Στο Ισραήλ ο Τραμπ με τιμές ήρωα: «Ο Θεός να ευλογεί τον ειρηνοποιό»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έγινε δεκτός με τιμές ήρωα στο Ισραήλ καθώς βοήθησε να επιτευχθεί μετά από δύο χρόνια πολέμου, μία εύθραυστη -όπως πολλοί φοβούνται- εκεχειρία στη Γάζα. Η συμφωνία των 20 σημείων υπό την αιγίδα των ΗΠΑ σηματοδοτεί το τέλος του πολέμου και οδήγησε στην απελευθέρωση δεκάδων Ισραηλινών ομήρων και Παλαιστινίων κρατουμένων, προσφέροντας μια πρώτη αχτίδα αισιοδοξίας σε μια σύγκρουση που χαρακτηρίζεται από έναν συνεχιζόμενο κύκλο βίας εδώ και δεκαετίες.

Ο πόλεμος ξέσπασε μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία σκότωσε περίπου 1.200 Ισραηλινούς και είχε ως αποτέλεσμα να συλληφθούν 251 όμηροι. Η επακόλουθη εκστρατεία του Ισραήλ κατέστρεψε τη Γάζα, αφήνοντας πάνω από 67.000 Παλαιστίνιους νεκρούς.

Καθ' οδόν προς την Ιερουσαλήμ στο Air Force One ο Τραμπ δήλωσε: «Ο πόλεμος τελείωσε», εκφράζοντας αισιοδοξία ότι η περιοχή «θα ομαλοποιηθεί». Ο ΟΗΕ επιβεβαίωσε την αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων των παραδόσεων αερίου για μαγείρεμα και τροφίμων που εισέρχονται στη Γάζα για πρώτη φορά μετά από μήνες.

Σε μια ιστορική ημέρα για το Ισραήλ, καθώς η απελευθέρωση των ομήρων ολοκληρώνεται, η Jerusalem Post επαίνεσε τον Ντόναλντ Τραμπ στο πρωτοσέλιδό της.

«Ο Θεός να ευλογεί τον ειρηνοποιό», αναφέρει ο τίτλος της εφημερίδας, με μια φωτογραφία του προέδρου των ΗΠΑ, μαζί με ένα ευχαριστήριο μήνυμα από τον πρόεδρο του Παγκόσμιου Εβραϊκού Κογκρέσου.

Την ίδια στγμή ένα γιγαντιαίο πανό εκτείνεται σε όλη την παραλία του Τελ Αβίβ ευχαρίστησε τον Τραμπ και καλωσόρισε τους ομήρους στην πατρίδα τους. Ακτιβιστές δημιούργησαν μια τεράστια σύνθεση σε μια παραλία στο Τελ Αβίβ καλωσορίζοντας τους ομήρους στην πατρίδα τους και ευχαριστώντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ για τον ρόλο του στη διαμεσολάβηση για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Η έκθεση βρίσκεται μπροστά από το παράρτημα της πρεσβείας των ΗΠΑ στο Τελ Αβίβ και εκτείνεται σε μήκος τριών γηπέδων ποδοσφαίρου. Οι λέξεις «ευχαριστώ» και «σπίτι» εμφανίζονται δίπλα σε ένα περίγραμμα του προφίλ του Τραμπ με μπλε και κίτρινο χρώμα. Οι διοργανωτές δήλωσαν ότι το έργο δημιουργήθηκε με την ελπίδα ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να το δει από το αεροπλάνο του καθώς πετούσε προς το Ισραήλ και ότι οι επαναπατριζόμενοι θα μπορούν να το παρακολουθήσουν από τα ελικόπτερα που θα τους μετέφερε πίσω στην πατρίδα τους.