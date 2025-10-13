Συγκίνηση σε όλο τον πλανήτη από την επανένωση των ομήρων με τις οικογένειές τους - Εικόνες, βίντεο

Ο πρώην όμηρος Yosef-Chaim Ohana που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας αγκαλιάζει τη μητέρα του μετά την απελευθέρωσή του, στις 13 Οκτωβρίου 2025.

738 ημέρες μετά την αιφνιδιαστική απαγωγή τους από τους τρομοκράτες της Χαμάς, οι 20 τελευταίοι Ισραηλινοί όμηροι που βρίσκονται εν ζωή επέστρεψαν επιτέλους στις οικογένειές τους.

Ο δρόμος ήταν εξαιρετικά μακρύς και δύσκολος, με πολλούς εξ αυτών να έχουν χάσει φίλους και συγγενείς από την αρχική επίθεση και τη μετέπειτα κράτησή τους από τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, όμως η στιγμή της επανένωσης με τους δικούς τους ανθρώπους και της απελευθέρωσής τους συγκίνησε ολόκληρο τον πλανήτη.

Emotional scenes show the final Israeli hostages freed from Gaza reuniting with their families after more than two years in Hamas captivity. pic.twitter.com/olHD4KUzxQ — New York Post (@nypost) October 13, 2025

O Ισραηλινός πρώην όμηρος Matan Zangauker επανενώθηκε με τη μητέρα του.

??? Former Israeli hostage Matan Zangauker is reuniting with his mother, Einav. pic.twitter.com/U6o2tjO0KZ — Visegrád 24 (@visegrad24) October 13, 2025

Ο όμηρος της Χαμάς Εβιατάρ Νταβίντ επανενώθηκε έπειτα από πάνω από δύο χρόνια με την οικογένειά του.

Ο πρώην όμηρος της Χαμάς Εβιατάρ Νταβίντ που κρατούνταν από τη Χαμάς στη Γάζα από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 επανενώθηκε με τους γονείς του Αβισάι και Γκάλια, στις 13 Οκτωβρίου 2025. Οικογένεια Νταβίντ μέσω REUTERS

Ο Νταβίντ είχε εμφανιστεί σε ένα από τα τελευταία βίντεο των ομήρων που δημοσίευσε η Χαμάς στις αρχές Αυγούστου. Εκεί ο 24χρονος απεικονιζόταν εντελώς σκελετωμένος από την πείνα και τις κακουχίες, να σκάβει ο ίδιος τον τάφο του!

Οι εικόνες του Εβιατάρ Νταβίντ που δημοσίευσε η Χαμάς τον Αύγουστο.

Αδέλφια, γονείς, φίλοι και σύζυγοι αγκαλιάστηκαν για πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια σε ασφαλή εδάφη στο Ισραήλ, μετά την ανταλλαγή ομήρων και Παλαιστίνιων κρατουμένων.

Οι δίδυμοι αδελφοί Γκάλι και Ζιβ Μπέρμαν αγκαλιάζονται στη Λωρίδα της Γάζας μετά την απελευθέρωσή τους από τη Χαμάς IDF

Watch the moments that Rom Broslavski, Nimrod Cohen, and Eitan Horn were welcomed back home into Israel by the IDF ?? pic.twitter.com/panFrDZfoI — Israel Defense Forces (@IDF) October 13, 2025

Ο απελευθερωμένος όμηρος Alon Ohel συναντάται με τις ισραηλινές δυνάμεις IDF

Family and friends of Israeli hostages released by Hamas were overcome with bittersweet joy, some bursting into tears and others screaming with happiness after seeing their loved ones freed following more than two years in captivity in Gaza https://t.co/AvJ9bBbtRb pic.twitter.com/4lFQqa61YP — Reuters (@Reuters) October 13, 2025

Αγωνία για τους νεκρούς ομήρους

Οι τελευταίοι 20 ζωντανοί όμηροι έχουν επιστρέψει στο Ισραήλ και έχουν μεταφερθεί σε τοπικά νοσοκομεία, ωστόσο οι συγγενείς των ομήρων που είναι νεκροί, εξακολουθούν να πενθούν και να ζητούν τις σορούς των δικών τους ανθρώπων. Ο Αλόν Νιμρόντι, πατέρας του ομήρου Ταμίρ Νιμρόντι, ο οποίος δεν ήταν μεταξύ αυτών που απελευθερώθηκαν σήμερα, στέλνει ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Θέλω να διευκρινίσω σε όλους ότι ο Ταμίρ, από την πρώτη μέρα, καταχωρήθηκε ως ζωντανός όμηρος, και επίσης σήμερα, παρά τη βαριά ατμόσφαιρα, δεν έχει αποδειχθεί το αντίθετο», έγραψε ο Αλόν Νιμρόντι.

Η τύχη του Νιμρόντι, ενός στρατιώτη που αιχμαλωτίστηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, και του Μπιπίν Τζόσι, ενός Νεπαλέζου φοιτητή γεωπονίας που επίσης αιχμαλωτίστηκε, δεν έχει επιβεβαιωθεί από το Ισραήλ, το οποίο όμως έχει εκφράσει «βαθιά ανησυχία» για την τύχη τους. Κανένας από τους δύο δεν απελευθερώθηκε τη Δευτέρα και δεν έχει γίνει καμία ανακοίνωση σχετικά με την κατάστασή τους.

«Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στρογγυλοποίησε τον αριθμό 20 αντί για 22», λέει ο Νιμρόντι, αναφερόμενος στη λίστα των 20 ζωντανών ομήρων που ανέφερε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο Ισραηλινός όμηρος Ταμίρ Νιμρόντι. Times of Israel

Ο Νιμρόντι πρόσθεσε ότι αυτός και η πρώην σύζυγός του, Χερούτ Νιμρόντι, δεν έλαβαν καμία ενημέρωση σχετικά με τον Ταμίρ και δεν τους ζητήθηκε να έρθουν να «ετοιμάσουν μια τσάντα» με τα προσωπικά αντικείμενα του γιου τους και να την φέρουν στη βάση του IDF στο Ρέιμ, όπου μεταφέρθηκαν οι ζωντανοί όμηροι.

Ο Νιμρόντι τονίζει ότι δεν υπάρχει ακόμη τελική ανακοίνωση σχετικά με την τύχη του γιου του και ότι τίποτα δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα.

