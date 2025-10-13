New York Times: Γιατί χρειάστηκαν 737 ημέρες για να επιτευχθεί η Συμφωνία για τη Γάζα;

Γιατί τώρα; Γιατί χρειάστηκαν 737 ημέρες; Αυτό είναι το ερώτημα που επισκιάζει τους εορτασμούς στους δρόμους του Τελ Αβίβ και της Ιερουσαλήμ το βράδυ του Σαββάτου, καθώς εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι συνέρρευσαν στην Πλατεία Ομήρων. Ανυπομονούσαν για την απελευθέρωση των 20 ομήρων που πιστεύεται ότι ήταν ακόμη ζωντανοί νωρίς τη Δευτέρα και για το πιθανό τέλος ενός βάναυσου πολέμου που άφησε τη Γάζα κατεστραμμένη και το Ισραήλ ταυτόχρονα ισχυρότερο και πιο διπλωματικά απομονωμένο από ποτέ.

Κρατώντας φωτογραφίες των ομήρων, τα πλήθη ζητωκραύγασαν το Σάββατο βράδυ στην αναφορά του ονόματος του προέδρου Τραμπ, τον οποίο πολλοί Ισραηλινοί πιστεύουν ότι ανάγκασε τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να εκμεταλλευτεί αυτή τη στιγμή. Άκουσαν προσεκτικά τον Στιβ Γουίτκοφ, τον ειδικό απεσταλμένο του προέδρου, και τον Τζάρεντ Κούσνερ, τον γαμπρό του, να απευθύνονται στα επευφημούντα πλήθη.

Αλλά το κυρίαρχο ερώτημα της στιγμής ήταν το κατά πόσον αυτή η συμφωνία θα μπορούσε να είχε επιτευχθεί πολύ νωρίτερα, όταν περισσότεροι όμηροι μπορεί να ήταν ζωντανοί, και πριν σκοτωθούν δεκάδες χιλιάδες ακόμη Παλαιστίνιοι. Αυτό το επιχείρημα βρισκόταν πίσω από τις αποδοκιμασίες που διέτρεξαν το πλήθος όταν ο Γουίτκοφ ανέφερε τον Νετανιάχου. Ακούγοντας την αντίδραση, ο Γουίτκοφ προσπάθησε να υπερασπιστεί τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, επιμένοντας ότι «ήμουν στα χαρακώματα με τον πρωθυπουργό» και είδα πώς επιδιώκει «ένα ασφαλέστερο, ισχυρότερο μέλλον για τον εβραϊκό λαό». Αυτό έγινε δεκτό με περισσότερες αποδοκιμασίες.

Οι ιστορικοί μπορεί να διαφωνούν για χρόνια αν ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς θα μπορούσε να είχε τελειώσει πριν από ένα χρόνο, όταν οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν τον Γιάχια Σινουάρ, τον επικεφαλής της Χαμάς και αρχιτέκτονα της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου του 2023. Ή, εναλλακτικά, αν το Ισραήλ και η Χαμάς έχασαν την ευκαιρία να βασιστούν στην εκεχειρία που άφησαν σε ισχύ ο πρόεδρος Μπάιντεν και οι βοηθοί του πριν αναλάβει ο Τραμπ. Παρά το γεγονός ότι ο Γουίτκοφ συμμετείχε στη συμφωνία του Ιανουαρίου, αυτή δεν τηρήθηκε και στις αρχές της θητείας του Τραμπ ο πόλεμος συνεχίστηκε, προκαλώντας περισσότερους θανάτους και βάσανα.

Οι συζητήσεις για το πώς οι πόλεμοι θα μπορούσαν να είχαν τελειώσει νωρίτερα και να είχαν σώσει χιλιάδες ή εκατομμύρια ζωές, δεν είναι καθόλου καινούργιες. Οι ιστορικοί εξακολουθούν να διαφωνούν για το αν η Ιαπωνία θα είχε παραδοθεί ούτως ή άλλως αν ο Πρόεδρος Χάρι Τρούμαν είχε αποφασίσει να μην ρίξει ατομικά όπλα· αν ο Πρόεδρος Ρίτσαρντ Νίξον περίμενε χρόνια για να αποχωρήσει από το Βιετνάμ. Τόσο ο Μπάιντεν όσο και ο Τραμπ υποστήριξαν μια αποχώρηση νωρίτερα από το Αφγανιστάν.

