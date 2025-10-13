Συγκίνηση σε όλο τον πλανήτη από την επανένωση των ομήρων με τις οικογένειές τους - Εικόνες, βίντεο
Έπειτα από περισσότερα από δύο χρόνια, οι τελευταίοι 20 Ισραηλινοί όμηροι που κρατούνταν ζωντανοί από τη Χαμάς στη Γάζα, απελευθερώθηκαν
738 ημέρες μετά την αιφνιδιαστική απαγωγή τους από τους τρομοκράτες της Χαμάς, οι 20 τελευταίοι Ισραηλινοί όμηροι που βρίσκονται εν ζωή επέστρεψαν επιτέλους στις οικογένειές τους.
Ο δρόμος ήταν εξαιρετικά μακρύς και δύσκολος, με πολλούς εξ αυτών να έχουν χάσει φίλους και συγγενείς από την αρχική επίθεση και τη μετέπειτα κράτησή τους από τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, όμως η στιγμή της επανένωσης με τους δικούς τους ανθρώπους και της απελευθέρωσής τους συγκίνησε ολόκληρο τον πλανήτη.
O Ισραηλινός πρώην όμηρος Matan Zangauker επανενώθηκε με τη μητέρα του.
Ο όμηρος της Χαμάς Εβιατάρ Νταβίντ επανενώθηκε έπειτα από πάνω από δύο χρόνια με την οικογένειά του.
Ο Νταβίντ είχε εμφανιστεί σε ένα από τα τελευταία βίντεο των ομήρων που δημοσίευσε η Χαμάς στις αρχές Αυγούστου. Εκεί ο 24χρονος απεικονιζόταν εντελώς σκελετωμένος από την πείνα και τις κακουχίες, να σκάβει ο ίδιος τον τάφο του!
Αδέλφια, γονείς, φίλοι και σύζυγοι αγκαλιάστηκαν για πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια σε ασφαλή εδάφη στο Ισραήλ, μετά την ανταλλαγή ομήρων και Παλαιστίνιων κρατουμένων.
Αγωνία για τους νεκρούς ομήρους
Οι τελευταίοι 20 ζωντανοί όμηροι έχουν επιστρέψει στο Ισραήλ και έχουν μεταφερθεί σε τοπικά νοσοκομεία, ωστόσο οι συγγενείς των ομήρων που είναι νεκροί, εξακολουθούν να πενθούν και να ζητούν τις σορούς των δικών τους ανθρώπων. Ο Αλόν Νιμρόντι, πατέρας του ομήρου Ταμίρ Νιμρόντι, ο οποίος δεν ήταν μεταξύ αυτών που απελευθερώθηκαν σήμερα, στέλνει ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
«Θέλω να διευκρινίσω σε όλους ότι ο Ταμίρ, από την πρώτη μέρα, καταχωρήθηκε ως ζωντανός όμηρος, και επίσης σήμερα, παρά τη βαριά ατμόσφαιρα, δεν έχει αποδειχθεί το αντίθετο», έγραψε ο Αλόν Νιμρόντι.
Η τύχη του Νιμρόντι, ενός στρατιώτη που αιχμαλωτίστηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, και του Μπιπίν Τζόσι, ενός Νεπαλέζου φοιτητή γεωπονίας που επίσης αιχμαλωτίστηκε, δεν έχει επιβεβαιωθεί από το Ισραήλ, το οποίο όμως έχει εκφράσει «βαθιά ανησυχία» για την τύχη τους. Κανένας από τους δύο δεν απελευθερώθηκε τη Δευτέρα και δεν έχει γίνει καμία ανακοίνωση σχετικά με την κατάστασή τους.
«Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στρογγυλοποίησε τον αριθμό 20 αντί για 22», λέει ο Νιμρόντι, αναφερόμενος στη λίστα των 20 ζωντανών ομήρων που ανέφερε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τις τελευταίες εβδομάδες.
Ο Νιμρόντι πρόσθεσε ότι αυτός και η πρώην σύζυγός του, Χερούτ Νιμρόντι, δεν έλαβαν καμία ενημέρωση σχετικά με τον Ταμίρ και δεν τους ζητήθηκε να έρθουν να «ετοιμάσουν μια τσάντα» με τα προσωπικά αντικείμενα του γιου τους και να την φέρουν στη βάση του IDF στο Ρέιμ, όπου μεταφέρθηκαν οι ζωντανοί όμηροι.
Ο Νιμρόντι τονίζει ότι δεν υπάρχει ακόμη τελική ανακοίνωση σχετικά με την τύχη του γιου του και ότι τίποτα δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα.