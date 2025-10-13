Συμφωνία για ειρήνη στη Γάζα: Συνάντηση Μητσοτάκη με Τραμπ στην Αίγυπτο

Στο Σαρμ Ελ–Σέιχ της Αιγύπτου βρίσκεται ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από το απόγευμα της Δευτέρας (13/10), καθώς αποτελεί έναν από τους είκοσι προσκεκλημένους του Ντόναλντ Τραμπ στη Σύνοδο για την ειρήνη στη Γάζα.

Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν μία θερμή χειραψία και είχαν έναν σύντομο διάλογο.