«Αυτή είναι μια διαφορετική στιγμή δεν είχαμε τότε αυτό που έχει τώρα ο πρόεδρος Τραμπ», δήλωσε σε τηλεφωνική συνέντευξη το Σαββατοκύριακο ο Άντονι Μπλίνκεν, υπουργός Εξωτερικών του Μπάιντεν. «Η Χαμάς έχει ηττηθεί ως στρατιωτική οργάνωση, έχει απομονωθεί διπλωματικά, έχει χάσει τους προστάτες της, το Ιράν, τη Χεζμπολάχ και τους Χούτι και έχει αποξενώσει τον λαό της Γάζας».

Πρόσθεσε: «Το Ισραήλ πέτυχε προ πολλού τους πολεμικούς του στόχους, καταστρέφοντας την ικανότητα της Χαμάς να επαναλάβει την 7η Οκτωβρίου και σκοτώνοντας τους υπεύθυνους ηγέτες, με μεγάλο κόστος για τους Παλαιστίνιους πολίτες που βρέθηκαν σε διασταυρούμενα πυρά. Ο ισραηλινός λαός θέλει τους εναπομείναντες ομήρους να επιστρέψουν στα σπίτια τους και να τελειώσει ο πόλεμος». Γιατί λοιπόν η απελευθέρωση των ομήρων και ίσως ένα νέο ξεκίνημα για τη Γάζα συμβαίνει τώρα;

Προσποιήσεις, μπλόφες και εκλογές

Πριν από δύο χρόνια, μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, ο Μπάιντεν ταξίδεψε στο Ισραήλ για να δείξει την αλληλεγγύη του. Αλλά εξέδωσε επίσης μια προειδοποίηση έντονα κατ' ιδίαν, ανέφεραν αργότερα οι βοηθοί του, και πιο ήπια δημόσια ότι υπήρχε κίνδυνος υπερβολικής αντίδρασης.

«Πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη», δήλωσε ο Μπάιντεν κατά την μονοήμερη επίσκεψή του στις 18 Οκτωβρίου του 2023. «Αλλά σας προειδοποιώ, ενώ νιώθετε αυτή την οργή, δεν πρέπει να σας κατακλύσει. Μετά την 11η Σεπτεμβρίου, ήμασταν εξοργισμένοι στις ΗΠΑ. Ενώ αναζητούσαμε δικαιοσύνη και λαμβάναμε δικαιοσύνη, κάναμε και λάθη».

Ο Μπάιντεν αντιδρούσε στο γεγονός ότι το Ισραήλ είχε ήδη διακόψει σχεδόν όλα τα τρόφιμα και τα καύσιμα προς τη Γάζα. Για ένα διάστημα, οι Ηνωμένες Πολιτείες απέτρεψαν την πίεση από τους Ισραηλινούς, ασκώντας μάλιστα βέτο σε ψήφισμα του ΣΑ του ΟΗΕ για να διατηρηθούν ανοιχτοί οι ανθρωπιστικοί διάδρομοι ώστε να επιτραπεί η ροή τροφίμων και αμάχων. Ο Μπάιντεν θα χρειαζόταν χρόνο, υποστήριζαν Αμερικανοί αξιωματούχοι, για να διαπραγματευτεί σιωπηλά μια συμφωνία.

Αλλά καμία πλευρά δεν ήταν έτοιμη. Η Χαμάς πέρασε το καλοκαίρι του 2024 διαφωνώντας για το πόσο μακριά θα έπρεπε να υποχωρήσουν οι ισραηλινές δυνάμεις κατά μήκος του διαδρόμου της Φιλαδέλφειας, μιας στενής λωρίδας κατά μήκος των συνόρων μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου. «Η ευθύνη βαρύνει τη Χαμάς, επειδή θα μπορούσε να είχε κάνει όλα αυτά τα βήματα νωρίτερα, αλλά αρνήθηκε να συζητήσει τον αφοπλισμό ή την παραίτηση από τον έλεγχο», δήλωσε ο Άμος Γιαντλίν, πρώην επικεφαλής των στρατιωτικών πληροφοριών του Ισραήλ, ο οποίος διευθύνει την MIND Israel, μια εταιρεία στρατηγικής συμβουλευτικής. «Αλλά βαρύνει και τον Νετανιάχου, επειδή μόλις το περασμένο καλοκαίρι ήταν καν πρόθυμος να διατυπώσει απαιτήσεις για τον τερματισμό του πολέμου».

