Ελλάδα και Κύπρος μεταξύ των προσκεκλημένων Tραμπ και Σίσι στη σύνοδο για τη Γάζα

Τη Δευτέρα στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου θα πραγματοποιηθεί η διεθνής διάσκεψη για τη γάζα υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ και του Αμπντέλ Φατάχ Ελ Σίσι

Newsbomb

Ελλάδα και Κύπρος μεταξύ των προσκεκλημένων Tραμπ και Σίσι στη σύνοδο για τη Γάζα

Εξωτερική άποψη του Διεθνούς Συνεδριακού Κέντρου στην πόλη Σαρμ ελ Σέιχ της Ερυθράς Θάλασσας, Αίγυπτος, Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025, όπου αξιωματούχοι του Ισραήλ και της Χαμάς πραγματοποίησαν έμμεσες συνομιλίες. και την Δευτέρα 13 Οκτωβρίου αναμένεται να συναντηθεί πλήθος ηγετών

AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ελλάδα και η Κύπρος περιλαμβάνονται στις χώρες που προσκάλεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη διεθνή διάσκεψη για τη Γάζα, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη δευτέρα στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου.

Σύμφωνα με την επίσημη πρόσκληση, στη σύνοδο κορυφής των ηγετών για τη γάζα έχουν κληθεί, εκτός από την Ελλάδα και την Κύπρο, το Αζερμπαϊτζάν, η Αρμενία, το Ελ Σαλβαδόρ, ο Καναδάς, το Κουβέιτ, η Ιαπωνία, η Ινδία, η Ισπανία, το Μπαχρέιν και η Ουγγαρία. Το Axios αναφέρει ότι προσκλήθηκε επίσης το Ιράν, ενώ το Ισραήλ δεν θα συμμετάσχει. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, θα δώσει το «παρών», όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπός του.

Διεθνής συμμετοχή

Τη συμμετοχή τους έχουν επιβεβαιώσει ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμάνουελ μακρόν. Σύμφωνα με την αιγυπτιακή προεδρία, η «σύνοδος κορυφής για την ειρήνη του Σαρμ Ελ Σέιχ» θα φιλοξενήσει ηγέτες από περισσότερες από είκοσι χώρες, υπό τη συμπροεδρία του προέδρου Αμπντέλ Φατάχ Ελ Σίσι και του Ντόναλντ Τραμπ.

Το Axios σημειώνει ότι έχουν σταλεί προσκλήσεις και σε ηγέτες ή υπουργούς εξωτερικών από τη Γερμανία, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ιορδανία, την Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και την Ινδονησία.

Ο ρόλος των ΗΠΑ και της Αιγύπτου

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσαν στο CNN ότι ο Λευκός Οίκος και το Κάιρο συνεργάζονται στενά για τη λίστα των συμμετεχόντων. Η οργάνωση της συνόδου ανήκει στην αιγυπτιακή πλευρά, ενώ οι ΗΠΑ έχουν διευρύνει τον κατάλογο των προσκεκλημένων ώστε να συμπεριλάβουν τη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τον Καναδά, την Ιαπωνία, τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, την Τουρκία, τα ηνωμένα αραβικά εμιράτα, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν, το Ιράν, το Πακιστάν, την Ινδία, την Ινδονησία, την Ισπανία, την Κύπρο, το Αζερμπαϊτζάν, την Αρμενία, την Ουγγαρία, την Ελλάδα και το Έλ Σαλβαδόρ.

Το μέγαρο των Ηλυσίων ανακοίνωσε ότι ο μακρόν θα ταξιδέψει στην Αίγυπτο για να συζητήσει την εφαρμογή του σχεδίου ειρήνης που πρότεινε ο Τραμπ για τη λήξη του πολέμου στη γάζα.

Η επίσκεψη στο Ισραήλ

Λίγες ώρες πριν από την έναρξη των εργασιών, ο Τραμπ αναμένεται να αφιχθεί στο Ισραήλ, όπου θα εκφωνήσει ομιλία στην Κνέσετ και θα συναντήσει οικογένειες ομήρων. Το πρωί της δευτέρας αναμένεται να ξεκινήσει η παράδοση των ομήρων από τη Χαμάς, σηματοδοτώντας μια κρίσιμη στιγμή στις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:51ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: Τρεις διπλωμάτες του Κατάρ νεκροί σε τροχαίο πριν την Σύσκεψη για την Ειρήνη

03:20ΚΟΣΜΟΣ

Ελλάδα και Κύπρος μεταξύ των προσκεκλημένων Tραμπ και Σίσι στη σύνοδο για τη Γάζα

02:48ΚΟΣΜΟΣ

Τενεσί: Νεκροί θεωρούνται και οι 18 αγνοούμενοι από την έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών

02:22ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: Στην Σύνοδο Ειρήνης θα παραστεί και ο Γ.Γ. του ΟΗΕ Γκουτέρες

02:00ΚΟΣΜΟΣ

O Κιρ Στάρμερ στην Αίγυπτο για τη σύνοδο ειρήνης στη Μέση Ανατολή

01:35ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: Ανακοίνωσε «Διεθνή Σύνοδο Ειρήνης» για τη Γάζα

01:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κωνσταντινούπολη: Προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος από Περιφέρειες

00:44ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς: Την Δευτέρα η έναρξη της απελευθέρωσης των ισραηλινών ομήρων

