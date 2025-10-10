Γάζα: Οι πλήρεις όροι της συμφωνίας - Καμία τελετή προπαγάνδας, επιστροφή των ομήρων σε 72 ώρες

Η συμφωνία για τη Γάζα περιγράφει τους όρους για τον τερματισμό του πολέμου και την επιστροφή των ομήρων μετά από δύο χρόνια αιχμαλωσίας

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Όταν αποσυρθεί ο Ισραηλινός Στρατός, η Χαμάς αναμένεται να απελευθερώσει όλους τους ζωντανούς και νεκρούς ομήρους εντός 72 ωρών, αφού συγκεντρώσει πληροφορίες για κάθε όμηρο που κρατείται από τις διάφορες παλαιστινιακές παρατάξεις.

Η συμφωνία που υπεγράφη από τη Χαμάς και κοινοποιήθηκε από τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης το βράδυ της Πέμπτης (9/10), περιγράφει τους όρους για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την επιστροφή των υπολοίπων ομήρων μετά από δύο χρόνια αιχμαλωσίας από τη Χαμάς.

Το έγγραφο, το οποίο περιλαμβάνει την υπογραφή του Στιβ Γουίτκοφ όριζε ότι μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, το Ισραήλ θα σταματήσει «όλες τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών και πυροβολικών βομβαρδισμών». Στο πλαίσιο αυτού του σταδίου, το Ισραήλ θα αναστείλει την εναέρια επιτήρηση σε περιοχές από τις οποίες έχει αποσυρθεί ο Ισραηλινός Στρατός Άμυνας.

Το τρίτο σημείο της συμφωνίας καθιστά σαφές ότι η ανθρωπιστική βοήθεια θα εισρεύσει στη Λωρίδα της Γάζας με παρόμοιο τρόπο με τη συμφωνία του Ιανουαρίου. Το τέταρτο βήμα υπαγορεύει τις περιοχές από τις οποίες αναμένεται να αποσυρθούν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF,) με την προϋπόθεση ότι δεν θα επιστρέψει σε αυτές τις τοποθεσίες.

Επιστροφή των ομήρων

Τέλος, μόλις αποσυρθεί ο IDF, η Χαμάς αναμένεται να απελευθερώσει όλους τους ζωντανούς και νεκρούς ομήρους εντός 72 ωρών μετά τη συλλογή πληροφοριών για κάθε όμηρο που κρατείται από τις διαφορετικές παλαιστινιακές παρατάξεις. Η Χαμάς αναμένεται να μοιραστεί αυτές τις πληροφορίες με τον Ερυθρό Σταυρό και τους μεσολαβητές σε αντάλλαγμα για την αποκάλυψη από το Ισραήλ πληροφοριών σχετικά με τους νεκρούς κρατούμενους της Γάζας.

Μια παλαιστινιακή πηγή που συμμετείχε στις λεπτομέρειες των διαπραγματεύσεων δήλωσε στο KAN News ότι η επιστροφή όλων των νεκρών ομήρων θα μπορούσε να διαρκέσει μήνες. Σε αντίθεση με προηγούμενες ανακοινώσεις, η Χαμάς συμφώνησε να απελευθερώσει τόσο ζωντανούς όσο και νεκρούς ομήρους χωρίς προπαγανδιστικές τελετές ή/και κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης.

Παράλληλα με τις απελευθερώσεις ομήρων, το Ισραήλ αναμένεται να απελευθερώσει έναν συμφωνημένο αριθμό Παλαιστινίων κρατουμένων ασφαλείας χωρίς κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης. Ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ σε δήλωσή τους προς τα διεθνή μέσα ενημέρωσης δήλωσαν ότι «πρέπει να διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή της συμφωνίας προκειμένου να επιτευχθεί ειρήνη που θα τερματίσει τα βάσανα των Παλαιστινίων και των κρατουμένων», ανέφερε το Al Jazeera.