Στη συνέχεια, ο Τραμπ επέστρεψε στην προεδρία και η κυβέρνηση Μπάιντεν ήταν αποφασισμένη να θέσει σε ισχύ κατάπαυση του πυρός μέχρι τον Ιανουάριο, πριν αποχωρήσει από το αξίωμα. Συνέταξε ένα ειρηνευτικό σχέδιο, μεγάλο μέρος του οποίου ήταν αρκετά παρόμοιο με το «σχέδιο των 20 σημείων» που εξέδωσε πρόσφατα ο Τραμπ. Υπήρξε αργή πρόοδος: Περισσότεροι από 130 όμηροι είχαν απελευθερωθεί μέχρι τη στιγμή που έλαβε χώρα η κατάπαυση του πυρός τον Ιανουάριο.

«Παραδώσαμε μια εκεχειρία που σίγησε τα όπλα, έδωσε τη δυνατότητα να απελευθερωθούν ομήροι και να εισέλθει βοήθεια, μαζί με ένα σχέδιο την επόμενη μέρα για να την καταστήσουμε μόνιμη», είπε ο Μπλίνκεν. Αλλά όταν ανέλαβε η νέα κυβέρνηση, «η στιγμή χάθηκε», πρόσθεσε. «Το Ισραήλ και η Χαμάς επέστρεψαν στον πόλεμο για οκτώ μήνες».

Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι αφηγούνται μια διαφορετική ιστορία. Ο Μπάιντεν ήταν άχρηστος, σημείωσαν, και αποστασιοποιημένος. Ο Τραμπ ήταν μια γνωστή οντότητα, λιγότερο πιθανό να κάνει διαλέξεις στον Νετανιάχου κατ' ιδίαν ή δημόσια. Eπένδυσαν σε έναν νέο πρόεδρο και μια νέα διαπραγματευτική ομάδα.

Ένα αλλαγμένο πεδίο μάχης το 2025

Ο θάνατος του Σινουάρ οδήγησε τη Χαμάς σε κρίση ηγεσίας. Η στρατιωτική πίεση του Ισραήλ αυξήθηκε καθώς εξαντλήθηκαν τα αποθέματα πυρομαχικών της Χαμάς. Και «ο 12ήμερος πόλεμος με το Ιράν πραγματικά έφερε τα πάνω κάτω», δήλωσε ο Μπρετ ΜακΓκερκ, ο οποίος είχε διαπραγματευτεί στην περιοχή από την κυβέρνηση Μπους και διηύθυνε τις συνομιλίες για τον Μπάιντεν. Ξαφνικά, η Χαμάς συνειδητοποίησε ότι η χώρα που την είχε χρηματοδοτήσει και προμηθεύσει δεν μπορούσε πλέον να βασίζεται σε αυτήν.

Πολλαπλοί παράγοντες, λένε οι Παλαιστίνιοι αναλυτές, ώθησαν τη Χαμάς να αρχίσει να επανεξετάζει την αξία της συνέχισης της κράτησης των ομήρων. «Στην αρχή, η Χαμάς πίστευε ότι η λήψη των ομήρων θα απέτρεπε την ισραηλινή κυβέρνηση από το να διεξάγει έναν μεγάλο πόλεμο», δήλωσε ο Μχαιμάρ Αμπουσάντα, Παλαιστίνιος καθηγητής πολιτικών επιστημών στην Αίγυπτο, ο οποίος διέφυγε από τη Γάζα στις αρχές του πολέμου. Τώρα, η λογική της κράτησης ομήρων μπορεί να έχει ανατραπεί: Αντί να προστατεύσουν τη Γάζα από επίθεση, έχουν σημειώσει αρκετοί αναλυτές, η ύπαρξή τους έδινε στον Νετανιάχου μια δικαιολογία να προχωρήσει.

