Παραδόθηκαν οι πρώτες δύο σοροί ομήρων στο Ισραήλ – Τι αναφέρει ο Ερυθρός Σταυρός

Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στην Αίγυπτο εν όψει της Συνόδου Κορυφής με πολλούς παγκόσμιους ηγέτες για την ειρήνη στη Γάζα, η Χαμάς ανακοίνωσε ότι θα απελευθερώσει μόνο 4 από τις 28 σορούς Ισραηλινών ομήρων.

Πρόκειται για τους Γκάι Ιλούζ, Γιόσι Σαραμπί, Ντανιέλ Περές και Μπέβιν Τζόσι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέχονται από τον Ερυθρό Σταυρό, δύο φέρετρα των νεκρών ομήρων βρίσκονται στα «χέρια» τους και είναι καθ’ οδόν προς τις δυνάμεις του IDF και της Σιν Μπετ στην περιοχή της Λωρίδας της Γάζας.

? According to information provided by the Red Cross, two coffins of deceased hostages have been transferred into their custody and are on their way to IDF and ISA forces in the Gaza Strip. Following this, there will be an additional transfer of another two coffins of deceased… pic.twitter.com/IiDZyPct5f — Israel Defense Forces (@IDF) October 13, 2025

Στη συνέχεια, θα συνεχιστεί η μεταφορά δύο επιπλέον φέρετρων των νεκρών ομήρων.

Η Χαμάς υποχρεούται να συμμορφωθεί με τη συμφωνία και να καταβάλλει τις απαραίτητες προσπάθειες για την επιστροφή όλων των νεκρών.

Διαβάστε επίσης