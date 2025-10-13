Ο Τραμπ ως «σύγχρονος Κύρος Μέγας»: Το Ισραήλ αποθεώνει τον Αμερικανό πρόεδρο με βιβλικές αναλογίες

Πώς ένας ηγέτης άνοιξε την πόρτα για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή

Οι Ισραηλινοί αποθέωσαν τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ κατά την επίσκεψή του στην Ιερουσαλήμ, λίγο πριν από τη σύνοδο για την ειρήνη στο Σαρμ Ελ Σέιχ και τη συμβολή του για την απελευθέρωση των ομήρων, συγκρίνοντας τον με τον Πέρση αυτοκράτορα, ο οποίος απελευθέρωσε τους Εβραίους από τη βαβυλωνιακή εξορία.

Κατά την υποδοχή του στην Ιερουσαλήμ εμφανίστηκαν πανό με την εικόνα του Τραμπ και την επιγραφή: «Ο Κύρος ο Μέγας ζει».

Μια έκθεση του NBC News σχετικά με την αντίδραση στο Ισραήλ για τη συμφωνία ειρήνης περιελάμβανε μια διαφημιστική πινακίδα που χρηματοδοτήθηκε από τους Φίλους της Σιών, η οποία διακήρυσσε ότι «ο Κύρος ο Μέγας ζει». Αυτό δεν είναι απλώς ένα απλό σύνθημα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναγνωρίζεται ως έχων διαδραματίσει ζωτικό ρόλο σε αυτή την διαδικασία, επιστροφής των ομήρων στο Ισραήλ και ειρήνης στη Γάζα.

Ο Τραμπ αναδείχθηκε σε βασικό πρόσωπο στην κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, κερδίζοντας επαίνους ως σύγχρονος Κύρος. Καθώς οι όμηροι επιστρέφουν και η βοήθεια ρέει στη Γάζα, η πρόκληση τώρα είναι να μετατραπεί μια εύθραυστη ειρήνη σε διαρκή ελπίδα.

Ποιος ήταν ο Κύρος—και τι πραγματικά έκανε;

Ο Κύρος ο Μέγας ήταν ο ιδρυτής της Περσικής Αυτοκρατορίας των Αχαιμενιδών (550 π.Χ. έως 330 π.Χ.). Υπό τον Κύρο και τους διαδόχους του, η Περσική Αυτοκρατορία εκτεινόταν σε μια τεράστια έκταση, που περιλάμβανε το Ιράν, τη Μεσοποταμία (που περιλαμβάνει τμήματα της σημερινής Τουρκίας, Συρίας και Ιράκ), την Αίγυπτο, τη Μικρά Ασία (που είναι κυρίως η σημερινή Τουρκία) και την Κεντρική Ασία.

Ένα καθοριστικό σημείο σε αυτή την αυτοκρατορική επέκταση ήταν η κατάληψη της Βαβυλώνας και της γύρω περιοχής (Βαβυλωνία) (κυρίως στο σημερινό Ιράκ) από τον Κύρο το 539 π.Χ. .

Ο βασιλιάς της Βαβυλωνίας, Ναβονίδας, έλεγχε μεγάλα τμήματα της Μεσοποταμίας και της βόρειας Αραβίας.

Μια σωζόμενη πήλινη πινακίδα, γνωστή ως Χρονικό του Ναβονίδου, περιγράφει την αποξένωση των υπηκόων του. Μεταξύ των αιτιών δυσαρέσκειας ήταν οι μη δημοφιλείς θρησκευτικές μεταρρυθμίσεις και οι μακρές απουσίες του από τη Βαβυλώνα.

Δεδομένης της βιβλικής κουλτούρας του Ισραήλ δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι, για τις προσπάθειές του Τραμπ να εξασφαλίσει μια ανακωχή στη Γάζα, συγκρίνεται με τον Πέρση αυτοκράτορα Κύρο τον Μέγα, ο οποίος στην Παλαιά Διαθήκη γιορτάζεται ως ο απελευθερωτής των Εβραίων από τη βαβυλωνιακή εξορία.

Ποιος ήταν πραγματικά αυτός ο διάσημος αυτοκράτος, ιδρυτής μιας από τις πιο ισχυρές δυνάμεις του αρχαίου κόσμου;

Τον 60 αιώνα π.Χ, νίκησε τους Μήδους, τους Λυδούς και τους Βαβυλώνιους και τους ένωσε σε μία ενιαία αυτοκρατορία που εκτεινόταν από την Ινδία έως της Μεσόγειο Θάλασσα....

Προφανώς, μιλάμε για μια προσωπικότητα για τη ζωή της οποίας δεν υπάρχουν πολύ αξιόπιστες πηγές.

Σύμφωνα με τον Έλληνα ιστορικό Ηρόδοτο, ο Κύρος γεννήθηκε το 590 π.Χ. από τη Μαντάνη, κόρη του βασιλιά των Μήδων Αστυάγη, και του Πέρση ευγενή Καμβύση.

Η ιστορία του, όπως μας έχει παραδοθεί, έχει μια ομοιότητα με αυτή του Μωυσή και των διδύμων Ρωμύλου και Ρέμου (ορισμένα στερεότυπα επαναλαμβάνονται), επειδή ως παιδί, γλίτωσε από μια παιδοκτονία που σχεδίαζε ο παππούς του, στον οποίο είχαν πει ότι το παιδί θα τον εκθρόνιζε.

