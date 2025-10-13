Επεισόδιο μέσα στην Κνεσέτ κατά την διάρκεια της ομιλίας του Τραμπ - Βίντεο
Διαμαρτυρίες από μέλος της Κνεσέτ, που απομακρύνθηκε άμεσα, κατά την διάρκεια της ομιλίας του Αμερικανού προέδρου
Η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ μόλις διακόπηκε μετά από διαμαρτυρίες ενός αριστερού μέλους της Κνεσέτ, ο οποίος συνελήφθη από την ασφάλεια.
«Αυτό ήταν πολύ αποτελεσματικό», είπε αστειευόμενος ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ενώ τα μέλη της Κνεσέτ φώναζαν το όνομά του.
Ο βουλευτής που απομακρύνθηκε από την Κνεσέτ κρατούσε χαρτί που έγραφε: «Αναγνωρίστε την Παλαιστίνη!»