«Αν η Χαμάς έλεγε όχι, ο πόλεμος θα είχε συνεχιστεί, η αιματοχυσία, η καταστροφή και οι δολοφονίες θα είχαν συνεχιστεί», είπε ο κ. Αμπουσάντα. «Έτσι, η Χαμάς αποφάσισε: Ας δεχτούμε απλώς αυτή την προσφορά και ας πιστέψουμε στις εγγυήσεις ότι ο πόλεμος δεν θα επιστρέψει».

Ο παράγοντας Τραμπ

Ο Τραμπ είναι γνωστό ότι έχει λίγο χρόνο ή υπομονή για την παραδοσιακή διπλωματία. Αν η προσέγγιση του Υπουργείου Εξωτερικών στις εκεχειρίες και τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις είναι να εργάζεται πάνω σε χάρτες και να εργάζεται μέσω διπλωματικών διαύλων, ορίζοντας όρια και προβλέποντας παραθυράκια, ο Τραμπ διαπραγματεύεται με τον ίδιο τρόπο που κλείνει συμφωνίες ακινήτων στη Νέα Υόρκη: σε γενικές γραμμές, αφήνοντας τις λεπτομέρειες σε άλλους.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης λένε ότι το αποτέλεσμα υποδηλώνει ότι αυτό θα πρέπει να είναι το μοντέλο του Τραμπ για το μέλλον. «Επεδίωξε μια πολύ μη παραδοσιακή διπλωματία με ανθρώπους που δεν ήταν διπλωμάτες με 40 χρόνια εμπειρίας, αλλά ανθρώπους που έφεραν μια νέα προοπτική σε αυτήν», δήλωσε ο αντιπρόεδρος Τζεί Ντ. Βανς στην εκπομπή «Face the Nation» του CBS. «Και, φυσικά, ο πρόεδρος επικρίθηκε γι' αυτό. Η διπλωματική ομάδα επικρίθηκε γι' αυτό».

Από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του ο Τραμπ, ο Νετανιάχου επωφελήθηκε σε μεγάλο βαθμό από την αλλαγή τόνου. Ο Τραμπ τον έχει φιλοξενήσει στον Λευκό Οίκο τέσσερις φορές, περισσότερες από οποιονδήποτε άλλο παγκόσμιο ηγέτη. Έχει ζητήσει την ακύρωση της δίκης του πρωθυπουργού για διαφθορά, έχει αντιταχθεί στις εκκλήσεις για την αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους και έχει διατάξει τις αμερικανικές δυνάμεις να βομβαρδίσουν ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Στη Γάζα, ο πρόεδρος έθεσε ελάχιστα, αν όχι καθόλου, προστατευτικά κιγκλιδώματα στην επίθεση του Ισραήλ, αψηφώντας τις διεθνείς απαιτήσεις για κατάπαυση του πυρός. Επιπλέον, προς μεγάλη χαρά της ακροδεξιάς του Ισραήλ, ο νέος πρόεδρος σπατάλησε εβδομάδες σε ένα παράξενο σχέδιο προσάρτησης της Γάζας, εκδιώκοντας με κάποιο τρόπο τους Παλαιστίνιους και χτίζοντας ένα λαμπερό παραθαλάσσιο θέρετρο, παρόμοιο με το Μαϊάμι.

(Ο κ. Τραμπ κάποτε είχε μια παρόμοια φαντασίωση για τη Βόρεια Κορέα, και μάλιστα έκανε μια ταινία μικρού μήκους για τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, με μακέτες υδάτινων πάρκων και πολυτελών διαμερισμάτων.) Στην περίπτωση της Γάζας, κυκλοφόρησε ένα βίντεο που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη για μια πολυτελή πόλη-θέρετρο, με εικόνες του ίδιου και του Νετανιάχου να πίνουν καφέ. Ο πρωθυπουργός έκανε χιούμορ, επαινώντας το όραμά του, ενώ παράλληλα αύξανε τη στρατιωτική πίεση.

Και ο Τραμπ υπέδειξε τη σημασία μιας συμφωνίας επαναφέροντας τον Κούσνερ στον κύκλο της διπλωματίας, ελπίζοντας ότι οι επιχειρηματικές του διασυνδέσεις με το Κατάρ και άλλους παράγοντες στην περιοχή θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν προς όφελός της. Ήταν ο Κούσνερ που διαπραγματεύτηκε τις Συμφωνίες του Αβραάμ κατά την πρώτη θητεία, κατά την οποία τα αραβικά κράτη αναγνώρισαν το Ισραήλ - ένα τεράστιο βήμα. Φυσικά, αυτές οι διασυνδέσεις τροφοδοτούν τους επικριτές του Τραμπ, οι οποίοι βλέπουν εμπλοκή μεταξύ διπλωματίας και κερδοσκοπικών συμφωνιών.

