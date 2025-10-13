Επεισόδιο μέσα στην Κνεσέτ κατά την διάρκεια της ομιλίας του Τραμπ - Βίντεο

Η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ μόλις διακόπηκε μετά από διαμαρτυρίες ενός αριστερού μέλους της Κνεσέτ, ο οποίος συνελήφθη από την ασφάλεια.

«Αυτό ήταν πολύ αποτελεσματικό», είπε αστειευόμενος ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ενώ τα μέλη της Κνεσέτ φώναζαν το όνομά του.

Ο βουλευτής που απομακρύνθηκε από την Κνεσέτ κρατούσε χαρτί που έγραφε: «Αναγνωρίστε την Παλαιστίνη!»

Ένας Ισραηλινός βουλευτής κρατά ένα χαρτί με τη φράση: «Αναγνωρίστε την Παλαιστίνη!» στην Κνέσετ την ημέρα της ομιλίας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, στην Ιερουσαλήμ, στις 13 Οκτωβρίου 2025. REUTERS/Evelyn Hockstein/Pool TPX