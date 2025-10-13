Έπεσαν οι υπογραφές στη σύνοδο για την Γάζα στην Αίγυπτο - Τι δήλωσε ο Τραμπ

Η διεθνής σύνοδος κορυφής στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου ξεκίνησε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να είναι ο πρώτος που πήρε το λόγο.

Μετά τη σύντομη ομιλία του η τελετή υπογραφής στο Σαρμ Ελ Σέιχ έχει πλέον ολοκληρωθεί. Ο Τραμπ δήλωσε ότι «ενδέχεται να παραμείνει με τους ηγέτες» για συζητήσεις.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ήταν ο οικοδεσπότης της τελετής, δήλωσε ότι η ειρηνευτική συμφωνία θα «καθορίζει κανόνες και κανονισμούς» και είναι «πολύ περιεκτική». Σχετικά με την επιστροφή των ισραηλινών σορών ομήρων από τη Γάζα, ο Τραμπ δηλώνει ότι «το θέμα βρίσκεται σε εξέλιξη», προσθέτοντας: «Προσπαθούν να εντοπίσουν πού βρίσκονται τα πτώματα».

Εξήρε τόσο τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν όσο και τον Αιγύπτιο Αλ Σίσι. «Όταν το ΝΑΤΟ έχει πρόβλημα με τον Ερντογάν καλεί εμένα. Σε ευχαριστώ για την φιλία σου» , είπε ο Τραμπ για τον Ερντογάν. Στο ίδιο μήκος κύματος και όσα είπε για τον Αιγύπτιο πρόεδρο Σίσι μιλώντας και για την τεράστια ιστορία της Αιγύπτου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε πρώτος το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα στο Σαρμ Ελ Σέιχ. Καθώς το υπέγραφε έλεγε: «Χρειάστηκαν 3.000 χρόνια, το πιστεύετε; Και θα κρατήσει».

Στη συνέχεια οι ηγέτες έδειξαν τις υπογραφές στη συμφωνία. «Είναι η μεγαλύτερη συμφωνία που έγινε ποτέ» , είπε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Μετά την ολοκλήρωση της εναρκτήριας ομιλίας του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε στην υπογραφή ενός εγγράφου σχετικά με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Άλλοι ηγέτες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων των al-Sisi, Erdogan και Sheikh Tamim, υπέγραψαν επίσης το έγγραφο. Δεν υπήρχαν άμεσα διαθέσιμες άλλες λεπτομέρειες σχετικά με το έγγραφο που υπογράφηκε.

«Θα αντέξει», δήλωσε ο Τραμπ.

Στη συνέχεια όταν έγιναν επίσημες δηλώσεις ο Τραμπ είπε: Οι προσευχές εκατομμυρίων ανθρώπων επιτέλους εισακούστηκαν. Όπως είπε «αυτή είναι η μέρα για την οποία οι άνθρωποι σε όλη την περιοχή και σε όλο τον κόσμο εργάστηκαν, αγωνίστηκαν, ελπίζοντας και προσευχόμενοι».

«Πετύχαμε αυτό που όλοι θεωρούσαν αδύνατο, επιτέλους έχουμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή».

«Είναι τόσο όμορφο να βλέπεις μια νέα και όμορφη μέρα να ανατέλλει. Και τώρα αρχίζει η ανοικοδόμηση».

Ο Τραμπ εξέφρασε την «τεράστια ευγνωμοσύνη του προς τις αραβικές και μουσουλμανικές χώρες» που, όπως είπε, «βοήθησαν να γίνει δυνατή αυτή η απίστευτη πρόοδος».

Watch Live: Trump arrives for Gaza peace summit in Sharm el-Sheikh. https://t.co/3NAjR5X3xf — Visegrád 24 (@visegrad24) October 13, 2025

Τι έγινε νωρίτερα

Με τρεις ώρες καθυστέρηση έφτασε νωρίτερα το απόγευμα στην Αίγυπτο ο Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να συμμετάσχει στην σύνοδο κορυφής για την ειρήνη στη Γάζα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνοδευόταν από τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι στην σύντομη διαδρομή προς την αίθουσα συνεδριάσεων στο Σαρμ Ελ Σέιχ.

Κινήθηκαν με την προεδρική λιμουζίνα των ΗΠΑ, γνωστή με το παρατσούκλι «Το Τέρας». «Σήμερα το πρωί ήταν ο Νετανιάχου μέσα στο Τέρας», λέει ο Αμερικανός ανταποκριτής του Skynews Μαρκ Στόουν. «Πριν από ένα ή δύο μήνες, ήταν ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Και τώρα είναι ο Πρόεδρος Σίσι... να ήθελα να ήμουν μύγα σε εκείνο το παράθυρο».

Μεταξύ των συμμετεχόντων είναι ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Σταρμερ, η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζιόρτζια Μελόνι, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Τόνι Μπλερ συμμετέχει επίσης στη Σύνοδο Κορυφής της Γάζας, αλλά παρμένει ασαφής η συμμετοχή του στη διακυβέρνηση της Γάζας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει προτείνει ότι ο Μπλερ θα μπορούσε να ηγηθεί μιας μεταβατικής αρχής που θα εποπτεύει τη διακυβέρνηση της Γάζας.

Ωστόσο, ο Τραμπ δήλωσε νωρίτερα τη Δευτέρα στους δημοσιογράφους ότι θέλει να «διαπιστώσει ότι είναι μια αποδεκτή επιλογή για όλους». Η Χαμάς προειδοποίησε ότι ο Μπλερ δεν θα είναι ευπρόσδεκτος σε κανένα ρόλο διακυβέρνησης της Γάζας.

Στην κατ' ιδίαν επαφή με τον Αιγύπτιο πρόεδρο, ο Ντόναλντ Τραμπ εξήρε τον Σίσι: «Με συμπαθούσε από την αρχή, είχαμε πολύ καλή χημεία, ακολούθησε εμένα και δεν είδε την Χίλαρι Κλίντον»

«Κάποιοι έλεγαν δεν είναι πιθανή η ειρήνη αλλά συμβαίνει», σχολίασε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ εξήρε και στη συνέχεια τον Αιγύπτιο ομόλογό του, λέγοντας ότι ο Ελ Σίσι διαδραμάτισε «πολύ σημαντικό ρόλο» στις διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες τον υποστηρίζουν απόλυτα», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Δημοσιογράφοι στο Σαρμ Ελ Σέιχ ρώτησαν τον Τραμπ πότε θα ξεκινήσει η δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων. «Όσον αφορά εμάς, έχει ήδη ξεκινήσει», δήλωσε κατά τη συνάντησή του με τον Ελ Σίσι.

«Η δεύτερη φάση έχει ξεκινήσει και, όπως γνωρίζετε, οι φάσεις είναι όλες λίγο αναμεμειγμένες μεταξύ τους», είπε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι χωρίς τον βομβαρδισμό των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων, η συμφωνία για τη Γάζα δεν θα ήταν δυνατή.

Από την πλευρά του ο ηγέτης της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι, επαίνεσε τον πρόεδρο Τραμπ για την επίτευξη της εκεχειρίας στη Γάζα.

Καθώς καθόταν δίπλα στον Αμερικανό ομόλογό του στην παραθεριστική πόλη Σαρμ Ελ Σέιχ, ο αλ-Σίσι εξέφρασε την πεποίθησή του ότι μόνο ο Τραμπ ήταν «ικανός να φέρει την ειρήνη». Ο Αιγύπτιος πρόεδρος τον επαίνεσε επίσης εκ μέρους των συμπατριωτών του και όλων των «ειρηνιστών» για αυτό που χαρακτήρισε ως «μεγάλη επιτυχία». Τώρα το καθήκον είναι να διασφαλιστεί η τήρηση της εκεχειρίας στη Γάζα, πρόσθεσε.

Αφού τελείωσε την ομιλία του, ο Τραμπ έσφιξε το χέρι του Ελ Σίσι, λέγοντας: «Είναι καλός άνθρωπος. Είμαστε μαζί του σε όλη τη διαδρομή».

