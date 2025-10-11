Γάζα: Εκεχειρία με τη «σφραγίδα Τραμπ» - Ελπίδα αλλά και αγωνία για την επόμενη ημέρα

Στην Γάζα, για πρώτη ίσως φορά μετά από χρόνια επικρατεί σιωπή καθώς οι βομβαρδισμοί έχουν σταματήσει. Η εκεχειρία με την «σφραγίδα Τραμπ» έχει ήδη τεθεί σε ισχύ. Όμως στα σύνορα της Γάζας, δεκάδες φορτηγά του ΟΗΕ περιμένουν να περάσουν. Είναι γεμάτα ιατρικά εφόδια, κιτ υγιεινής και βασικό νοσοκομειακό εξοπλισμό. Προμήθειες που λείπουν δραματικά από τον παλαιστινιακό θύλακα. Όπως είπε στο CNN η Αμάνι Χανίγια, αξιωματούχος του Ταμείου Πληθυσμού του ΟΗΕ (UNFPA), τα κιτ αυτά είναι σωτήρια για γυναίκες και κορίτσια που ζουν χωρίς καθαρό νερό και χωρίς τα πιο απλά μέσα υγιεινής.

They’re chanting Trump’s name in the streets of Gaza. The ceasefire is in effect. The hostages are soon to be released. The recipient of the Nobel Peace Prize has dedicated it to Trump.



You may now remove the Palestinian flag from your bio. pic.twitter.com/Dgt4WrDh2Z — Gator Gar (@yalligatorgar) October 10, 2025

Η Χανίγια, μητέρα τριών παιδιών, έχει εκτοπιστεί επτά φορές από την αρχή του πολέμου. Την εκεχειρία τη χαρακτηρίζει «ανακούφιση που περίμεναν χρόνια». «Ίσως τα παιδιά μου κοιμηθούν απόψε χωρίς εφιάλτες», είπε συγκινημένη. Παρότι σχεδιάζει να συνεχίσει τις σπουδές της στο εξωτερικό, παραδέχεται πως «η Γάζα θα μείνει για πάντα στην καρδιά μου».

Επιστροφή σε μια πόλη-φάντασμα

Με την κατάπαυση του πυρός, χιλιάδες κάτοικοι γύρισαν στα σπίτια τους στο βόρειο τμήμα της Γάζας. Οι περισσότεροι βρήκαν μόνο συντρίμμια.

Gaza will not be rebuilt.



It will be far more practical and cost-effective to construct new cities on undeveloped land than to clear the rubble that their cities have been reduced to.



The ruins will remain for years, a stark warning to future terrorists and their supporters. pic.twitter.com/lVMGJDMN6A — Dr. Eli David (@DrEliDavid) October 10, 2025

Η εκεχειρία συνοδεύεται από την απελευθέρωση ομήρων και κρατουμένων: σχεδόν 2.000 Παλαιστίνιοι θα αποφυλακιστούν, ενώ 72 ώρες έχουν δοθεί για την απελευθέρωση των ομήρων της Χαμάς. Ωστόσο, οι φόβοι για το αν η συμφωνία θα αντέξει παραμένουν έντονοι.

Ανάμεσα στη χαρά και στον τρόμο

Στην πόλη Ταλάλ αλ-Χάουα, κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους μοιράζοντας γλυκά και φωνάζοντας «Αλλάχου Άκμπαρ». Για λίγο, ο ήχος των πανηγυρισμών κάλυψε τις πληγές του πολέμου. «Φανταστείτε να επιβιώνεις δύο χρόνια βομβαρδισμών και πείνας», είπε η 20χρονη Ράγχαντ Χαμούντα.

Η χαρά όμως δεν μπορεί να κρατήσει πολύ. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, πάνω από το 90% των κατοικιών έχει υποστεί ζημιές ή έχει καταστραφεί. Μόνο την Παρασκευή, 132 σοροί ανασύρθηκαν από τα ερείπια. Ο Τζαμάλ αλ Ρόζι, που πλέον ζει στο Κάιρο, περιγράφει ένα κοινό αίσθημα: «Το σοκ τώρα αρχίζει. Τα παιδιά δεν πήγαν σχολείο δύο χρόνια, οι οικογένειες έχασαν τα πάντα. Η οδύνη θα κρατήσει χρόνια». Η εκεχειρία έφερε ανάσα, όχι τέλος.

IDF soldiers singing the Israeli national anthem after completing their duty in Gaza, moments before returning home safely to their families in Israel.



Thank you for protecting our homeland, heroes. ??pic.twitter.com/ZIjM8m7Bmp — Vivid.?? (@VividProwess) October 10, 2025

Η νέα παρέμβαση Τραμπ και οι ισορροπίες στη Μέση Ανατολή

Από την Ουάσιγκτον, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε βεβαιότητα ότι η εκεχειρία στη Γάζα θα διατηρηθεί. Μιλώντας σε δημοσιογράφους από το Οβάλ Γραφείο, δήλωσε πως οι δύο πλευρές «έχουν κουραστεί να πολεμούν» και πρόσθεσε ότι βλέπει «λόγους αισιοδοξίας για σταθερότητα στην περιοχή».

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε την πρόθεσή του να ταξιδέψει το Σαββατοκύριακο στο Ισραήλ, όπου έχει προσκληθεί να απευθύνει ομιλία στην Κνέσετ, καθώς και στην Αίγυπτο. Το ταξίδι χαρακτηρίζεται από τον Λευκό Οίκο ως «διπλωματική αποστολή σταθερότητας», με στόχο να καθοριστεί η επόμενη μέρα για τη Γάζα - μια περιοχή που έχει γνωρίσει καταστροφή πρωτοφανών διαστάσεων μετά από δύο χρόνια πολέμου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε επίσης ότι τη Δευτέρα θα βρίσκεται στο Κάιρο για επαφές με «πολυάριθμους ηγέτες της περιοχής». Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε, σκοπός είναι να τεθούν οι βάσεις για ένα βιώσιμο πλαίσιο ειρήνης και ανοικοδόμησης. «Υπάρχουν κάποια μικρά θερμά σημεία, αλλά είναι πολύ μικρά και θα σβήσουν γρήγορα», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον θα συμβάλει ενεργά στην αποκλιμάκωση.

Αναλυτές θεωρούν ότι η επίσκεψη Τραμπ ενδέχεται να αποτελέσει την αφετηρία μιας ευρύτερης ειρηνευτικής πρωτοβουλίας στη Μέση Ανατολή. Η Ουάσιγκτον επιχειρεί να επανατοποθετηθεί ως ρυθμιστής της περιοχής, επιδιώκοντας να διαμορφώσει τις μεταπολεμικές ισορροπίες μετά τη διετή σύγκρουση Ισραήλ–Χαμάς.

Αβεβαιότητα για το αύριο

Παρά τις δηλώσεις αισιοδοξίας, το έδαφος στη Γάζα παραμένει εύθραυστο. Ο πρεσβευτής του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη, Ντάνι Ντάνον, χαρακτήρισε την ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων «το εύκολο μέρος» της συμφωνίας, επισημαίνοντας πως η πιο δύσκολη φάση - ο αφοπλισμός και η πολιτική διαχείριση της Γάζας - βρίσκεται μπροστά.

«Η κατάσταση είναι ακόμη χαοτική, μια πραγματική ζώνη πολέμου», είπε ο Ντάνον. «Η απόσυρση των δυνάμεων γίνεται σταδιακά. Τραβηχτήκαμε πίσω, αλλά όχι πλήρως».

Διαβάστε επίσης