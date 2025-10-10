Γάζα - Ο Ερντογάν προειδοποιεί το Ισραήλ: Θα είναι βαρύ το τίμημα παραβίασης της συμφωνίας

Στην ομιλία του στην τελετή έναρξης των ολοκληρωμένων εγκαταστάσεων και έργων που πραγματοποιήθηκε μπροστά από το Κυβερνείο της Ριζούντας, ο Ερντογάν εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και αναφέρθηκε στις προσπάθειες της Τουρκίας για ειρήνη.

«Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να φέρουμε ειρήνη, ηρεμία και ασφάλεια στη Γάζα το συντομότερο δυνατό» τόνισε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Μιλώντας για τη σημασία της συμφωνίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, είπε πως άνοιξε ο δρόμος για διαρκή ειρήνη στη Γάζα και τόνισε πως αυτό που έχει σημασία από τώρα και στο εξής είναι η αυστηρή εφαρμογή της συμφωνίας.

Περαιτέρω, εξέφρασε τη βούληση της Τουρκίας να συμμετάσχει στη διαδικασία εφαρμογής της συμφωνίας.

Παράλληλα, εξαπέλυσε εκ νέου επίθεση στο Ισραήλ, αμφισβητώντας τη φερέγγυότητά του. «Γνωρίζουμε, φυσικά, το κακό ιστορικό του Ισραήλ στην παραβίαση των υποσχέσεών του. Παραβίασαν τις υποσχέσεις τους χρησιμοποιώντας αδύναμες δικαιολογίες και, δυστυχώς, πρόδωσαν τις συμφωνίες που υπέγραψαν».

Μάλιστα, προειδοποίηση την Ιερουσαλήμ, διαμηνύοντας ότι το τίμημα της επιστροφής σε ένα περιβάλλον γενοκτονίας θα είναι πολύ βαρύ. «Η περιοχή μας, ειδικά η Γάζα, έχει κατακλυστεί από αιματοχυσία, σφαγές και δάκρυα. ​​Πρέπει να δοθεί μια ευκαιρία στην ειρήνη. Πρέπει να αποφευχθεί το σαμποτάζ» υπογράμμισε δηκτικά.

Αναφερόμενος στις επιθέσεις της τουρκικής αντιπολίτευσης εναντίον του για την πολιτική υπεράσπισης της Χαμάς, την παρομοίασε σαν αλεπού που προσπαθεί να πιάσει ένα άπιαστο «άγουρο σταφύλι» και ζήτησαν να πουν μια συγγνώμη.

Διαβάστε επίσης