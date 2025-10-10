Αίγυπτος: Ο Τραμπ σχεδιάζει σύνοδο κορυφής για τη Γάζα την επόμενη εβδομάδα - Πρόσκληση σε 10 χώρες

Ο Ρούμπιο εξηγεί στον Τραμπ λεπτομέρειες για τη συμφωνία στη Γάζα

Ο Πρόεδρος Τραμπ σχεδιάζει να διοργανώσει σύνοδο κορυφής των ηγετών του κόσμου για τη Γάζα κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Αίγυπτο την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που έχουν γνώση του θέματος.

Σύμφωνα με τον αμερικανικό ιστότοπο Axios, η σύνοδος κορυφής θα μπορούσε να συγκεντρώσει επιπλέον διεθνή υποστήριξη για το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα, με δύσκολες συμφωνίες που πρέπει ακόμη να οριστικοποιηθούν σχετικά με τη μεταπολεμική διακυβέρνηση, την ασφάλεια και την ανασυγκρότηση.

Σύμφωνα με τις πηγές που επικαλείται ο ενημερωτικός ιστότοπος, η σύνοδος κορυφής οργανώνεται από τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντούλ Φατάχ αλ-Σίσι, ο οποίος έχει ήδη απευθυνθεί σε αρκετούς Ευρωπαίους και Άραβες ηγέτες με προσκλήσεις.

Οι ηγέτες ή οι υπουργοί Εξωτερικών από τη Γερμανία, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ιορδανία, την Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και την Ινδονησία αναμένεται να συμμετάσχουν, σύμφωνα με τις πηγές.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεν αναμένεται να παρευρεθεί προς το παρόν, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι ο Τραμπ σχεδιάζει να παρευρεθεί στη σύνοδο κορυφής. Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει.

Ο Τραμπ αναμένεται να φτάσει στο Ισραήλ τη Δευτέρα το πρωί τοπική ώρα, να δώσει ομιλία μπροστά στο Κνέσετ και να συναντήσει τις οικογένειες των ομήρων.

Τη Δευτέρα το απόγευμα, ο Τραμπ θα ταξιδέψει στην Αίγυπτο για να συναντήσει τον Σίσι και να συμμετάσχει σε τελετή υπογραφής μαζί με τους άλλους εγγυητές της ειρηνευτικής συμφωνίας για τη Γάζα: Αίγυπτο, Κατάρ και Τουρκία.

Η σύνοδος κορυφής των ηγετών θα πραγματοποιηθεί πιθανότατα την Τρίτη το πρωί, αλλά ενδέχεται να μεταφερθεί στη Δευτέρα, σύμφωνα με τις πηγές. Θα πραγματοποιηθεί στο Σαρμ Ελ Σέιχ, όπου έλαβαν χώρα οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία.