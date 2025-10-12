Ελλάδα και Κύπρος μεταξύ των προσκεκλημένων Tραμπ και Σίσι στη σύνοδο για τη Γάζα

Εξωτερική άποψη του Διεθνούς Συνεδριακού Κέντρου στην πόλη Σαρμ ελ Σέιχ της Ερυθράς Θάλασσας, Αίγυπτος, Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025, όπου αξιωματούχοι του Ισραήλ και της Χαμάς πραγματοποίησαν έμμεσες συνομιλίες. και την Δευτέρα 13 Οκτωβρίου αναμένεται να συναντηθεί πλήθος ηγετών

Η Ελλάδα και η Κύπρος περιλαμβάνονται στις χώρες που προσκάλεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη διεθνή διάσκεψη για τη Γάζα, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη δευτέρα στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου.

Σύμφωνα με την επίσημη πρόσκληση, στη σύνοδο κορυφής των ηγετών για τη γάζα έχουν κληθεί, εκτός από την Ελλάδα και την Κύπρο, το Αζερμπαϊτζάν, η Αρμενία, το Ελ Σαλβαδόρ, ο Καναδάς, το Κουβέιτ, η Ιαπωνία, η Ινδία, η Ισπανία, το Μπαχρέιν και η Ουγγαρία. Το Axios αναφέρει ότι προσκλήθηκε επίσης το Ιράν, ενώ το Ισραήλ δεν θα συμμετάσχει. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, θα δώσει το «παρών», όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπός του.

Διεθνής συμμετοχή

Τη συμμετοχή τους έχουν επιβεβαιώσει ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμάνουελ μακρόν. Σύμφωνα με την αιγυπτιακή προεδρία, η «σύνοδος κορυφής για την ειρήνη του Σαρμ Ελ Σέιχ» θα φιλοξενήσει ηγέτες από περισσότερες από είκοσι χώρες, υπό τη συμπροεδρία του προέδρου Αμπντέλ Φατάχ Ελ Σίσι και του Ντόναλντ Τραμπ.

Το Axios σημειώνει ότι έχουν σταλεί προσκλήσεις και σε ηγέτες ή υπουργούς εξωτερικών από τη Γερμανία, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ιορδανία, την Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και την Ινδονησία.

Ο ρόλος των ΗΠΑ και της Αιγύπτου

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσαν στο CNN ότι ο Λευκός Οίκος και το Κάιρο συνεργάζονται στενά για τη λίστα των συμμετεχόντων. Η οργάνωση της συνόδου ανήκει στην αιγυπτιακή πλευρά, ενώ οι ΗΠΑ έχουν διευρύνει τον κατάλογο των προσκεκλημένων ώστε να συμπεριλάβουν τη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τον Καναδά, την Ιαπωνία, τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, την Τουρκία, τα ηνωμένα αραβικά εμιράτα, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν, το Ιράν, το Πακιστάν, την Ινδία, την Ινδονησία, την Ισπανία, την Κύπρο, το Αζερμπαϊτζάν, την Αρμενία, την Ουγγαρία, την Ελλάδα και το Έλ Σαλβαδόρ.

Το μέγαρο των Ηλυσίων ανακοίνωσε ότι ο μακρόν θα ταξιδέψει στην Αίγυπτο για να συζητήσει την εφαρμογή του σχεδίου ειρήνης που πρότεινε ο Τραμπ για τη λήξη του πολέμου στη γάζα.

Η επίσκεψη στο Ισραήλ

Λίγες ώρες πριν από την έναρξη των εργασιών, ο Τραμπ αναμένεται να αφιχθεί στο Ισραήλ, όπου θα εκφωνήσει ομιλία στην Κνέσετ και θα συναντήσει οικογένειες ομήρων. Το πρωί της δευτέρας αναμένεται να ξεκινήσει η παράδοση των ομήρων από τη Χαμάς, σηματοδοτώντας μια κρίσιμη στιγμή στις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός.

