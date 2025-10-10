Ντόναλντ Τραμπ: Κοινοποίησε στο Truth Social προσωπικό μήνυμα προς την υπουργό Δικαιοσύνης

Ο Ντόναλντ Τραμπ πίστευε ότι έστελνε προσωπικό μήνυμα στην Παμ Μπόντι, αλλά το δημοσίευσε - Άμεση αλλαγή στην εισαγγελία της Βιρτζίνια και εντός ημερών, διώξεις κατά των Τζέιμς Κόμεϊ και Λετίσια Τζέιμς

Ντόναλντ Τραμπ: Κοινοποίησε στο Truth Social προσωπικό μήνυμα προς την υπουργό Δικαιοσύνης
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να έγραψε ένα ιδιωτικό μήνυμα προς τη Γενική Εισαγγελέα των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για την καθυστέρηση στη δίωξη των πολιτικών του αντιπάλων, αλλά αντί να της το στείλει απευθείας, το δημοσίευσε κατά λάθος στο κοινωνικό δίκτυο Truth Social.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Wall Street Journal, αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ επιβεβαίωσαν ότι ο πρόεδρος πίστευε πως έστελνε το αποκαλυπτικό μήνυμα στην «Παμ», όπως την προσφωνούσε, και αιφνιδιάστηκε όταν αντιλήφθηκε ότι ήταν ορατό στο κοινό.

«Η Δικαιοσύνη πρέπει να αποδοθεί, ΤΩΡΑ!»

Στο μήνυμα της 20ής Σεπτεμβρίου, ο Τραμπ διαμαρτυρόταν ότι δεχόταν κριτική επειδή δεν είχε ανταποδώσει τα πλήγματα στους επικριτές του MAGA, συμπεριλαμβανομένων του πρώην Διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμεϊ, της Γενικής Εισαγγελέα της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς και του γερουσιαστή της Καλιφόρνια Άνταμ Σιφ, όλοι τους είχαν διεξαγάγει έρευνες σε βάρος του.

Στη συνέχεια, κατήγγειλε τη δουλειά ενός προηγούμενου εισαγγελέα στη Βιρτζίνια και πρότεινε να αναλάβει τον ρόλο η -φιλικά προσκείμενη στον Τραμπ- δικηγόρος Λίντσεϊ Χάλιγκαν, η οποία δεν είχε ποτέ ασκήσει δίωξη σε υπόθεση, προκειμένου να προχωρήσει στις διώξεις. «Δεν μπορούμε να καθυστερήσουμε άλλο, καταστρέφει τη φήμη και την αξιοπιστία μας», έγραφε ο Τραμπ. «Με παρέπεμψαν δύο φορές και μου απήγγειλαν κατηγορίες (5 φορές!), ΓΙΑ ΤΟ ΤΙΠΟΤΑ. Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΟΘΕΙ, ΤΩΡΑ!!!»

Άμεση αντίδραση και διώξεις

Όταν η Παμ Μπόντι είδε τη δημόσια εντολή του Τραμπ να κυνηγήσει τους εχθρούς του, φέρεται να αναστατώθηκε και επικοινώνησε με τον Λευκό Οίκο. Σύντομα μετά, ο Τραμπ δημοσίευσε μια συμπληρωματική ανάρτηση στο Truth Social, επαινώντας την Μπόντι για την «ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ δουλειά» που κάνει.

Ωστόσο, οι εξελίξεις ήταν ραγδαίες: Η Χάλιγκαν διορίστηκε άμεσα ως νέα Εισαγγελέας της Ανατολικής Περιφέρειας της Βιρτζίνια, παρά την έλλειψη εμπειρίας της. Μέσα σε λίγες ημέρες, ο πρώην Διευθυντής του FBI Τζέιμς Κόμεϊ κατηγορήθηκε για δύο ομοσπονδιακά αδικήματα: ψευδείς δηλώσεις και παρακώλυση της δικαιοσύνης. Και τέλος, την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, η κορυφαία εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς, η οποία είχε μηνύσει προηγουμένως τον Τραμπ για απάτη, κατηγορήθηκε και αυτή από σώμα ενόρκων υπό την καθοδήγηση της Χάλιγκαν, για τραπεζική απάτη και ψευδείς δηλώσεις σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Ανησυχίες για τη χρήση των social media

Το υποτιθέμενο λάθος του Τραμπ στο Truth Social, πέρα από το ότι υποδηλώνει τον ενεργό ρόλο του στις έρευνες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, προκάλεσε ανησυχίες ότι η κυβέρνηση χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης — μια μη ασφαλή μέθοδο επικοινωνίας — για να διεκπεραιώνει επίσημες κρατικές υποθέσεις.

*Με πληροφορίες από People