Αλλά η ισραηλινή απόπειρα να σκοτώσει διαπραγματευτές της Χαμάς στο Κατάρ, ρίχνοντας βόμβα στην προσωρινή τους κατοικία, εξόργισε τον Τραμπ και τον αφύπνισε. Έδωσε στις Ηνωμένες Πολιτείες την ευκαιρία να συσπειρώσουν τα αραβικά κράτη γύρω από το σχέδιο των 20 σημείων, ακόμη και αν πίστευαν ότι πολλές από τις λεπτομέρειες δεν θα λειτουργούσαν.

Έτσι, όταν ο Τραμπ κάλεσε τον κ. Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο τον Σεπτέμβριο, μετά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο πρωθυπουργός δεν ήταν σε θέση να του αντισταθεί. Έπρεπε να τηλεφωνήσει στον πρωθυπουργό του Κατάρ και να του ζητήσει συγγνώμη,ενώ οι φωτογράφοι του Λευκού Οίκου κατέγραφαν τη στιγμή. Το μήνυμα ήταν σαφές: Ο Νετανιάχου βρισκόταν πλέον σε έναν νέο κόσμο, όπου έπρεπε να ακολουθήσει ορισμένες αμερικανικές εντολές.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ πίεσε τον Ισραηλινό ηγέτη να υπογράψει το σχέδιο των 20 σημείων του, με την κατάπαυση του πυρός και την εισαγωγή μιας «τεχνοκρατικής» προσωρινής κυβέρνησης στη Γάζα με την υποστήριξη μιας διεθνούς δύναμης σταθερότητας. Ενώ δεν ανταποκρίθηκε στις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις του Νετανιάχου, αναγκάστηκε να συμφωνήσει με το έγγραφο. Ήταν ταυτόχρονα υπόχρεος στον Τραμπ και γνώριζε ότι η πρόκληση του ιδιότροπου ομολόγου του θα μπορούσε να οδηγήσει σε αρνητικές συνέπειες για τον ίδιο και για το Ισραήλ.

Μπορεί επίσης να στοιχημάτιζε ότι η Χαμάς θα απέρριπτε τη συμφωνία, επειδή απαιτούσε από την τρομοκρατική ομάδα να αφοπλιστεί και να εγκαταλείψει την περιοχή. Η Χαμάς είπε «ναι, αλλά», συμφωνώντας με τους αρχικούς όρους - την απελευθέρωση ομήρων σε αντάλλαγμα για ανταλλαγή κρατουμένων, αλλά επιμένοντας σε περισσότερες διαπραγματεύσεις για τα κρίσιμα επόμενα βήματα. Ο Τραμπ αγνόησε το «αλλά» και απλώς θεώρησε το μερικό «ναι» ως πλήρη συμφωνία.

«Ο Τραμπ κατάφερε να πείσει τον πρωθυπουργό Νετανιάχου να κάνει αυτό που ίσως θα έπρεπε να είχε γίνει αμέσως μετά τη νίκη του Ισραήλ επί του Ιράν ή ακόμα και νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης της συμφωνίας του Ιανουαρίου 2025», έγραψε ο κ. Γιάντλιν την Κυριακή στην εφημερίδα The Jerusalem Post.

«Καταλάβαινε αυτό που ο Νετανιάχου δεν είχε καταλάβει: ότι ο πόλεμος προκαλούσε τεράστια διπλωματική ζημιά και ότι η «ολοκληρωτική νίκη» στη Γάζα ήταν ανέφικτη χωρίς να σκοτωθούν οι ομήροι, να θυσιαστούν στρατιώτες και να πληγωθούν οι άμαχοι πίσω από τους οποίους κρύβεται η Χαμάς. Καταλάβαινε την ισραηλινή κοινή γνώμη πολύ καλύτερα από την κυβέρνηση - ένα συντριπτικό 80% υποστήριζε την επιστροφή των ομήρων στην πατρίδα τους, ακόμη και με το κόστος του τερματισμού του πολέμου».