Το γεγονός είναι ότι, ως ενήλικας, ο Κύρος επέδειξε σπουδαίες ικανότητες ως στρατιωτικός στρατηγός και ουσιαστικά κατέλαβε το στέμμα του Αστυάγη, ενοποιώντας βίαια, γύρω στο 550 π.Χ., τα βασίλεια των Μήδων και των Περσών, οι οποίοι μέχρι τότε ήταν υποτελείς των πρώτων.

Στη συνέχεια, ακολούθησε μια επεκτατική πολιτική, χρησιμοποιώντας κυρίως όπλα, αλλά και μη βίαιες μεθόδους.

Η συμπεριφορά του ήταν γενικά επιεικής απέναντι στους κατακτημένους λαούς, των οποίων τις θρησκευτικές πεποιθήσεις σεβόταν και των οποίων τις άρχουσες τάξεις αφομοίωνε .

Το 539 π.Χ., τα κατορθώματα του Κύρου κορυφώθηκαν με την κατάκτηση της Βαβυλώνας, της πρωτεύουσας της αρχαίας Μεσοποταμίας (σημερινό Ιράκ), όπου οι Εβραίοι ήταν αιχμάλωτοι, σύμφωνα με τη βιβλική αφήγηση, μετά την ήττα του Βασιλείου του Ιούδα και την καταστροφή του Ναού της Ιερουσαλήμ από τον βασιλιά Ναβουχοδονόσορα το 587 π.Χ.

Αυτή είναι η ιστορία που επαναλαμβάνεται στη διάσημη όπερα Ναμπούκο του Τζουζέπε Βέρντι, με λιμπρέτο του Θεμιστοκλή Σολέρα.

Ο νικηφόρος Πέρσης μονάρχης απελευθέρωσε τον λαό του Ισραήλ από τη βαβυλωνιακή αιχμαλωσία και τους επέτρεψε να επιστρέψουν στην πατρίδα τους και να ξαναχτίσουν τον Ναό του Θεού του Αβραάμ, ο οποίος στη συνέχεια θα καταστραφεί από τους Ρωμαίους αρκετούς αιώνες αργότερα, το 70 μ.Χ.

Το γεγονός ότι ο Τραμπ αναγνώρισε επίσημα την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του εβραϊκού κράτους, μεταφέροντας εκεί την αμερικανική πρεσβεία - ένα βήμα που σχεδόν όλες οι άλλες χώρες απορρίπτουν - αναμφίβολα ενθάρρυνε την αναλογία με τον αυτοκράτορα της Περσίας, η οποία τώρα υποστηρίζεται περαιτέρω από την απελευθέρωση των επιζώντων ομήρων μεταξύ εκείνων που απήχθησαν απ Παλαιστίνιους μαχητές της Χαμάς στην αιματηρή επιδρομή της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Όσο για τον Κύρο, που αποκαλούνταν Μέγας και Βασιλιάς των Βασιλέων για τα κατορθώματά του, οι κτήσεις του εκτείνονταν από τα σύνορα της Ινδίας μέχρι το Αιγαίο Πέλαγος, συμπεριλαμβανομένης ολόκληρης της Συρίας, της χερσονήσου της Ανατολίας και τεράστιων εδαφών της Κεντρικής Ασίας.

Σε αυτή την τελευταία περιοχή πέθανε ο μονάρχης, το 530 π.Χ., κατά τη διάρκεια μιας στρατιωτικής εκστρατείας εναντίον του λαού των Μασσαγητών.

Οι διάδοχοί του απέτυχαν να κατακτήσουν την Ελλάδα και αργότερα ηττήθηκαν από τον Μέγα Αλέξανδρο, αλλά η Περσική Αυτοκρατορία θα ανασυσταθεί ως το Βασίλειο των Πάρθων, άσπονδων εχθρών των Ρωμαίων, και αργότερα των Σασσανιδών και των Σαφαβιδών.

Επιπλέον, ακόμη και σήμερα, το Ιράν, όχι πλέον μοναρχία αλλά ισλαμική δημοκρατία, παραμένει μια αξιοσέβαστη δύναμη, ακόμη και αν οι σχέσεις του με το Ισραήλ είναι πολύ πιο συγκρουσιακές από εκείνες που είχε δημιουργήσει με τους αρχαίους Εβραίους ο Κύρος ο Μέγας.

Όσοι γνωρίζουν τη Βίβλο θα καταλάβουν ότι ο Κύρος, ο αρχαίος Πέρσης βασιλιάς που επέτρεψε στους Εβραίους εξόριστους να επιστρέψουν στην πατρίδα τους και να ξαναχτίσουν τον Ναό της Ιερουσαλήμ μετά την αιχμαλωσία τους στη Βαβυλώνα, δεν ήταν ο ηγέτης που θα είχαν επιλέξει οι Εβραίοι. Δεν ήταν ο άνθρωπος που περίμενε ο κόσμος. Αλλά ήταν αυτός που χρησιμοποίησε ο Θεός για να αλλάξει την πορεία της ιστορίας.

