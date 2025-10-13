Γάζα: Θρίλερ στον αέρα για τον Ερντογάν, λίγο πριν προσγειωθεί στο Σαρμ ελ Σέιχ

Ο πρόεδρος Ερντογάν επισκέπτεται την Αίγυπτο για τη Σύνοδο Κορυφής για την Ειρήνη στο Σαρμ Ελ Σεΐχ

Άνευ προηγουμένου επεισοδιακή προσγείωση εκτυλίχθηκε με το αεροπλάνο του προέδρου της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν στο αεροδρόμιο του Σαρμ ελ-Σέιχ στην Αίγυπτο.

Ενώ το τουρκικό προεδρικό αεροπλάνο με τον Ερντογάν ίπτατο άνωθεν του αιγυπτιακού εναέριου χώρου και βρισκόταν σε διαδικασία προσγείωσης στο αεροδρόμιο του Σαρμ ελ-Σέιχ, παρέκαμψε...χωρίς ειδοποίηση τον διάδρομο προσγείωσης και παρέμεινε για περίπου 20 λεπτά πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα.

Αυτή η κατάσταση φέρεται να σχετίζεται με την απόφαση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου να παραστεί στη σύνοδο κορυφής υπό τον Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα στο Σαρμ ελ- Σέιχ! Ο πρόεδρος Ερντογάν είχει δηλώσει ότι δεν επροτίθετο να παρευρεθεί στη σύνοδο κορυφής εάν παρευρισκόταν και ο Νετανιάχου, αλλά μέχρι εκείνη την ώρα δεν είχε εκδοθεί επίσημη δήλωση επί του θέματος.

Τούρκοι δημοσιογράφοι που καλύπτουν την επίσκεψη στην Αίγυπτο, αποκάλυψαν το επεισόδιο και άφησαν να εννοηθεί ότι το περιστατικό μπορεί να σχετίζεται με αυτήν την εξέλιξη, την ενδεχόμενη παρουσία του Ισραηλινού πρωθυπουργού στη σύνοδο.

Ανέφεραν ότι το αεροπλάνο του προέδρου της Τουρκίας ανέκτησε πάλι ύψος ενώ ετοιμαζόταν να προσγειωθεί στον διάδρομο προσγείωσης!

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αεροπλάνο προσγειώθηκε 19 λεπτά αργότερα, αφού βρισκόταν στον αέρα της Αιγύπτου.

Οι δημοσιογάφοι που συνοδεύουν τον Τούρκο πρόεδρο στην Αίγυπτο για τη σύνοδο κορυφής, είπαν ότι αφού έλαβαν πληροφορίες ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν θα παρευρισκόταν τελικά στη σύνοδο κορυφής, τότε μόνο ο Ερντογάν έδωσε εντολή να προσγειωθεί το αεροπλάνο.

