Τραμπ: «Η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα θα κρατήσει»

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πεπεισμένος ότι η κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ στη Λωρίδα της Γάζας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς θα διατηρηθεί. Μιλώντας σε δημοσιογράφους από το Οβάλ Γραφείο, εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι δύο πλευρές έχουν «κουραστεί να πολεμούν» και τόνισε πως βλέπει λόγους αισιοδοξίας για σταθερότητα στην περιοχή.

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε την πρόθεσή του να ταξιδέψει το σαββατοκύριακο στο Ισραήλ, όπου έχει προσκληθεί να απευθύνει ομιλία στην Κνέσετ, καθώς και στην Αίγυπτο. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επαφές θα επικεντρωθούν στην επόμενη μέρα για τη Γάζα, μια περιοχή που έχει γνωρίσει καταστροφή πρωτοφανών διαστάσεων έπειτα από δύο χρόνια συνεχούς πολέμου.

Πολυάριθμες συναντήσεις στο Κάιρο

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι σχεδιάζει να συναντηθεί τη Δευτέρα στο Κάιρο με «πολυάριθμους ηγέτες» της περιοχής. Στόχος των συνομιλιών, όπως είπε, είναι να τεθούν οι βάσεις για ένα βιώσιμο πλαίσιο ειρήνης και ανοικοδόμησης στη Γάζα. Ο Τραμπ εκτίμησε ότι η εκεχειρία μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για μια ευρύτερη ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή. «Υπάρχουν μερικά μικρά θερμά σημεία, αλλά είναι πολύ μικρά και θα σβήσουν γρήγορα», είπε χαρακτηριστικά, υποσχόμενος ότι η Ουάσινγκτον θα συμβάλει ενεργά στην αποκλιμάκωση.

