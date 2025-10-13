Ελεύθερος ο όμηρος που είχε υποχρεωθεί να σκάψει τον τάφο του από τους τρομοκράτες της Χαμάς

Οι εικόνες του Evyatar David να σκάβει τον ίδιο του τον τάφο, ενώ ήταν όμηρος της Χαμάς είχαν συγκλονίσει την κοινή γνώμη

Ελεύθερος είναι σήμερα, μαζί με ακόμη 19 ανθρώπους, ο Ισραηλινός όμηρος της Χαμάς Εβιατάρ Ντέιβιντ, τον οποίο οι τρομοκράτες είχαν υποχρεώσει να σκάψει τον ίδιο του τον τάφο.

Οι εικόνες του σκελετωμένου Evyatar David είχαν προκαλέσει σοκ και οργή, καθώς ο νεαρός άνδρας φαινόταν σκελετωμένος, φανερά υποσιτισμένος και αδύναμος να βρίσκεται σε υπόγειο τούνελ και να σκάβει τον ίδιο του τον τάφο. Η Χαμάς είχε χρησιμοποιήσει την εικόνα του και ο ίδιος είχε απευθύνει τότε έκκληση για τερματισμό του πολέμου.

Σήμερα, ο Εβιατάρ Ντέιβιντ είναι μεταξύ των 20 ομήρων που απελευθερώθηκαν στη Γάζα γεμίζοντας χαρά τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Ισραηλινός πρέσβης στην Αθήνα: «Ο Evyatar David είναι ελεύθερος μετά από 738 ημέρες»

Μήνυμα συγκίνησης και ευγνωμοσύνης για την απελευθέρωση ομήρων από τη Χαμάς εξέφρασε ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα Νόαμ Κατς, με αφορμή την απελευθέρωση του Εβιατάρ Ντέιβιντ, ο οποίος βρισκόταν αιχμάλωτος επί 738 ημέρες.

«Μετά από σχεδόν δύο χρόνια από τότε που είχαμε την τιμή να φιλοξενήσουμε στην Αθήνα οικογένειες των ομήρων — ανάμεσά τους τη μητέρα και τον αδελφό του Evyatar David — οι οποίοι ήρθαν για να υψώσουν τη φωνή τους για την απελευθέρωσή του, οι όμηροι βρίσκονται επιτέλους στο σπίτι τους», ανέφερε ο πρέσβης.

Ο Evyatar David «κρατήθηκε αιχμάλωτος από τη Χαμάς υπό φρικτές συνθήκες» και οι εικόνες του «μέσα στα τούνελ της Γάζας, εξουθενωμένος και αναγκασμένος να σκάψει τον ίδιο του τον τάφο, συγκλόνισαν όλους μας».

«Σήμερα, είμαστε βαθιά ευγνώμονες που τον βλέπουμε ξανά πίσω, ζωντανό και ασφαλή, μαζί με τους υπόλοιπους ομήρους», πρόσθεσε ο Ισραηλινός διπλωμάτης, σημειώνοντας ωστόσο ότι «αναμένουμε ακόμη με αγωνία την επιστροφή και των σορών των ομήρων».

Ο πρέσβης κατέληξε εκφράζοντας την ελπίδα «αυτή η στιγμή να σηματοδοτήσει την αρχή μιας καλύτερης και πιο ελπιδοφόρας χρονιάς».

