές τους.

Οι αρχές ασφαλείας ζητούν από το κοινό να αποφύγει τη μετακίνηση κοντά στη βάση και να μην δημοσιεύει ζωντανό υλικό κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Οι οικογένειές τους έχουν ειδοποιηθεί να βρίσκονται σε αναμονή, ενώ το Ισραήλ έχει ζητήσει από τα Μέσα Ενημέρωσης να τηρήσουν χαμηλούς τόνους για λόγους ασφάλειας και προστασίας της ιδιωτικότητας.

Πώς θα γίνει η επιστροφή των ομήρων

Στάδιο 1: Μεταφορά των ομήρων από τη Χαμάς στον Ερυθρό Σταυρό - Η πομπή της οργάνωσης αναμένεται να περιλαμβάνει 8-9 οχήματα, συμπεριλαμβανομένου ενός μίνι λεωφορείου και ενός ασθενοφόρου. Σύμφωνα με αναφορές από τη Γάζα, θα μεταφερθούν από τη Χαμάς στην οργάνωση σε 3 διαφορετικά σημεία

Στάδιο 2: Μεταφορά των απαχθέντων στο Ισραήλ - Ο Ερυθρός Σταυρός θα μεταφέρει τους απαχθέντες στα χέρια μιας ειδικής μονάδας των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων στη Λωρίδα της Γάζας.

Στάδιο 3: Υποδοχή και συνάντηση με εκπροσώπους των οικογενειών - Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις θα μεταφέρουν τους απαχθέντες σε ειδικό συγκρότημα στο Ρεΐμ, όπου θα τους παραλάβουν, θα υποβληθούν σε αρχική ιατρική εξέταση και θα συναντηθούν με εκπροσώπους των οικογενειών τους.

Στάδιο 4: Νοσηλεία - Οι απαχθέντες θα μεταφερθούν με ελικόπτερο στα νοσοκομεία Sheba, Ichilov και Beilinson, όπου θα υποβληθούν σε ολοκληρωμένες ιατρικές εξετάσεις και θα συναντηθούν με την ευρύτερη οικογένειά τους.

Σε Ισραήλ και Αίγυπτο ο Τραμπ

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται καθ’ οδόν για τη Μέση Ανατολή, όπου θα πραγματοποιήσει επισκέψεις στο Ισραήλ και στην Αίγυπτο, συμμετέχοντας σε πολυμερή σύνοδο στο Σαρμ ελ-Σέιχ για τη σταθεροποίηση της κατάστασης και τον σχεδιασμό της «επόμενης ημέρας» στη Γάζα. Όπως δήλωσε ο ίδιος στους δημοσιογράφους, «όλοι είναι ενθουσιασμένοι για αυτή τη στιγμή», ενώ επαίνεσε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου για τον ρόλο του στην επίτευξη της συμφωνίας.

