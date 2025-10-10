Ισραήλ: Ο Εγιάλ Ζαμίρ τονίζει πως «ο εχθρός δεν εξαφανίστηκε»

Επιφυλακτικός, παρά τη συμφωνία, ο Ισραηλινός αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας

Ισραήλ: Ο Εγιάλ Ζαμίρ τονίζει πως «ο εχθρός δεν εξαφανίστηκε»
Ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας του Ισραήλ Εγιάλ Ζαμίρ προειδοποίησε την Πέμπτη τους άνδρες του στη Λωρίδα της Γάζας να μη μειώσουν το επίπεδο επαγρύπνησής τους ενόψει της εφαρμογής της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Σας ζητώ, ενώ όλο το Ισραήλ παρακολουθεί στις οθόνες του και γιορτάζει (τη συμφωνία για) την απελευθέρωση των ομήρων, να παραμείνετε σε επαγρύπνηση. Ο εχθρός είναι εδώ, ο εχθρός δεν εξαφανίστηκε», σύμφωνα με δηλώσεις του που δημοσιοποιήθηκαν την Πέμπτη.

«Η δουλειά μας δεν τέλειωσε ακόμη· δεν θα αναπαυτούμε ωσότου δούμε τον τελευταίο όμηρό μας να επιστρέφει, τον τελευταίο πεσόντα να κηδεύεται και εγγυηθούμε την ασφάλεια του κράτους του Ισραήλ», συνέχισε.

Μιλώντας για «ιστορικές μέρες», ο επικεφαλής του επιτελείου υποστήριξε πως ήταν η στρατιωτική πίεση και ιδίως οι χερσαίες επιχειρήσεις που συνέβαλαν κυρίως να δημιουργηθούν «οι συνθήκες» για την αναμενόμενη επιστροφή των ομήρων και το τέλος του πολέμου.

«Πρέπει να διαχειριστούμε τη μετάβαση στην κατάπαυση του πυρός με μετρημένο, επαγγελματικό και συντεταγμένο τρόπο. Η ασφάλεια των στρατιωτών μας είναι στην κορυφή του επιχειρησιακού καταλόγου προτεραιοτήτων», ανέφερε.

