Αίγυπτος: Ανακοίνωσε «Διεθνή Σύνοδο Ειρήνης» για τη Γάζα

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα συμπροεδρεύσουν στη Σαρμ ελ Σέιχ με τη συμμετοχή άνω των 20 ηγετών  

Newsbomb

Αίγυπτος: Ανακοίνωσε «Διεθνή Σύνοδο Ειρήνης» για τη Γάζα

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συναντάται με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ ελ Σίσι στο ξενοδοχείο InterContinental Barclay κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019, στη Νέα Υόρκη. (AP Photo/Evan Vucci)

AP
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Αίγυπτος ανακοίνωσε ότι θα φιλοξενήσει αύριο, Δευτέρα, στη λουτρόπολη Σαρμ ελ Σέιχ, διεθνή σύνοδο για την ειρήνη στη Γάζα. Συμπροεδρεύοντες θα είναι ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με την αιγυπτιακή προεδρία, στη σύνοδο θα συμμετάσχουν «οι ηγέτες 20 και πλέον χωρών». Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, στόχος είναι «να τερματιστεί ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, να ενισχυθούν οι προσπάθειες για την αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή και να ανοίξει νέα σελίδα περιφερειακής ασφάλειας».

Η πρωτοβουλία λαμβάνει χώρα τη δεύτερη ημέρα της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, σε μια συγκυρία που προσφέρει έδαφος για διπλωματικές κινήσεις. Το Κάιρο, που διατηρεί διαύλους επικοινωνίας και με τις δύο πλευρές, επιδιώκει να ενισχύσει τον ρόλο του ως μεσολαβητή στην περιοχή, προωθώντας ευρύτερη πολιτική λύση για τη Γάζα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:22ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: Στην Σύνοδο Ειρήνης θα παραστεί και ο Γ.Γ. του ΟΗΕ Γκουτέρες

02:00ΚΟΣΜΟΣ

O Κιρ Στάρμερ στην Αίγυπτο για τη σύνοδο ειρήνης στη Μέση Ανατολή

01:35ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: Ανακοίνωσε «Διεθνή Σύνοδο Ειρήνης» για τη Γάζα

01:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κωνσταντινούπολη: Προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος από Περιφέρειες

00:44ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς: Την Δευτέρα η έναρξη της απελευθέρωσης των ισραηλινών ομήρων

00:22ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Έλαβε το μήνυμα του Ισραήλ ότι δεν επιθυμεί αναζωπύρωση της σύγκρουσης - Ο ρόλος του Πούτιν

00:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Σπουδαίο «διπλό» της Αλβανίας στη Σερβία – Τα αποτελέσματα

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Νέο σκάφος με μετανάστες εντοπίστηκε ανοιχτά της Γαύδου - Διασώθηκαν 56 άτομα

23:55ΚΟΣΜΟΣ

Το χαμένο βιολί του Αϊνστάιν: Η ιστορική «Λίνα» πωλείται για 1 εκατομμύριο δολάρια

23:55ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Καμία εμπιστοσύνη» στο Ισραήλ για την τήρηση της εκεχειρίας στη Γάζα

23:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χειροπέδες σε έναν 17χρονο και έναν 19χρονο πέρασε η ΕΛΑΣ στο Μοναστηράκι - Ακινητοποίησαν 18χρονο και του άρπαξαν αλυσίδα λαιμού στον σταθμό του Μετρό

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Φονικές πλημμύρες στο Μεξικό: Τουλάχιστον 37 νεκροί και βιβλικές καταστροφές στη χώρα - Βίντεο

23:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Η επιτυχία είναι ο μόνος δρόμος, ας έχουμε μια σπουδαία σεζόν»!

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη έξω από το παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

23:31ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειριστής kite surf τραυματίστηκε εξαιτίας ισχυρών ανέμων στην Επανομή

23:29LIFESTYLE

Νταϊάν Κίτον: Tα ειδύλλιά της στο Χόλιγουντ - Από τον Γούντι Άλεν μέχρι τον Αλ Πατσίνο

23:19ΚΟΣΜΟΣ

3I/ATLAS 2025: Όλα τα βλέμματα των αστρονόμων στον διαστρικό κομήτη

23:10ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Σπουδαία συμφωνία για όλους – Τη Δευτέρα οι όμηροι επιστρέφουν

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτων στην Εύβοια: Απεγκλωβίστηκε τραυματισμένος ένας άντρας

22:57ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Οι τελευταίες κραυγές της μητέρας πριν ο απαγωγέας τη δολοφονήσει - Ηχητικό ντοκουμέντο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:21ΕΘΝΙΚΑ

«Για αυτό παράτησα την Πολεμική Αεροπορία για τα εργοστάσια της Ολλανδίας» - Κύμα παραιτήσεων τεχνικών «για μια καλύτερη ζωή» - Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Newsbomb

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προς φθινόπωρο «από τα παλιά» - Πότε γυρνάει ο καιρός

11:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την κακοκαιρία το GFS - Τι «βλέπει» το αμερικανικό προγνωστικό μοντέλο

20:54ΚΑΙΡΟΣ

«Καμπανάκι» και από GFS: «Χτύπημα» με διαδοχικές κακοκαιρίες στην Ελλάδα - Πότε αρχίζει

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νόμος των Φυλακών: Κρατούμενος δολοφόνησε παιδόφιλο ροκ σταρ - «Είχε έναν στόχο στην πλάτη του»

18:12ΚΟΣΜΟΣ

Η Χαμάς δεν παραδίδει τα όπλα και κηρύττει επιστρατεύση: Φόβοι για νέο εμφύλιο πόλεμο στη Γάζα

08:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ιταλοί μετεωρολόγοι προβλέπουν τον Νοέμβριο - Προβληματίζει η «ρωγμή» στην ατμοσφαιρική πίεση

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Έρχεται το υπερόπλο μαχητικό αεροσκάφος F-47 - Θα τελειώνει τους πολέμους πριν καν ξεκινήσουν

22:04ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε η ηθοποιός Νταϊάν Κίτον σε ηλικία 79 ετών

14:58WHAT THE FACT

Η «λύση» για την καταπολέμηση της τριχόπτωσης μπορεί να κρύβεται στη φύση

09:35ΚΟΣΜΟΣ

Taste Atlas: Ελληνική πίτα στις κορυφαίες παγκοσμίως - Ποιες είναι οι άλλες τρεις

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη έξω από το παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

18:44LIFESTYLE

Το πιο «όμορφο κορίτσι στον κόσμο» μεγάλωσε και μεταμορφώθηκε - Πώς είναι σήμερα

14:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσωπικός αριθμός: Μέχρι πότε είναι η διορία - Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες

20:25ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Βούλιαξε το εμβληματικό πειρατικό «Marigalante» - Η στιγμή της βύθισης

23:31ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειριστής kite surf τραυματίστηκε εξαιτίας ισχυρών ανέμων στην Επανομή

09:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση μέρα προς μέρα - Πότε έρχεται ριζική αλλαγή

10:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι σημαίνει αν βλέπετε ένα διπλό σύμβολο Wi-Fi στην οθόνη του τηλεφώνου σας;

15:15LIFESTYLE

Ο χορός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

09:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Χάος στο ελληνικό μπάσκετ - Αταμάν και άλλοι πέντε προπονητές απαγορεύεται να προπονήσουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