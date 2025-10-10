Γάζα: Αυτοί είναι οι 20 όμηροι της Χαμάς που θα ανταλλαγούν με 250 Παλαιστίνιους κρατουμένους

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, που επετεύχθη υπό την εποπτεία του Ντόναλντ Τραμπ και τέθηκε σε ισχύ από τις 12:00 της Παρασκευής (ώρα Ελλάδας), προβλέπει τον επαναπατρισμό 47 ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας μετά την επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023, από τους οποίους τουλάχιστον 25 είναι νεκροί.

Αυτοί είναι οι 20 Ισραηλινοί όμηροι που πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί:

Ματάν Άνγκρεστ, 22 ετών

Υπαξιωματικός των IDF, ο Ματάν Άνγκρεστ συνελήφθη στο άρμα μάχης του κοντά στη Λωρίδα της Γάζας αφού προσπάθησε να σταματήσει τη διείσδυση των μαχητών του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος κοντά στη βάση Ναχάλ Οζ.

Τα υπόλοιπα τρία μέλη του πληρώματος του άρματος σκοτώθηκαν και τα πτώματα των δύο παραμένουν ακόμη στη Γάζα.

Ο Ματάν Άνγκρεστ, με καταγωγή από το Κίριατ Μπιάλικ, στο βόρειο Ισραήλ, είναι οπαδός της ποδοσφαιρικής ομάδας Μακάμπι Χάιφα. Η οικογένειά του σχεδίαζε ένα ταξίδι στο Ντουμπάι, ώστε να γιορτάσει το επικείμενο τέλος της στρατιωτικής του θητείας.

Γκάλι και Ζιβ Μπέρμαν, 28 ετών

Οι δίδυμοι Γκάλι και Ζιβ Μπέρμαν, 28 ετών σήμερα, απήχθησαν από τη συνοικία των νέων του κιμπούτς Κφαρ Αζά, που πυρπολήθηκε από τους μαχητές της Χαμάς.

Τα δύο αδέλφια εργάζονταν μαζί στον κλάδο της μουσικής παραγωγής, ενώ, είναι οπαδοί της ποδοσφαιρικής ομάδας Μακάμπι Τελ Αβίβ και της Λίβερπουλ. Οι γονείς και ο μεγαλύτερος αδελφός τους επέζησαν από την επίθεση.

Ελκάνα Μπόχμποτ, 36 ετών

Ο Ελκάνα Μπόχμποτ ήταν ένας από τους παραγωγούς του φεστιβάλ Nova, μαζί με τους παιδικούς του φίλους, Μάικλ και Όσερ Ουάκνιν, που σκοτώθηκαν την 7η Οκτωβρίου μαζί με σχεδόν 370 ανθρώπους.

Ο Ελκάνα Μπόχμποτ είναι παντρεμένος με μία Ισραηλινή γυναίκα, κολομβιανής καταγωγής. Πατέρας ενός αγοριού, ζούσε στο Μεβασερέτ Τζιόν, κοντά στην Ιερουσαλήμ. Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γουστάβο Πέτρο, τού χορήγησε την κολομβιανή υπηκοότητα τον Νοέμβριο του 2023.

Η γυναίκα του, Ρεμπέκα Γκονσάλες, ανέφερε στα μέσα Φεβρουαρίου 2025 ότι έλαβε «απόδειξη ότι είναι ακόμη ζωντανός» από τον Οχάντ Μπεν Άμι, πρώην όμηρο που απελευθερώθηκε την 8η Φεβρουαρίου και κρατείτο μαζί με τον σύζυγό της.

Πριν από την απαγωγή του, ο Ελκάνα Μπόχμποτ ετοιμαζόταν να ανοίξει επιχείρηση πώλησης παγωτών στην αγορά του Τελ Αβίβ στα μέσα Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με τους γονείς του.

Ρομ Μπρασλάφσκι, 21 ετών

Ο Ρομ Μπρασλάφσκι, από την Ιερουσαλήμ, Γερμανός πολίτης, διασφάλιζε την ασφάλεια του φεστιβάλ Nova. Από τις 10:30, οπότε επικοινώνησε για τελευταία φορά με τη μητέρα του μέχρι τις 13:30, οπότε εξαφανίστηκε, ο φύλακας ήταν εκεί, βοηθώντας πολλούς θεατές του φεστιβάλ, σύμφωνα με επιζώντες. Τραυματίστηκε και στα δύο χέρια κατά την επίθεση.

Τον Αύγουστο του 2025, η Τζιχάντ, σύμμαχος της Χαμάς, δημοσιοποίησε βίντεο που τον έδειχνε να μιλά προφανώς υπό καταναγκασμό, όπου εμφανίζεται πολύ εξασθενημένος και αδυνατισμένος.

Νιμρόντ Κοέν, 21 ετών

Ο Νιμρόντ Κοέν, που βρισκόταν μαζί με τη μονάδα τεθωρακισμένων όπου υπηρετούσε κοντά στο κιμπούτς Ναχάλ Οζ, «προδόθηκε» από το άρμα του, που ακινητοποιήθηκε λόγω ελαττωματικών φρένων.

Οι επιτιθέμενοι τον τράβηξαν έξω από το όχημα, μαζί με άλλα τρία μέλη του πληρώματος, σύμφωνα με βίντεο της Χαμάς.

Οι τρεις σύντροφοι εν όπλοις, ο Όμερ Νόιτρα, ο Οζ Ντάνιελ και ο Σάκεντ Νταχάν, πέθαναν την 7η Οκτωβρίου και οι σοροί τους μεταφέρθηκαν στη Γάζα.

Ο Νιμρόντ Κοέν είναι από τη Ρεχοβότ, νότια του Τελ Αβίβ.

Οι γονείς του, Γεχούντα και Βίκι Κοέν, συμμετέχουν σε όλες τις διαδηλώσεις, όπου κρατούν επιγραφές ή φωτογραφίες απαιτώντας την απελευθέρωση των ομήρων στο Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Νταβίντ και Άριελ Κούνιο, 35 και 28 ετών

Οι Ισραηλινοαργεντίνοι αδελφοί, Νταβίντ και Άριελ Κούνιο, απήχθησαν μαζί με τη διευρυμένη οικογένειά τους, ενώ κρύβονταν στο ασφαλισμένο δωμάτιο της κατοικίας του Νταβίντ, στο κιμπούτς Νιρ Οζ. Για να τους αναγκάσουν να φύγουν από εκεί, οι επιτιθέμενοι πυρπόλησαν το σπίτι.

Η οικογένειά τους μετρά τους περισσότερους ομήρους (οκτώ). Η Σαρόν Αλόνι Κούνιο, 34 ετών, σύζυγος του Νταβίντ Κούνιο, και τα δύο δίδυμα παιδιά τους, ηλικίας 3 ετών, καθώς και η Ντανιέλε Αλόνι, 44 ετών, αδελφή της Σαρόν Αλόνι Κούνιο και η πεντάχρονη κόρη της απελευθερώθηκαν στη διάρκεια της εκεχειρίας που επιτεύχθηκε τον Νοέμβριο του 2023. Η μνηστή του Άριελ Κούνιο, η Αρμπέλ Γεχούντ, 28 ετών, απελευθερώθηκε την 30ή Ιανουαρίου.

Ο Ισραηλινός σκηνοθέτης, Τομ Σοβάλ, παρουσίασε τον Φεβρουάριο στο Φεστιβάλ του Βερολίνου (Berlinale) την ταινία A letter to David («Επιστολή στον Νταβίντ») , ως φόρο τιμής στον Νταβίντ Κούνιο. Το 2013, ο Νταβίντ Κούνιο και ο δίδυμος αδελφός του, Εϊτάν, είχαν παρουσιάσει στο φεστιβάλ την ταινία Youth, στην οποία υποδύονταν τα κύρια πρόσωπα υπό την καθοδήγηση του Σοβάλ.

Ο Εϊτάν Κούνιο διέφυγε από τη Χαμάς κρυπτόμενος σε καταφύγιο στο Νιρ Οζ. Τα δύο αδέλφια έχουν το ίδιο τατουάζ με τρία μικρά αστέρια σε χρώμα σκούρο πράσινο στο εσωτερικό του καρπού. Κατά την έναρξη του φεστιβάλ, η σκηνοθέτης Τρίσια Τατλ, ηθοποιοί και σκηνοθέτες ύψωσαν πάνω στο κόκκινο χαλί τη φωτογραφία του Νταβίντ Κούνιο.

Η ταινία «Επιστολή στον Νταβίντ» έλαβε τον Σεπτέμβριο το βραβείο Ophir (ισραηλινό Όσκαρ) καλύτερου ντοκιμαντέρ.

Εβιατάρ Νταβίντ, 24 ετών

Οι γονείς του Εβιατάρ Νταβίντ ανακάλυψαν από μία φωτογραφία στο Telegram ότι ο γιος τους ήταν όμηρος στη Γάζα. Ο νεαρός άνδρας εμφανιζόταν εκεί με το πρόσωπο φωτισμένο από τον φακό.

Την 7η Οκτωβρίου, συμμετείχε μαζί με τον παιδικό του φίλο, Γκάι Γκιλμπόα Νταλάι, στο φεστιβάλ Nova. Ο τελευταίος απήχθη επίσης και πιστεύεται ότι είναι ακόμη εν ζωή στη Λωρίδα της Γάζας.

Η οικογένειά του κατάγεται από το Κφαρ Σάμπα, στο κεντρικό Ισραήλ. Παθιασμένος με τη μουσική, εργαζόταν σε ένα καφέ προκειμένου να συγκεντρώσει αρκετά χρήματα για ένα ταξίδι στην Ταϊλάνδη.

Τον Αύγουστο του 2025, η Χαμάς δημοσιοποίησε βίντεο που έδειχνε τον Εβιατάρ Νταβίντ σοβαρά υποσιτισμένο και εμφανώς εξασθενημένο.

Γκάι Γκιλμπόα – Νταλάι, 24 ετών

Ο Γκάι Γκιλμπόα Νταλάι συμμετείχε με τρεις φίλους στο πρώτο του πάρτι όταν απήχθη στο φεστιβάλ. Η οικογένειά του έμαθε γρήγορα την απαγωγή του βλέποντας ένα βίντεο με εκείνον και τον καλύτερο φίλο του, Εβιατάρ Νταβίντ, με τα χέρια δεμένα σε μία σήραγγα στη Γάζα.

Ο Γκάι Γκιλμπόα Νταλάι, που λάτρευε την Ιαπωνία, έμαθε ιαπωνικά για να ταξιδέψει εκεί μία μέρα, ενώ, εργαζόταν στον κλάδο της πληροφορικής.

Μαξίμ Χερκίν, 37 ετών

Ισραηλινορώσος, ο Μαξίμ Χερκίν ζει στο Τιράτ Καρμέλ, στο βόρειο Ισραήλ και είναι πατέρας ενός μικρού κοριτσιού, 5 ετών σήμερα, που ζει με τη μητέρα του στη Ρωσία. Ο Μαξίμ είχε έρθει στο Ισραήλ από την Ουκρανία με τη μητέρα του.

Προτού απαχθεί στο φεστιβάλ, έγραψε στη μητέρα του: «Όλα πάνε καλά, επιστρέφω».

Εϊτάν Χορν, 39 ετών

Ο Εϊτάν Χορν, που ζει στην πόλη Κφαρ Σάμπα (κέντρο), απήχθη από το σπίτι του μεγαλύτερου αδελφού του Γαΐρ Χορν στο κιμπούτς Νιρ Οζ. Την 7η Οκτωβρίου απήχθη επίσης ο διαβητικός αδελφός του, ο οποίος απελευθερώθηκε τον Φεβρουάριο του 2025.

Πριν από την απελευθέρωση του μεγαλύτερου αδελφού, τα δύο αδέλφια κρατούνταν μαζί. Η οικογένεια Χορν είχε έρθει στο Ισραήλ από την Αργεντινή, πριν από χρόνια.

Σεγκέβ Καλφόν, 27 ετών

Ο Σενγκέβ Καλφόν, που ζει στην Ντιμόνα (νότια), εργαζόταν μαζί με τον πατέρα του στο οικογενειακό αρτοποιείο στην Αράντ, στην έρημο Νεγκέβ.

Ο παιδικός του φίλος, που ήταν μαζί του στο φεστιβάλ, αφηγήθηκε πώς συνελήφθη ενώ κρυβόταν σε έναν θάμνο στην άκρη του δρόμου 232 που συνδέει τα κιμπούτς κοντά στη Γάζα.

Μάλιστα, ένας από τους ομήρους που απελευθερώθηκαν τον Φεβρουάριο, υποστήριξε πως κρατούνταν μαζί κάποια περίοδο, σύμφωνα με την οικογένειά του.

Μπαρ Κούπερσταϊν, 23 ετών

Προτού απαχθεί στο φεστιβάλ, ο Μπαρ Κούπερσταϊν είχε μείνει για να βοηθήσει τους θεατές που είχαν δεχτεί πυρά. Νοσηλευτής στον στρατό, εκείνη την ημέρα ήταν εκτός υπηρεσίας.

Δημοσιοποιήθηκαν βίντεο που τον δείχνουν με δεμένα χέρια, μετά την απαγωγή του. Ο Μπαρ Κούπερσταϊν είναι από τη Χολόν, κοντά στο Τελ Αβίβ.

Ο πατέρας του Ταλ Κούπερσταϊν, εθελοντής δασώστης, είναι ανάπηρος, δεν μπορεί να μιλήσει και να κινηθεί, έπειτα από ατύχημα και ο γιος του είχε αναλάβει τον ρόλο του επικεφαλής της οικογένειας από τα 17 του χρόνια.

Πριν από μερικούς μήνες, ο Κούπερσταϊν κατάφερε να μιλήσει, με δυσκολία και εξήγησε στο AFP ότι θέλει να κάνει έκπληξη στον γιο του, όταν επιστρέψει.

Ο νεαρός άνδρας, που έγινε διασώστης όπως ο πατέρας του, είχε σώσει τη ζωή του παππού του Μάικλ Κούπερσταϊν, που υπέστη έμφραγμα του μυοκαρδίου στο σπίτι τους, δύο μήνες πριν από την 7η Οκτωβρίου 2023.

Όμρι Μιράν, 48 ετών

Μασέρ – θεραπευτής, που έχει επίσης ουγγρική υπηκοότητα, ο Όμρι Μιράν απήχθη στο κιμπούτς Ναχάλ Οζ, όπου διέμενε, μπροστά στη γυναίκα του Λιτσάι Μιράν – Λαβί και στα δύο κοριτσάκια τους, που αφέθηκαν ελεύθερες.

Μιλώντας προφανώς υπό καταναγκασμό, ο Όμρι Μιράν περιέγραφε σε βίντεο μία «δύσκολη κατάσταση" λόγω των «πολλών βομβαρδισμών» του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας. Ακόμη, έλεγε πως ελπίζει ότι θα μπορέσει να ξαναβρεθεί με την οικογένειά του για την επέτειο της ίδρυσης του εβραϊκού κράτους, την 14η Μαΐου.

Την 23η Απριλίου 2025, επανεμφανίστηκε σε ένα άλλο βίντεο που δημοσιοποίησε η Χαμάς.

Εϊτάν Μορ, 25 ετών

Ο μεγαλύτερος από οκτώ αδέλφια θρησκευόμενης οικογένειας που διαμένει στον οικισμό Κιριάτ Άρμπα, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ο Εϊτάν Μορ εργαζόταν στο Nova ως φύλακας μαζί με φίλους.

Ο πατέρας του, Τζβίκα, είναι ο ιδρυτής του Φόρουμ της Ελπίδας, μίας συλλογικότητας γονέων ομήρων που αντιτίθενται σε κάθε συμφωνία με τη Χαμάς και απαιτούν από τις ισραηλινές αρχές να ασκήσουν περισσότερη στρατιωτική πίεση προκειμένου η Χαμάς να συνθηκολογήσει και να απελευθερώσει τους ομήρους.

Ο Εϊτάν Μορ εργαζόταν σε ένα καφέ στην Ιερουσαλήμ και ονειρευόταν να ανοίξει το δικό του εστιατόριο. Διατηρούσε επαφή με τους γονείς του αν και είχε πάρει αποστάσεις από τη θρησκεία.

Γιόσεφ Χαΐμ Οχάνα, 25 ετών

Ο Γιόσεφ Χαΐμ Οχάνα, από την Κιριάτ Μαλκχι (νότια), ήθελε να κάνει σπουδές coaching. Απήχθη στο φεστιβάλ όπου ήταν μπάρμαν. Τον είδαν να βοηθά τους τραυματίες, προτού διαφύγει με έναν φίλο.

Παιδί χωρισμένων γονιών, ο Οχάνα έχασε όταν ήταν παιδί τον αδελφό του, Ατσέρ Γιτζάκ, από καρκίνο, σε ηλικία μόλις 7 ετών.

Αλόν Οχέλ, 24 ετών

Ταλαντούχος πιανίστας, ο Αλόν Οχέλ, που επρόκειτο να ξεκινήσει σπουδές μουσικής στην περίβλεπτη σχολή Rimon de Ramat Hasharon, είχε επιστρέψει από ένα ταξίδι στην Ασία μερικές εβδομάδες προτού απαχθεί στο φεστιβάλ.

Συνελήφθη όμηρος σε ένα καταφύγιο στον δρόμο 232, που συνδέει τα κιμπούτς κοντά στη Γάζα, μαζί με άλλους τρεις νεαρούς άνδρες. Ζει στη Λαβόν, ένα χωριό στο βόρειο Ισραήλ, και έχει επίσης σερβική και γερμανική υπηκοότητα.

Η οικογένεια του Αλόν Οχέλ επεσήμανε τον Φεβρουάριο του 2025 ότι είχε λάβει μία πρώτη απόδειξη ότι είναι ζωντανός, χάρη σε μαρτυρίες άλλων κρατουμένων που είχαν απελευθερωθεί πρόσφατα. «Προφανές είναι ότι ο Αλόν έχει χάσει την όραση από το δεξί μάτι, και εμφανίζεται σκελετωμένος και θλιμμένος», αποκάλυψαν οι γονείς του αφότου είδαν βίντεο του γιου τους, τον Σεπτέμβριο.

Αβινατάν Ορ, 32 ετών

Γιος θρησκευόμενης οικογένειας που διαμένει στον οικισμό Σίλο στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ο Αβινατάν Ορ είναι ο δεύτερος από επτά παιδιά.

Ζευγάρι με τη Νόα Αργκαμανί που απήχθη την ίδια μέρα στο φεστιβάλ και απελευθερώθηκε από ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση τον Ιούνιο του 2024, επρόκειτο να εγκατασταθούν μαζί στη Μπερ Σεβά (νότια), όπου σπούδασε μηχανικός. Επίσης, έχει βρετανική υπηκοότητα.

Μάταν Ζανγκάουκερ, 25 ετών

Ο Μάταν Ζανγκάουκερ απήχθη από την κατοικία του, στο κιμπούτς Νιρ Οζ.

Μαζί του απήχθη και η Ιλιάνα Γκριτσέφσκι, η Ισραηλινομεξικάνα σύντροφός του, που απελευθερώθηκε την 30ή Νοεμβρίου 2023, την τελευταία ημέρα της πρώτης εκεχειρίας.

Μαζί με τη μητέρα του συντρόφου της, την Εϊνάβ Ζανγκάουκερ, έχει γίνει ένα από τα πρόσωπα του αγώνα για απελευθέρωση των ομήρων. Η Ζανγκάουκερ απείλησε τον Σεπτέμβριο του 2025 να διώξει νομικά τον Μπενιαμίν Νετανιάχου για «φόνο», αν ο γιος της δεν αφεθεί ελεύθερος όντας ζωντανός.

Το Ισραήλ δημοσιοποίησε κατάλογο με τα ονόματα των 250 Παλαιστινίων κρατουμένων που θα απελευθερωθούν

Το Ισραήλ δημοσίευσε σήμερα έναν κατάλογο 250 «κρατουμένων για λόγους ασφαλείας» που θα απελευθερωθούν με αντάλλαγμα τους ομήρους που κρατούνται στη Γάζα.

Ο κατάλογος των κρατουμένων, που δημοσιοποιήθηκε στην ιστοσελίδα του υπουργείου Δικαιοσύνης του Ισραήλ, δεν περιλαμβάνει κανέναν από τους κυριότερους κρατουμένους σύμβολα του παλαιστινιακού ένοπλου αγώνα κατά του Ισραήλ, τα ονόματα των οποίων είχε διαβιβάσει το παραστρατιωτικό κίνημα στους μεσολαβητές με την ελπίδα ότι θα αφεθούν ελεύθεροι.

Στη λίστα, επομένως, δεν περιλαμβάνονται τα ονόματα των Μαρουάν Μπαργούτι, Άχμαντ Σαάντατ, Χάσαν Σαλαμέ ή ακόμη του Αμπάς αλ Σαγέντ, που έχουν καταδικαστεί σε ισόβια για φονικές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών.

Τι προβλέπει η συμφωνία

Βάσει των όρων του σχεδίου Τραμπ, εντός 72 ωρών αφότου τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός, η Χαμάς πρέπει να απελευθερώσει τους 47 ομήρους (νεκρούς ή ζωντανούς) που απήγαγε την 7η Οκτωβρίου 2023, καθώς και τα λείψανα ενός στρατιώτη που είχε σκοτωθεί το 2014, στη διάρκεια προηγούμενου πολέμου στη Γάζα.

Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ πρέπει να απελευθερώσει 250 κρατούμενους για λόγους ασφαλείας (μεταξύ των οποίων πολλοί που έχουν καταδικαστεί) καθώς και 1.700 Παλαιστινίους της Γάζας που συνελήφθησαν από τις ισραηλινές δυνάμεις, από τον Οκτώβριο του 2023.

