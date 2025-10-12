Στην Αίγυπτο ο Κιρ Στάρμερ για τη Σύνοδο Κορυφής για τη Γάζα

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ αποβιβάζεται από το αεροσκάφος του στο αεροδρόμιο του Σαρμ αλ-Σέιχ της Αιγύπτου την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025, μια ημέρα πριν τη Σύνοδο Κορυφής για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου κατέφθασε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ το βραδύ της Κυριακής (12/10), μια ημέρα πριν την πολυαναμενόμενη Σύνοδο Κορυφής για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Στάρμερ είναι ένας από τους πολλούς ηγέτες από όλο τον κόσμο που θα μεταβούν στην παραθαλάσσια πόλη Σαρμ ελ Σέιχ για τη συνάντηση, η οποία θα περιλαμβάνει τελετή υπογραφής συμφωνίας με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Γάζα.

Ο Βρετανός πρέσβης στην Αίγυπτο Μαρκ Μπράισον-Ρίτσαρντσον υποδέχεται τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ κατά την άφιξή του στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου, την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025. REUTERS/Suzanne Plunkett/Pool

Νωρίτερα, η Downing Street ανακοίνωσε ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός θα ευχαριστήσει τους βασικούς περιφερειακούς διαμεσολαβητές, την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία, κατά τη διάρκεια της διάσκεψης.

Επίσης, θα αποτίσει «ιδιαίτερο φόρο τιμής» στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συνδιοργανώνει τη σύνοδο κορυφής με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι.

Στη σύνοδο θα συμμετάσχουν ηγέτες από 27 κράτη του κόσμου, συμπεριλαμβανομένου του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, και του προέδρου της Κύπρου, Νίκου Χριστοδουλίδη.

*Με πληροφορίες από BBC, Anadolu

