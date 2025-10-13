Κιρ Στάρμερ: Δεσμεύεται για 20 εκατ. λίρες για την ανοικοδόμησης της Γάζας

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ φτάνει στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Σαρμ Ελ Σέιχ, ενόψει της συνόδου κορυφής των παγκόσμιων ηγετών για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα

Τη δέσμευσή του για έμπρακτη και ουσιαστική βοήθεια για την ανάκαμψη της Λωρίδας της Γάζας θα ανακοινώσει σήμερα ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, κατά τη διάρκεια της ιστορικής Συνόδου Κορυφής Ειρήνης στο Σαρμ ελ-Σέιχ της Αιγύπτου.

Η Ντάουνιγκ Στριτ ανακοίνωσε, λίγο πριν την αναχώρηση του κ. Στάρμερ από το Λονδίνο, ένα διπλό σχέδιο στήριξης: αφενός την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας ύψους 20 εκατομμυρίων λιρών και αφετέρου τη δέσμευση για τη διοργάνωση μιας διεθνούς συνόδου με κεντρικό θέμα την ανοικοδόμηση της Γάζας.

Το πακέτο βοήθειας και η διεθνής διάσκεψη

Το ποσό των 20 εκατ. λιρών προορίζεται για την άμεση παροχή βασικών υπηρεσιών, όπως η ύδρευση, η αποχέτευση και η υγιεινή στους αμάχους της περιοχής. Το πακέτο αυτό εντάσσεται στη συνολική ανθρωπιστική βοήθεια του Ηνωμένου Βασιλείου προς τον παλαιστινιακό λαό, η οποία για το 2025 αγγίζει τα 116 εκατομμύρια λίρες, εκ των οποίων τα 74 εκατ. έχουν ήδη διατεθεί για τρόφιμα, στέγαση και ιατρική περίθαλψη.

Στην τριήμερη διεθνή σύνοδο για την ανοικοδόμηση, αναμένεται να συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, χώρες όπως η Γερμανία, η Ιταλία, η Σαουδική Αραβία, η Ιορδανία και η Παλαιστινιακή Αρχή. Θα προσκληθούν επίσης διεθνείς οργανισμοί, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ανάπτυξης και ιδιώτες επενδυτές. Βασικός στόχος της συνόδου, όπως επισημαίνει το βρετανικό πρωθυπουργικό γραφείο, είναι ο συντονισμός των δράσεων για την ταχύτερη δυνατή ανάκαμψη της περιοχής.

Στάρμερ: Η αρχή του τέλους του πολέμου

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι: «Η σημερινή μέρα σηματοδοτεί την αρχή του τέλους του πολέμου. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα σταθεί στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας για την πλήρη εφαρμογή του σχεδίου ειρήνης, ώστε οι άνθρωποι και από τις δύο πλευρές να ζήσουν με ασφάλεια και αξιοπρέπεια».

Την ίδια στιγμή, η υπουργός Εξωτερικών, Ιβέτ Κούπερ, υπογράμμισε ότι η κατάπαυση του πυρός δημιουργεί μια μοναδική ευκαιρία για ουσιαστική ανάκαμψη. «Η Γάζα έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Τώρα είναι η στιγμή να καθαριστούν τα ερείπια, να αποκατασταθούν οι υποδομές και να ξαναχτιστούν οι ζωές. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο, συντονίζοντας δυνάμεις και επενδύσεις για τη στήριξη της προσπάθειας».

