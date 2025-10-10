Νετανιάχου: «Η Χαμάς θα αφοπλιστεί και η Γάζα θα αποστρατιωτικοποιηθεί»

«Η Χαμάς θα απογυμνωθεί από τα όπλα της και η Γάζα θα αποστρατιωτικοποιηθεί αν όχι με τον εύκολο, τότε με τον δύσκολο τρόπο», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου λίγο μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας στη Γάζα.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είπε επίσης οτι θα «ενεργήσουν για να εντοπίσουν όλους τους απαχθέντες και τους πεσόντες το συντομότερο δυνατό». Στις δηλώσεις του πρόσθεσε ότι «αντιμετώπισε τεράστια πίεση από το εσωτερικό και το εξωτερικό - απέρριψα σθεναρά αυτή την πίεση» και ότι «όποιος λέει ότι αυτή η συμφωνία ήταν πάντα στο τραπέζι δεν λέει την αλήθεια».

Συνέχισε λέγοντας ότι «πριν από δύο χρόνια, η Σιμχάτ Τορά [εβραϊκή εορτή που έπεσε στις 7 Οκτωβρίου το 2023] μετατράπηκε σε ημέρα εθνικού πένθους». Φέτος, ο εορτασμός πέφτει τη Δευτέρα, την ίδια ημέρα της προθεσμίας για την επιστροφή όλων των εναπομεινάντων Ισραηλινών ομήρων - καθιστώντας την «ημέρα εθνικής χαράς», προσθέτει ο Νετανιάχου.

Υπενθυμίζεται ότι η Χαμάς κρατά 48 ομήρους στη Γάζα μετά τις απελευθερώσεις κατά τη διάρκεια μιας προηγούμενης εκεχειρίας και οι 20 από αυτούς πιστεύεται ότι είναι ακόμα ζωντανοί.