00:22ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Έλαβε το μήνυμα του Ισραήλ ότι δεν επιθυμεί αναζωπύρωση της σύγκρουσης - Ο ρόλος του Πούτιν

00:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Σπουδαίο «διπλό» της Αλβανίας στη Σερβία – Τα αποτελέσματα

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Νέο σκάφος με μετανάστες εντοπίστηκε ανοιχτά της Γαύδου - Διασώθηκαν 56 άτομα

23:55ΚΟΣΜΟΣ

Το χαμένο βιολί του Αϊνστάιν: Η ιστορική «Λίνα» πωλείται για 1 εκατομμύριο δολάρια

23:55ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Καμία εμπιστοσύνη» στο Ισραήλ για την τήρηση της εκεχειρίας στη Γάζα

23:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χειροπέδες σε έναν 17χρονο και έναν 19χρονο πέρασε η ΕΛΑΣ στο Μοναστηράκι - Ακινητοποίησαν 18χρονο και του άρπαξαν αλυσίδα λαιμού στον σταθμό του Μετρό

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Φονικές πλημμύρες στο Μεξικό: Τουλάχιστον 37 νεκροί και βιβλικές καταστροφές στη χώρα - Βίντεο

23:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Η επιτυχία είναι ο μόνος δρόμος, ας έχουμε μια σπουδαία σεζόν»!

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη έξω από το παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

23:31ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειριστής kite surf τραυματίστηκε εξαιτίας ισχυρών ανέμων στην Επανομή

23:29LIFESTYLE

Νταϊάν Κίτον: Tα ειδύλλιά της στο Χόλιγουντ - Από τον Γούντι Άλεν μέχρι τον Αλ Πατσίνο

23:19ΚΟΣΜΟΣ

3I/ATLAS 2025: Όλα τα βλέμματα των αστρονόμων στον διαστρικό κομήτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:21ΕΘΝΙΚΑ

«Για αυτό παράτησα την Πολεμική Αεροπορία για τα εργοστάσια της Ολλανδίας» - Κύμα παραιτήσεων τεχνικών «για μια καλύτερη ζωή» - Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Newsbomb

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προς φθινόπωρο «από τα παλιά» - Πότε γυρνάει ο καιρός

11:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την κακοκαιρία το GFS - Τι «βλέπει» το αμερικανικό προγνωστικό μοντέλο

18:12ΚΟΣΜΟΣ

Η Χαμάς δεν παραδίδει τα όπλα και κηρύττει επιστρατεύση: Φόβοι για νέο εμφύλιο πόλεμο στη Γάζα

22:04ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε η ηθοποιός Νταϊάν Κίτον σε ηλικία 79 ετών

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Μην πετάτε τα «χάλκινα»: Αυτό το σπάνιο νόμισμα του ενός σεντ μπορεί να αξίζει έως 45.000 ευρώ

22:20ΕΛΛΑΔΑ

Θύμα bullying περιγράφει τον εφιάλτη που έζησε - «Ήταν 7 άτομα κι εγώ μόνος μου»

20:54ΚΑΙΡΟΣ

«Καμπανάκι» και από GFS: «Χτύπημα» με διαδοχικές κακοκαιρίες στην Ελλάδα - Πότε αρχίζει

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νόμος των Φυλακών: Κρατούμενος δολοφόνησε παιδόφιλο ροκ σταρ - «Είχε έναν στόχο στην πλάτη του»

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη έξω από το παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

21:43ΚΟΣΜΟΣ

Live από Τελ Αβίβ: Χιλιάδες κόσμου στην «Πλατεία των Ομήρων» - Σύνθημα το «ευχαριστώ Τραμπ»

13:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ενισχύεται ο σιβηρικός αντικυκλώνας - Ενδείξεις για «γεμάτο» χειμώνα στην Ελλάδα

12:01LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς: Μεγάλη ανατροπή στη σειρά – Αποχωρεί πρωταγωνιστικό πρόσωπο

21:46ΚΟΣΜΟΣ

Αποκαλυπτικό βίντεο από drone δείχνει την ισοπεδωμένη Γάζα έπειτα από δύο χρόνια με αδιάκοπους βομβαρδισμούς

03:51ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: Τρεις διπλωμάτες του Κατάρ νεκροί σε τροχαίο πριν την Σύσκεψη για την Ειρήνη

18:44LIFESTYLE

Το πιο «όμορφο κορίτσι στον κόσμο» μεγάλωσε και μεταμορφώθηκε - Πώς είναι σήμερα

16:29ΚΟΣΜΟΣ

Παιδόφιλος ταξίδεψε από το Ντουμπάι στο Ηνωμένο Βασίλειο για να κακοποιήσει 13χρονη - «Κατέστρεψε το κοριτσάκι μας», λέει η μητέρα της

18:02LIFESTYLE

Τι είδε το κοινό την Πέμπτη - Τα 10 προγράμματα με την υψηλότερη τηλεθέαση

23:29LIFESTYLE

Νταϊάν Κίτον: Tα ειδύλλιά της στο Χόλιγουντ - Από τον Γούντι Άλεν μέχρι τον Αλ Πατσίνο

10:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ανατροπή με την ταυτότητα του δολοφόνου - Σενάριο για «συμβόλαιο θανάτου» από επαγγελματία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