Συγκίνηση σε όλο τον πλανήτη από την επανένωση των ομήρων με τις οικογένειές τους - Εικόνες, βίντεο

Έπειτα από περισσότερα από δύο χρόνια, οι τελευταίοι 20 Ισραηλινοί όμηροι που κρατούνταν ζωντανοί από τη Χαμάς στη Γάζα, απελευθερώθηκαν 

Newsbomb

Συγκίνηση σε όλο τον πλανήτη από την επανένωση των ομήρων με τις οικογένειές τους - Εικόνες, βίντεο

Ο πρώην όμηρος Yosef-Chaim Ohana που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας αγκαλιάζει τη μητέρα του μετά την απελευθέρωσή του, στις 13 Οκτωβρίου 2025. 

IDF μέσω Reuters
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

738 ημέρες μετά την αιφνιδιαστική απαγωγή τους από τους τρομοκράτες της Χαμάς, οι 20 τελευταίοι Ισραηλινοί όμηροι που βρίσκονται εν ζωή επέστρεψαν επιτέλους στις οικογένειές τους.

Ο δρόμος ήταν εξαιρετικά μακρύς και δύσκολος, με πολλούς εξ αυτών να έχουν χάσει φίλους και συγγενείς από την αρχική επίθεση και τη μετέπειτα κράτησή τους από τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, όμως η στιγμή της επανένωσης με τους δικούς τους ανθρώπους και της απελευθέρωσής τους συγκίνησε ολόκληρο τον πλανήτη.

O Ισραηλινός πρώην όμηρος Matan Zangauker επανενώθηκε με τη μητέρα του.

Ο όμηρος της Χαμάς Εβιατάρ Νταβίντ επανενώθηκε έπειτα από πάνω από δύο χρόνια με την οικογένειά του.

Ισραήλ-όμηρος-εβιατάρ-νταβίντ

Ο πρώην όμηρος της Χαμάς Εβιατάρ Νταβίντ που κρατούνταν από τη Χαμάς στη Γάζα από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 επανενώθηκε με τους γονείς του Αβισάι και Γκάλια, στις 13 Οκτωβρίου 2025.

Οικογένεια Νταβίντ μέσω REUTERS

Ο Νταβίντ είχε εμφανιστεί σε ένα από τα τελευταία βίντεο των ομήρων που δημοσίευσε η Χαμάς στις αρχές Αυγούστου. Εκεί ο 24χρονος απεικονιζόταν εντελώς σκελετωμένος από την πείνα και τις κακουχίες, να σκάβει ο ίδιος τον τάφο του!

Evyatar David

Οι εικόνες του Εβιατάρ Νταβίντ που δημοσίευσε η Χαμάς τον Αύγουστο.

Αδέλφια, γονείς, φίλοι και σύζυγοι αγκαλιάστηκαν για πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια σε ασφαλή εδάφη στο Ισραήλ, μετά την ανταλλαγή ομήρων και Παλαιστίνιων κρατουμένων.

ADELFIA-IDF

Οι δίδυμοι αδελφοί Γκάλι και Ζιβ Μπέρμαν αγκαλιάζονται στη Λωρίδα της Γάζας μετά την απελευθέρωσή τους από τη Χαμάς

IDF
όμηρος-alonohel

Ο απελευθερωμένος όμηρος Alon Ohel συναντάται με τις ισραηλινές δυνάμεις

IDF

Αγωνία για τους νεκρούς ομήρους

Οι τελευταίοι 20 ζωντανοί όμηροι έχουν επιστρέψει στο Ισραήλ και έχουν μεταφερθεί σε τοπικά νοσοκομεία, ωστόσο οι συγγενείς των ομήρων που είναι νεκροί, εξακολουθούν να πενθούν και να ζητούν τις σορούς των δικών τους ανθρώπων. Ο Αλόν Νιμρόντι, πατέρας του ομήρου Ταμίρ Νιμρόντι, ο οποίος δεν ήταν μεταξύ αυτών που απελευθερώθηκαν σήμερα, στέλνει ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Θέλω να διευκρινίσω σε όλους ότι ο Ταμίρ, από την πρώτη μέρα, καταχωρήθηκε ως ζωντανός όμηρος, και επίσης σήμερα, παρά τη βαριά ατμόσφαιρα, δεν έχει αποδειχθεί το αντίθετο», έγραψε ο Αλόν Νιμρόντι.

Η τύχη του Νιμρόντι, ενός στρατιώτη που αιχμαλωτίστηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, και του Μπιπίν Τζόσι, ενός Νεπαλέζου φοιτητή γεωπονίας που επίσης αιχμαλωτίστηκε, δεν έχει επιβεβαιωθεί από το Ισραήλ, το οποίο όμως έχει εκφράσει «βαθιά ανησυχία» για την τύχη τους. Κανένας από τους δύο δεν απελευθερώθηκε τη Δευτέρα και δεν έχει γίνει καμία ανακοίνωση σχετικά με την κατάστασή τους.

«Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στρογγυλοποίησε τον αριθμό 20 αντί για 22», λέει ο Νιμρόντι, αναφερόμενος στη λίστα των 20 ζωντανών ομήρων που ανέφερε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τις τελευταίες εβδομάδες.

tamir-nimrodi.jpg

Ο Ισραηλινός όμηρος Ταμίρ Νιμρόντι.

Times of Israel

Ο Νιμρόντι πρόσθεσε ότι αυτός και η πρώην σύζυγός του, Χερούτ Νιμρόντι, δεν έλαβαν καμία ενημέρωση σχετικά με τον Ταμίρ και δεν τους ζητήθηκε να έρθουν να «ετοιμάσουν μια τσάντα» με τα προσωπικά αντικείμενα του γιου τους και να την φέρουν στη βάση του IDF στο Ρέιμ, όπου μεταφέρθηκαν οι ζωντανοί όμηροι.

Ο Νιμρόντι τονίζει ότι δεν υπάρχει ακόμη τελική ανακοίνωση σχετικά με την τύχη του γιου του και ότι τίποτα δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:01ΚΟΣΜΟΣ

Συγκίνηση σε όλο τον πλανήτη από την επανένωση των ομήρων με τις οικογένειές τους - Εικόνες, βίντεο

17:01ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μεγάλος διαγωνισμός από το Newsbomb: Κέρδισε ένα διπλό εισιτήριο για τον αγώνα Παναθηναϊκός AKTOR – Βιλερμπάν

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: 17χρονη έσωσε 2,5 ετών παιδί από πνιγμό με καραμέλα - «Δεν φοβήθηκα», λέει στο Newsbomb

16:53ΚΟΣΜΟΣ

Η Χαμάς ανακοίνωσε τα ονόματα τεσσάρων ομήρων των οποίων τα πτώματα θα παραδοθούν σήμερα

16:43ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ερντογάν δεν προσγειωνόταν στο Σαρμ ελ-Σέιχ μέχρι να βεβαιωθεί ότι ο Νετανιάχου θα απόσχει από τη σύνοδο κορυφής με Τραμπ!

16:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χειροπέδες σε 46χρονο διακινητή μεταναστών – Έχει καταδικαστεί σε… 93 χρόνια κάθειρξη

16:36ΑΠΟΨΕΙΣ

Θάλασσες 2.0: Πώς η τεχνολογία - ρομποτική, τεχνητή νοημοσύνη και ψηφιακοί ωκεανοί - αναμορφώνει την προστασία των ελληνικών θαλασσών

16:35LIFESTYLE

Το Σόι σου: Backstage από τα γυρίσματα των νέων επεισοδίων

16:31ΕΛΛΑΔΑ

Ανακάλεσε η μητέρα του 6χρονου τα περί βιασμού του αγοριού και οι τρεις συλληφθέντες Αφγανοί αφέθηκαν ελεύθεροι

16:30ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία Τρίτης: Πώς θα λειτουργήσουν τα ΜΜΜ - Τι ισχύει για πλοία και αεροπλάνα

16:22ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Θα αγωνιστεί στο πλουσιότερο τουρνουά επίδειξης τένις στον κόσμο! – Τα «τρελά» λεφτά που θα δοθούν

16:22ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Ολυμπιακός: Η απάντηση Μπαρτζώκα για τους τραυματίες

16:21ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Πετάει για Αίγυπτο ο Ντόναλντ Τραμπ - Στο Σαρμ Ελ Σέιχ η σύνοδος κορυφής

16:15ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στα Χανιά: 15χρονη βρέθηκε αιμόφυρτη και μεθυσμένη σε πάρκο - Συνελήφθη η μητέρα της

16:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποσύρθηκε η απαράδεκτη αναφορά των κατεχομένων ως «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου»

16:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Κάταγμα στο δάκτυλο ο Σαμοντούροβ

16:06ΚΟΣΜΟΣ

«Κόκκινο» σήμανε στην Αλάσκα: Δημιουργήθηκε νησίδα σε λίμνη εξαιτίας της κλιματικής κρίσης

16:05ΚΟΣΜΟΣ

Έζησε 21 χρόνια με σχεδόν τίποτα για να βγει στη σύνταξη στα 45: Γιατί κατέρρευσε το σχέδιό του

16:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ένσημα και Σύνταξη: Η μεγάλη αγωνία των ασφαλισμένων

16:00LIFESTYLE

Μετανιωμένος ο Αλ Πατσίνο που απέρριψε το «τελεσίγραφο γάμου» της Νταϊάν Κίτον

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το σκηνικό αλλάζει ραγδαία από τις 20 Οκτωβρίου - Ανοίγει η «πύλη του Ατλαντικού»

06:17ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι σημαίνει αν βλέπετε ένα διπλό σύμβολο Wi-Fi στην οθόνη του τηλεφώνου σας;

16:43ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ερντογάν δεν προσγειωνόταν στο Σαρμ ελ-Σέιχ μέχρι να βεβαιωθεί ότι ο Νετανιάχου θα απόσχει από τη σύνοδο κορυφής με Τραμπ!

15:26ΚΟΣΜΟΣ

Το ISW προειδοποιει: Η Ρωσία στη «φάση μηδέν» του Γ' Παγκοσμίου Πολέμου - Σε θέση μάχης τα «μικρά πράσινα ανθρωπάκια»

16:53ΚΟΣΜΟΣ

Η Χαμάς ανακοίνωσε τα ονόματα τεσσάρων ομήρων των οποίων τα πτώματα θα παραδοθούν σήμερα

14:13ΚΟΣΜΟΣ

Σλοβακία: Βίντεο ντοκουμέντο κατέγραψε τον ήχο της σύγκρουσης των δύο τρένων

16:30ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία Τρίτης: Πώς θα λειτουργήσουν τα ΜΜΜ - Τι ισχύει για πλοία και αεροπλάνα

15:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Σχολιάζει όλη η Ευρώπη τη διαιτησία του ντέρμπι - «Αυτό είναι τρελό»

16:21ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Πετάει για Αίγυπτο ο Ντόναλντ Τραμπ - Στο Σαρμ Ελ Σέιχ η σύνοδος κορυφής

13:53ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Καθηγήτρια κατέρρευσε μπροστά στους συναδέλφους της και κατέληξε λίγο αργότερα

13:56ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Σύγκρουση τρένου με νεκρούς

13:21ΕΘΝΙΚΑ

«Για αυτό εγκατέλειψα την Πολεμική Αεροπορία για τα εργοστάσια της Ολλανδίας» - Κύμα παραιτήσεων τεχνικών «για μια καλύτερη ζωή» - Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Newsbomb

10:45ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η ηθοποιός Άννα Κυριακού

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: 17χρονη έσωσε 2,5 ετών παιδί από πνιγμό με καραμέλα - «Δεν φοβήθηκα», λέει στο Newsbomb

16:00LIFESTYLE

Μετανιωμένος ο Αλ Πατσίνο που απέρριψε το «τελεσίγραφο γάμου» της Νταϊάν Κίτον

12:38ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα: O 14χρονος που σκοτώθηκε στο τροχαίο είχε πάρει το ΙΧ από συγχωριανό του - Πώς έγινε το δυστύχημα

15:49ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 55χρονος κατηγορείται από τις 3 κόρες του και τις 2 ανιψιές του για ασέλγεια

14:32ΚΑΙΡΟΣ

Τσατραφύλλιας: Έρχεται οργανωμένη κακοκαιρία με βροχές και θυελλώδεις ανέμους

12:26ΚΟΣΜΟΣ

Ελεύθερος ο όμηρος που είχε υποχρεωθεί να σκάψει τον τάφο του από τους τρομοκράτες της Χαμάς

09:18TRAVEL

Κάνε ένα βήμα πίσω στο χρόνο: Αυτό το ελληνικό χωριό είναι το όνειρο κάθε σκηνοθέτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