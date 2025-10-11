Γάζα: Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ζητούν άμεση και μαζική ροή βοήθειας

Η ΜΚΟ καλεί το Ισραήλ να επιτρέψει τη μεταφορά ιατρικών προμηθειών και τη διακομιδή τραυματιών μετά την κατάπαυση του πυρός

Γάζα: Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ζητούν άμεση και μαζική ροή βοήθειας

Παιδιά από τη Γάζα περπατούν χέρι-χέρι ανάμεσα στα ερείπια της κατεστραμμένης από τους βομβαρδισμούς πόλης στην οποία επιστρέφουν

EPA
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα κάλεσαν τις ισραηλινές αρχές να επιτρέψουν την άμεση και ανεμπόδιστη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Λωρίδα της Γάζας, η οποία εξακολουθεί να βρίσκεται υπό πολιορκία, παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε ισχύ έπειτα από δύο χρόνια πολέμου.

Σε ανακοίνωσή της η Μη Κυβερνητική Οργάνωση τονίζει ότι πρέπει να δοθεί άδεια για επείγουσες ιατρικές διακομιδές ασθενών που χρειάζονται χειρουργικές επεμβάσεις και εξειδικευμένη περίθαλψη. «Η κατάπαυση του πυρός πρέπει να συνοδευτεί από άμεση, μαζική και συνεχή αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας που εισέρχεται και διανέμεται σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένου του βόρειου τμήματός της», αναφέρει χαρακτηριστικά η ΜΚΟ.

Τεράστιες οι ανάγκες του πληθυσμού

Η οργάνωση υπογραμμίζει ότι τα δεινά του άμαχου πληθυσμού δεν έχουν τελειώσει. «Οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα που επέζησαν του πολέμου ζουν ανάμεσα στα συντρίμμια των σπιτιών τους και αντιμετωπίζουν τεράστιες ιατρικές, ψυχολογικές και υλικές ανάγκες», σημειώνει.

Σύμφωνα με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, είναι ζωτικής σημασίας να επιτραπεί η είσοδος βασικών αγαθών, όπως ιατρικού εξοπλισμού, φαρμάκων, τροφίμων, νερού, καυσίμων και υλικών στέγασης. Η πλειονότητα του πληθυσμού της Γάζας αναμένεται να περάσει ακόμη έναν χειμώνα χωρίς κατάλυμα.

