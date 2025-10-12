Παρουσία και του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής η Σύνοδος Κορυφής για τη Γάζα

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς θα παραστεί στη Σύνοδο Κορυφής για την οριστικοποίηση του σχεδίου είκοσι σημείων του προέδρου Τραμπ για τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Την είδηση της παρουσίας του επικεφαλής της Παλαιστινιακής Αρχής στην κομβική για το μέλλον της περιοχής συνάντηση έκανε γνωστή το Axios την Κυριακή (12/10), επικαλούμενο ανώτερο Παλαιστίνιο αξιωματούχο.

Η Σύνοδος Κορυφής στην οποία θα παραστούν διεθνείς ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αλλά και ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα (13/10) στην αιγυπτιακή πόλη Σαρμ ελ Σέιχ.

*Με πληροφορίες από Reuters

