Παραδόθηκαν οι πρώτες δύο σοροί ομήρων στο Ισραήλ – Τι αναφέρει ο Ερυθρός Σταυρός
Μέχρι στιγμής, η Χαμάς έχει ενημερώσει ότι θα παραδώσει μόνο 4 νεκρούς ομήρους – Οι συγγενείς καταγγέλλουν παραβίαση της συμφωνίας
Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στην Αίγυπτο εν όψει της Συνόδου Κορυφής με πολλούς παγκόσμιους ηγέτες για την ειρήνη στη Γάζα, η Χαμάς ανακοίνωσε ότι θα απελευθερώσει μόνο 4 από τις 28 σορούς Ισραηλινών ομήρων.
Πρόκειται για τους Γκάι Ιλούζ, Γιόσι Σαραμπί, Ντανιέλ Περές και Μπέβιν Τζόσι.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέχονται από τον Ερυθρό Σταυρό, δύο φέρετρα των νεκρών ομήρων βρίσκονται στα «χέρια» τους και είναι καθ’ οδόν προς τις δυνάμεις του IDF και της Σιν Μπετ στην περιοχή της Λωρίδας της Γάζας.
Στη συνέχεια, θα συνεχιστεί η μεταφορά δύο επιπλέον φέρετρων των νεκρών ομήρων.
Η Χαμάς υποχρεούται να συμμορφωθεί με τη συμφωνία και να καταβάλλει τις απαραίτητες προσπάθειες για την επιστροφή όλων των νεκρών.